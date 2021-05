DASHI

Do të doni të lini gjurmët tuaja. Gjatë fundjavës mund të plotësoni dëshirat tuaja, veçanërisht për të gjithë ata që kanë probleme në dashuri.

DEMI

Sipas horoskopit të Paolo Fox, pritet një e shtunë ku duhet të tregoni kujdes edhe ngaqë në ditët e fundit ka pasur disa diskutime. Ndoshta përfitoni nga kjo e shtunë për të kontaktuar me njerëzit që keni lënduar me sjelljen tuaj.

BINJAKËT

Yje shumë interesantë këtë të shtunë në mes / fund të majit. Këshilla është që të kapërcehen keqkuptimet dhe për ata që nuk munden, është më mirë të shtyhen diskutimet për javën tjetër.

GAFORRJA

E shtuna dhe e diela do të jenë ditë në të cilat ju mund të hakmerreni. Nëse ka pasur njerëz që kanë pasur një qëndrim agresiv ose mosrespektues ndaj jush, duhet të kërkoni shpjegim dhe të kërkoni falje.

LUANI

Kur zemërohesh do të thotë që me të vërtetë kujdesesh për një person. Ka nga ata që fatkeqësisht nuk e kuptojnë sjelljen tuaj. Mundohuni të qëndroni pak më të qetë dhe të mos mërziteni …

VIRGJËRESHA

Kjo fundjavë do të jetë me yje speciale. Ju jeni pak të lodhur nga puna e vështirë që keni bërë. Për fat të mirë, në dashuri gjërat do të shkojnë shumë mirë dhe kjo do t’ju ndihmojë të rigjeni energjitë e duhura.

PESHORJA

Kjo e shtunë do të jetë paksa e veçantë për të lindurit nën këtë shenjë. Dyshimet dhe hutimet mund të ndikojnë gjatë ditës, veçanërisht në lidhje me dashurinë.

AKREPI

Këtë të shtunë do të ndjeni se ka shumë tension. Kjo situatë sëmundjeje është shkaktuar nga stresi i akumuluar nga shumë angazhime pune me të cilat jeni përballur.

SHIGJETARI

Kur gjendeni në situata të vështira për tu përballuar, preferoni të arratiseni. Këtë fundjavë do të duhet domosdoshmërisht të përballeni me problemet tuaja.

BRICJAPI

Kjo e shtunë ushqen emocione të mira për ju. Për ata që kërkojnë dashuri, ju mund të bëni njohje interesante.

UJORI

I dashur Ujori, sipas horoskopit të Paolo Fox (22 maj 2021), ka një elektricitet të madh në ajër edhe falë aspektit të favorshëm të Hënës. Keni shumë energji dhe një dëshirë të madhe për të bërë. Angazhohuni dhe si gjithmonë do të jeni në gjendje të përfshini njerëzit që janë afër jush.

PESHQIT

Ata që kanë mbyllur një histori dashurie ose që kanë përjetuar një ndarje do të jenë në gjendje të shohin të ardhmen me shumë besim, mbase duke filluar nga kjo fundjavë, e fundit e majit.