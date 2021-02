Dashi

Ju mund të shijoni një rritje të energjisë sot, e cila mund të shkaktojë disa probleme me një nga marrëdhëniet tuaja. Trajtojeni me qetësi një situatë potencialisht të tensionuar. Mos nxitoni të mbroni veten nga ato që disa persona po thonë për ju.

Demi

Eksperimentoni në marrëdhëniet tuaja sot. Nëse zakonisht jeni ai që drejton diskutimin ose organizon të gjitha planet, lehtësohuni dhe lërini të tjerët të mbajnë barrën e rëndë për një ditë.

Binjakët

Lëreni ditën të zhvillohet siç do të ndodhë dhe përpiquni të mos i shtyni gjërat në asnjë drejtim. Rezistojini dëshirës për të mbushur kohën tuaj të lirë me porosi ose detyra. Të jesh i zënë vetëm për të qenë i zënë nuk ka asnjë kuptim për askënd.

Gaforrja

Ju keni filluar të merrni një rol si këshilltar mbështetës për pjesën tjetër të ekuipazhit tuaj. Kjo mund të ndihet paksa e pakëndshme për ju, por është mënyra e duhur që gjërat të evoluojnë. Tani më shumë se kurrë, ju jeni më mirë në lidhjen me të tjerët se kushdo tjetër.

Luani

Ju keni një pasqyrë të shkëlqyeshme për ngjarjet kryesore që ndodhin tani, dhe shumë njerëz do të dëshironin të dinin atë që dini ju. Rezistojini tundimit për të zotëruar pushtetin tuaj mbi njerëzit e tjerë që janë në disfavor. Ju nuk doni të digjni asnjë urë miqësie.

Virgjëresha

Jini inkurajues dhe ndihmojini të tjerët që të marrin valën e energjisë pozitive. Sot do të krijoni lidhje të reja me disa persona interesantë. Sa i përket aspektit sentimental, mundohuni të jeni sa më i qartë në atë që thoni.

Peshorja

Të mbash lidhje me unin tënd të brendshëm është jashtëzakonisht e rëndësishme tani. Duhet të filloni të dëgjoni më shumë atë zë bezdisës në kokën tuaj. Ai e di se kush jeni në të vërtetë, dhe do t’ju çojë në atë që ju nevojitet vërtet në jetë.

Akrepi

Kurioziteti i një shoku mund t’ju çmendë pak sot. Ky akt i tij kureshtar është diçka e re dhe, meqenëse nuk po ju pëlqen vërtet, duhet ta kundërshtoni. Tregojini atij që e doni dhe e vlerësoni, por duhet të merret me punët e veta.

Shigjetari

Shmangni stresin në vendin e punës veçanërisht sa i përket asaj që mund të thonë eprorët tuaj. Thjesht buzëqeshni ndërsa i dëgjoni të flasin dhe pastaj kthehuni në mënyrën tuaj të të bërit të gjërave.

Bricjapi

Rrethohuni me njerëz që janë me këmbë në tokë. Ata do të jenë në gjendje t’ju ndihmojnë të jeni më realistë. Në aspektin sentimental parashikohet të përfshiheni në disa mosmarrëveshje.

Ujori

Ngjarjet e përditshme dhe bisedat tipike marrin më shumë rëndësi sot. Njohja e gjërave që njerëzit e tjerë nuk i dinë është një nga më të vlefshmet nga të gjitha pasuritë. Aspekti financiar sot do t’ju fusë në dyshime.

Peshqit

Një nga marrëdhëniet tuaja më të reja ka shumë kthesa të panjohura. Në fillim, gjërat me një person ishin të shkëlqyera, pastaj papritmas ato filluan të tendoseshin. Mendoni qetësisht dhe gjithçka do të shkojë mirë.