Njihuni me parashikimin e astrologut italian Paolo Fox, për punën, shëndetin dhe ndjenjat, si do të ecë dita për të lindurit e çdo shenje.

DASHI

Hëna është akoma e favorshme, kështu që mund të përfitoni prej saj. Historitë që lindin gjatë kësaj periudhe, veçanërisht nëse keni qenë beqar për një kohë të gjatë, mund të jenë të favorshme. Në punë mund të merrni iniciativa të rëndësishme për të ardhmen, të tilla si bashkëpunime të reja ose projekte për të kryer. Përvishni mëngët.

DEMI

Sipas horoskopit të Paolo Fox, në dashuri ka mjaft tensione dhe përplasje me partnerin. Mundohuni të mbani larg polemikat, madje edhe me miqtë dhe kolegët, nëse nuk doni të prishni marrëdhënie të rëndësishme. Në fakt, shumë nervozizëm mund të mërzisë dikë përreth jush, dhe mund të thoni disa fjalë shumë për të cilat do të pendoheni më vonë.

BINJAKËT

Në dashuri fillon një fazë e rimëkëmbjes së madhe për ju, nga ana tjetër Hëna është e favorshme kështu që mund të filloni të shtyni gazin. Në punë, mund të keni një takim që do të ndryshojë jetën tuaj. Para se të pranoni ndonjë ofertë, vlerësoni me qetësi të mirat dhe të këqijat. Rreziqet janë gjithmonë pranë.

GAFORRJA

Mund të thirreni për të bërë zgjedhje të rëndësishme në dashuri, në ditët në vijim. Krahasuar me fillimin e muajit, gjërat janë shumë më mirë, kështu që mund të ngrini kokën dhe të filloni me jetën tuaj të zakonshme. Jeni të fortë dhe optimist. Në punë, ata që kanë biznes do të detyrohen të marrin një vendim të rëndësishëm.

LUANI

Këto ditë më në fund keni gjetur qetësinë dhe qetësinë tuaj të humbur. Sidoqoftë, ka momente konfuzioni, veçanërisht në marrëdhëniet me partnerin. Yjet nga pikëpamja e biznesit ju ftojnë të jeni të kujdesshëm, edhe nëse së shpejti mund të vijnë ndonjë lajm i mirë dhe i papritur.

VIRGJËRESHA

Situatë shumë e favorshme në dashuri për shenjën tuaj. Më në fund mund të ktheheni në lojë dhe të rifitoni entuziazmin e humbur. Në dashuri, ndonjëherë jeni shumë i ndrojtur dhe mund të humbni mundësi të mira: nëse ka dikë që ju pëlqen, merruni më mirë me punë. Në punë jeni më të hapur për dialog. Ata përreth jush do ta vlerësojnë atë.

PESHORJA

Në dashuri është më mirë të veproni me qetësi dhe kujdes nëse nuk doni të grindeni me njerëzit më të rëndësishëm në jetën tuaj. Ide dhe harmoni të shkëlqyeshme me një person të lindur nën shenjën e Luanit ose Shigjetarit. Në punë ka çështje ligjore për t’u zgjidhur sa më shpejt të jetë e mundur dhe në mënyrën më të mirë të mundshme, nga ana tjetër ato janë arsye për shqetësim që duhet të hiqen sa më shpejt të jetë e mundur.

AKREPI

Sipas horoskopit të së mërkurës nga Paolo Fox, në dashuri lehtësisht mund të humbni durimin dhe të nervozoheni. Kështu që përpiquni të qëndroni të qetë sa më shumë që të jetë e mundur. Ka shumë provokime të cilave ju duhet t’u përgjigjeni, por duhet të mbani qetësi dhe të mos bini viktimë. Tension edhe në punë, me pak fjalë. Stresi është një pjesë integrale e ditëve tuaja.

SHIGJETARI

Gjatë ditës së mërkurë, Hëna do të jetë e favorshme. Mund të rikuperoheni nga shumë pikëpamje pas një periudhe komplekse. Përfitoni nga historia juaj e dashurisë por edhe nga miqësitë dhe marrëdhëniet familjare. Ka mundësi të shkëlqyera në punë që mund t’ju çojnë shumë larg. Vlerësoni pro dhe kundrat, përpara se të pranoni.

BRICJAPI

Ditë vendimtare po hapen për shenjën tuaj në dashuri. Koha për të vendosur një copë toke dhe për të lënë ka ardhur. Kushtojini vëmendje të veçantë marrëdhënieve me Gaforren dhe Dashin. Në punë, mund të kryeni një projekt të rëndësishëm në javët e ardhshme dhe të arrini një qëllim të ëndërruar prej kohësh. Jepni gjithçka.

UJORI

Kjo është një ditë e papërshtatshme për ju, kështu që ftesa e astrologëve është të qëndroni të qetë dhe të mos luftoni pa nevojë me ata që ju rrethojnë. Shumë polemika në marrëdhëniet me partnerin. Në punë përpiquni të mos e teproni dhe të mos debatoni me ata që ju rrethojnë. Shmangni bërjen e zgjedhjeve të nxituara dhe për këtë arsye të gabuara.

PESHQIT

Në këtë periudhë zemrat e vetmuara më në fund mund të gjejnë pije freskuese dhe një një vend romantik për të mirëpritur dikë. Përtej metaforës, së shpejti mund të gjeni një shpirt binjak, veçanërisht nëse keni qenë beqar për një kohë të gjatë. Në punë, siç mund ta keni vërejtur, gjithçka është më e lehtë dhe mund t’i menaxhoni me lehtësi vështirësitë dhe problemet.