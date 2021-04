Dashi

Nëse sot duhet të përballeni me ndonjë zhgënjim, përpiquni të mos e lejoni atë t’ju zhysë në dëshpërim. Mund të merrni një letër ose telefonatë që sjell lajme më pak se të favorshme. Ndoshta dikush që shpresonit të shihnit nuk do të jetë në gjendje ta bëjë këtë.

Demi

Ju mund të shqetësoheni për gjendjen tuaj financiare sot. Nëse keni përjetuar një vonesë në marrjen e disa fondeve që prisni, kjo mund të shtojë shqetësimin tuaj. Mund të dëshironi ta trajtoni këtë drejtpërdrejt duke shqyrtuar situatën tuaj.

Binjakët

Një ngjarje e papritur mund të bëjë që të ndaheni përkohësisht nga partneri juaj sot. Konfuzioni në lidhje me incidentin dhe rolin e bashkëshortit tuaj mund t’ju mundojë. Mund të dyshoni në motivet e tij/saj. Nëse është kështu, sqarohuni.

Gaforrja

Sot mund të keni dhimbje fyti dhe simptoma të buta ftohjeje. Kjo mund të ndikojë në aftësinë tuaj për të punuar. Mos harroni të kujdeseni dhe të mos e injoroni shëndetin tuaj. Kjo mund të bëjë të gjithë ndryshimin.

Luani

Kaloni ca kohë cilësore me partnerin tuaj sot. Ndoshta ai/ajo është pak xheloz për miqtë tuaj ose ndihet i lënë mënjanë. Ndoshta keni marrë ftesa kohët e fundit që janë vetëm për ju. Mund të jetë një ide e mirë ta refuzoni një në favor të të qenit me partnerin tuaj.

Virgjëresha

Mund të dëshironi të merrni një ditë pushim nga detyrimet tuaja, ndoshta për t’u kujdesur për projektet krijuese të papërfunduara. Ka shumë mundësi që kjo të mos jetë e mundur. Shqetësimet në lidhje me çështjet e punës mund ta mbajnë mendjen tuaj të zënë dhe t’ju tërheqin vëmendjen nga detyra në fjalë.

Peshorja

Ndoshta po mendoni për miqtë dhe familjen që jetojnë larg. Ju mund të ndiheni pak nostalgjik, për të mos thënë i mërzitur, duke menduar për kohët e shkuara. Merrni parasysh të bëni disa telefonata për t’iu kundërvënë këtyre ndjenjave.

Akrepi

Çështjet e parave mund të ngatërrohen pak sot. Mund të ketë një vonesë të papritur në marrjen e disa parave. Deklarata juaj e bankës mund t’ju ketë hutuar. Nëse e shihni që nuk jeni të sigurt për gjendjen tuaj financiare, bëni një analizë se çfarë po ndodh.

Shigjetari

Ju mund të keni nevojë për siguri sot. Problemet me miqtë ose një partner romantik mund t’ju bëjnë të ndiheni të pasigurt dhe të bllokuar emocionalisht. Ju mund ta shihni situatën si më serioze sesa të tjerët. Ndoshta një keqkuptim ka shkaktuar dilemë.

Bricjapi

Sot mund të ndiheni jo shumë mirë, madje mund të keni dhimbje fyti. Nëse është kështu, merrni parasysh të shkoni te mjeku. Ky mund të jetë një zhvillim veçanërisht i padëshiruar, pasi ju largon nga disa aktivitete. Nëse veproni shpejt, e tejkaloni shpejt.

Ujori

Ju mund të ndiheni të vetmuar dhe të pasigurt për shkak të mungesës së kontaktit me një mik të ngushtë ose partner romantik. Ju mund të pyesni veten nëse personi ju ka harruar apo thjesht nuk interesohet më. Merrni kohë të përpiqeni të lidheni me këtë person.

Peshqit

Përgjegjësitë e punës mund të rëndojnë në mendjen tuaj deri në pikën kur ato ndërhyjnë në harmoninë e jetës suaj në shtëpi. Kjo mund të shkaktojë ndonjë konflikt të brendshëm. Vendosni prioritetet sipas rëndësisë. Atëherë mund të kaloni kohë me familjen tuaj pa u shqetësuar.