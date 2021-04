Njihuni me parashikimin e astrologut italian Paolo Fox, për punën, shëndetin dhe ndjenjat, si do të ecë dita për të lindurit e çdo shenje.

DASHI

Bëni kujdes sepse mund të keni grindje dhe tensione, në veçanti me ata që kanë lindur në shenjën e Virgjëreshës. Mund të merrni siguri të shkëlqyeshme dhe të vazhdoni marrëdhëniet tuaja, edhe nëse kohët e fundit jeni përqendruar shumë në punë. Ata që merren me biznesin e tyre, ditë e kënaqshme.

DEMI

Sipas horoskopit të së premtes nga Paolo Fox, në dashuri mund të ketë mosmarrëveshje të pakëndshme për të cilat lehtë mund të humbisni edhe durimin. Për fat të mirë, gjërat do të përmirësohen gjatë ditës falë Diellit, Hënës, Merkurit dhe Venusit të favorshëm. Bëni kujdes në punë sepse kohët e fundit keni shpenzuar shumë ose keni bërë investime të këqija. Do të gjeni zgjidhjet e duhura deri në fund të muajit.

BINJAKËT

Ka kaq shumë gjëra që nuk janë më të mira. Jeni vërtet edhe shumë intolerantë, për këtë arsye. Mundohuni të jeni të durueshëm dhe të merrni gjithçka me një filozofi më të madhe. Në përgjithësi, maturia është e nevojshme në marrëdhëniet ndërpersonale. Në punë jeni vërtet të shpërqendruar dhe mund të bëni ndonjë gabim të madh që do t’ju bëjë të merrni një leksion nga eprorët.

GAFORRJA

Hëna më në fund është përsëri në favor dhe ky është gjithmonë një lajm i shkëlqyeshëm. Dielli, Mërkuri dhe Venusi janë gjithashtu të favorshëm. Dashuria ecën po ashtu me shpejtësi të plotë, ndërsa në punë që nga janari diçka ka ndryshuar dhe ende nuk jeni mësuar. Mundohuni të bëni më shumë përpjekje për gjërat që ju pëlqen dhe doni të bëni dhe lini pjesën tjetër.

LUANI

Sipas horoskopit të Paolo Fox, kjo është një periudhë komplekse në dashuri. E keqja dukej se kishte mbaruar dhe në vend të kësaj përsëri e errëta del në horizont. Në punë përpiquni të zgjidhni disa probleme që mbani me vete, por dijeni që rezultatet nuk do të shihen menjëherë.

VIRGJËRESHA

E dashur Virgjëreshë, gjetja e dashurisë për shenjën tuaj është e rëndësishme, kështu që nëse jeni beqar mund të filloni veten drejt një aventure të re. Çiftet e qëndrueshme mund të mendojnë të ndërtojnë diçka të veçantë, siç është një bashkëjetesë ose një fëmijë. Në punë jeni plot energji dhe për disa javë do të merrni marrëveshje të favorshme.

PESHORJA

Keni një kornizë astrale vërtet të favorshme që ju lejon të jetoni një dashuri të re me qetësi më të madhe, veçanërisht nëse keni qenë beqar për një kohë të gjatë. Në punë ndiheni të lodhur, ndërsa rutina e zakonshme ju rëndon prandaj edhe do të donit më shumë stimuj. Për fat të mirë, do të ketë lajme pozitive në javët në vijim.

AKREPI

Sipas horoskopit të Paolo Fox, e premjtja ju fton të jeni të kujdesshëm sepse ka planetë të rëndësishëm në kundërshtim, prandaj duhet pak në këto raste për të parë planet tuaja të prishura. Shmangni polemikat dhe mos u zemëroni shumë nëse dikush nuk pajtohet me ju. Në punë, nuk është koha të lini atë që duhet të filloni, për të tjera aventura të pasigurta.

SHIGJETARI

Gjatë ditës situata astrologjike nuk është më e mira. Por për fat të mirë nuk është asgjë serioze, kështu që ju mund të veproni me qetësi. Gjithmonë me një kujdes të caktuar. Jupiteri në shenjë është i favorshëm dhe do të jetë edhe për muajt e ardhshëm, kështu që udhëtoni i qetë me një mbrojtës të tillë.

BRICJAPI

Dashuria e favorizuar këto ditë. Duhet të përqafoheni dhe të qëndroni me partnerin tuaj, ose të gjeni një, nëse jeni beqar. Shanse të shkëlqyera me Hënën, Venusin, Diellin dhe Merkurin. Gjithçka në favorin tuaj. Në punë jeni paksa poshtë deponive, por mos u dekurajoni. Gjithçka do të rifillojë në javët e ardhshme.

UJORI

Do të ketë lajme të shkëlqyera në javët në vijim. Bëhuni gati të përjetoni një fundjavë në të cilën mund të hapeni para të tjerëve dhe të përjetoni emocione të këndshme. Në punë, nëse duhet të nënshkruani një marrëveshje ose nëse ka çështje ligjore në pritje, jini të kujdesshëm.

PESHQIT

Në dashuri është mirë të lësh disa çështje akoma në pritje, nëse nuk doni të debatoni pa nevojë me partnerin tuaj. E premtja dhe e shtuna janë dy ditë të veçanta. Në punë mund të përmirësoheni pas një periudhe negative: Dielli, Mërkuri dhe Venusi janë të favorshëm. Me pak fjalë, jepni gjithçka, e ardhmja është në duart tuaja.