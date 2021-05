DASHI

Ditë delikate ne dashuri. Ndoshta keni frikë nga ndjenjat, pra, nëse nuk keni rënë në dashuri për një kohë të gjatë? Duhet të jeni më të guximshëm, sepse i keni të gjitha kredencialet për të bërë mirë. Nga ana tjetër, ata që jetojnë në një çift mund të bëjnë plane të mira për të ardhmen, të tilla si një martesë ose fëmijë apo edhe thjesht një bashkëjetesë.

DEMI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (21 maj 2021), këtë të Premte do të keni më shumë besim tek vetja dhe tek të tjerët. Sigurisht nuk është një çështje e parëndësishme, sepse kohët e fundit keni qenë paksa në deponi. Është gjithashtu e rëndësishme që të dini se si të siguroni dhe të mbillni optimizëm tek ata që ndodhen përreth jush. Në punë, nëse jeni i sigurt, punoni për veten tuaj.

BINJAKËT

Shumë planetë janë në shenjën tuaj dhe kjo është gjithmonë një shenjë e mirë, veçanërisht nëse keni shumë projekte në pritje. Emocione të mëdha do të mbërrijnë së shpejti, veçanërisht në dashuri për ata që janë beqarë për shumë kohë. Në punë mund të merrni mundësi të reja ose shanse për një marrëveshje. Këshilla është të veproni, por vetëm pasi të vlerësoni të mirat dhe të këqijat.

GAFORRJA

Deri në qershor dashuria mund të bëhet protagonistja absolute e jetës tuaj. Varet nga ju që të jepni gjithçka dhe të përpiqeni të arrini diçka më shumë. Për më tepër, në fillim të qershorit, Venusi do të jetë gjithashtu pozitiv. Në punë këto ditë mund të rinovoni një kontratë. Me pak fjalë, jo për keq.

LUANI

Në dashuri është koha të përballesh dhe të mos jesh impulsiv. Nëse jeni grindur ose keni tensione me partnerin tuaj, është më mirë të lini mënjanë urrejtjen dhe të përpiqeni të gjeni një marrëveshje duke bërë kthimin e paqes që ju mungon. Në punë nuk ndiheni mjaftueshëm të njohur dhe të vlerësuar. Kohë e trazuar.

VIRGJËRESHA

Mund të ketë konflikte dhe tensione që do të jenë të vështira për t’u zgjidhur. Mundohuni të ndërmjetësoni sa më shumë që të jetë e mundur nëse nuk doni ta gjeni veten më shumë në telashe. Përcaktoni vendimet e rëndësishme ose datat romantike deri në muajin tjetër. Nga ana tjetër, në punë, nëse duhet të përballeni me një diskutim të rëndësishëm, bëjeni menjëherë, mos humbni më shumë kohë.

PESHORJA

Duhet të futeni në perspektivën e ideve që nëse një histori nuk funksionon më, është e kotë të tërboheni. Më mirë të kesh guximin ta lësh të shkojë përpara. Në punë jeni veçanërisht të lodhur dhe të mbingarkuar, keni nevojë për pushim. Për më tepër, jeni thirrur të merrni vendime të rëndësishme herët: mendoni me kujdes.

AKREPI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (21 maj), një miqësi e lindur për argëtim mund të kthehet në diçka shumë më serioze dhe të rëndësishme. Nuk ka perspektiva të mëdha në punë këto ditë, por nëse keni një punë, mbajeni fort. Bëni durim sepse herët a vonë bota rrotullohet për të gjithë.

SHIGJETARI

Këto janë ditë vërtet të tensionuara në dashuri. Vazhdimisht grindeni me partnerin tuaj, madje edhe për marrëzi. Bëni kujdes sepse në planin afatgjatë mund të jetë problem. Në punë jeni thirrur të merrni vendime të rëndësishme, veçanërisht nëse keni role të larta drejtuese. Mendoni me kujdes para se të merrni masa.

BRICJAPI

Ky është sigurisht një moment delikat për shenjën tuaj dhe me kaq shumë çështje për tu menaxhuar. Me pak fjalë, nëse është e mundur qëndroni larg problemeve. Nëse ka një person që ju pëlqen, mund ta provoni. Përveç kësaj, çfarë keni për të humbur? Në përgjithësi, jeni gjithmonë shumë të dyshimtë. Gjithmonë doni të mbështeteni te vetja juaj dhe nuk ju pëlqen të kërkoni ndihmë nga të tjerët.

UJORI

Nëse ekziston një person që ju pëlqen dhe keni qenë beqar për një kohë të gjatë, mos e mbani. Ju nuk keni asgjë për të pasur frikë ose humbur, thjesht duhet të jeni më të sigurt në cilësitë tuaja, madje edhe si joshës. Në punë, bëni vetëm gjëra që ju pëlqejnë, dhe bëni kujdes që të mos lini asgjë për të pasigurtën.

PESHQIT

Kjo do të jetë një ditë me të vërtetë nervoze për ndjenjat. Jeni të nënshtruar dhe të shqetësuar, marrëdhënia me partnerin nuk shkon siç dëshironi dhe e gjithë kjo ju rrëzon. Mundohuni të flisni me njëri-tjetrin dhe të sqaroheni. Diskutimet mund të ndodhin me kolegët ose eprorët, por ndryshe nga e kaluara, këtë herë po përpiqeni të gjeni një zgjidhje.