Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Saturni është në anën tuaj të kundërt, ju absolutisht duhet të punoni shumë për të arritur qëllimet tuaja. Besoni vetes më shumë dhe do të merrni rezultatet e dëshiruara. Gjatë kësaj periudhe, mund të krijohet një mundësi pune, mos e humbni.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Shmangni përfshirjen në polemika të ndryshme këtē ditë dhe përpiquni të jeni të qetë. Lajmet dashurie që vijnë, mund të ketë një mundësi të mirë për të shfrytëzuar. Ju mund të vuani nga stresi gjatë kësaj kohe. Gradualisht do të rikuperoni formën dhe gjendjen fizike dhe psikologjike që dëshironi.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të premten do të ketë disa takime në dashuri, në fakt është koha e duhur për t’u përfshirë ndërsa nëse ka pasur një problem në çifte, tani mund të zgjidhet. Pas javësh të vështira, veçanërisht në dashuri, situata ka tendencë të përmirësohet ndjeshëm. Së shpejti do të keni kënaqësinë që dëshironi edhe në punë.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Këtë të premte megjithë vështirësitë në një nivel sentimental, mbase për shkak të sipërfaqshmërisë së tepërt, pamja në aspektin astrologjik është mjaft pozitive. Priten të reja në punë.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Lajme të mira ka në dashuri, teksa gjithçka duket mirë. Në punë këto janë ditë të lodhshme, në të cilat dëshironi të heqni qafe ndonjë barrë, edhe ashtu duhet të bëni. Punët e vështira është mirë t’i shtyeni për javën tjetë.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Më në fund e keni gjetur qetësinë tuaj, në ditët në vijim do të shihni se kënaqësia do të vijë edhe në vendin e punës, gjithashtu dhe ndoshta mbi të gjitha për angazhimin e madh që keni bërë deri më tani.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

E premtja do të jetë një ditë shumë nervoze në dashuri prandaj përpiquni të jeni të kujdesshëm. Do të ketë probleme edhe në vendin e punës. Për qeshtjet juridike, prisni javën e ardhshme.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Do të jetë një ditë shumë interesante në një nivel sentimental. Historitë e sapo lindura do të marrin konfirmimet e nevojshme. Në punë gjithçka duket e qetë dhe normale.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Ju duhet të besoni më shumë në veten tuaj, veçanërisht në vendin e punës ku, pavarësisht nga cilësitë tuaja të padyshimta, meritat tuaja nuk njihen. Ju keni mundësinë për të fituar një sfidë, përpiquni të kapni mundësitë gjatë fluturimit.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Do të jetë një ditë shërimi për sa i përket dashurisë, veçanërisht për beqarët. Në punë ju duhet një pushim për t’u përqëndruar në projektet tuaja të ardhshme.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Ju keni ambicie të mëdha por jo gjithmonë mjetet për t’i arritur ato. Punoni me dashuri dhe përkushtim dhe do të shihni që së shpejti do të arrini rezultatet e dëshiruara. Do të jetë një ditë e nënshtruar në dashuri. Ju jeni shumë të lodhur dhe kjo ndikon edhe në ndjenjat tuaja.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Ju po rikuperoni energjinë tuaj edhe nëse rutina ju lodh lehtë. Përfitoni nga ditët e ardhshme për të qetësuar mendjen. Në punë mund të ketë mundësi të mira për të ardhmen.