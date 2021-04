Njihuni me parashikimin e astrologut italian Paolo Fox, për punën, shëndetin dhe ndjenjat, si do të ecë dita për të lindurit e çdo shenje.

DASHI

Një lajm i mirë për dashurinë: pse të mos organizoni një darkë për të sqaruar mosmarrëveshjet e së kaluarës? Sa i përket punës, mund të bëni plane për të ardhmen!

DEMI

Sipas horoskopit të Paolo Fox për të martën, Hëna do të jetë kundër dhe nuk do të dukeni shumë mirëkuptues. Në të vërtetë do të jeni intolerantë … Mundohuni të qëndroni të qetë dhe të mos prishni gjithçka në minutën e fundit. Sa i përket punës: ka pak dyshime, por mos u shqetësoni: gjithçka do të zgjidhet!

BINJAKËT

Ata që janë tradhtuar ose braktisur tani mund të gjejnë një farë qetësie. Perspektiva të mira në dashuri. Sa i përket punës, provoni fatin tuaj me kujdes. Nëse punoni në mënyrë të pavarur, me Jupiterin dhe Saturnin e favorshëm gjërat mund të shkojnë edhe më mirë.

GAFORRJA

Lajme të mira për dashurinë, veçanërisht me ata që kanë lindur nën shenjën e Akrepit dhe Peshqve. Projekte të mira. Sa i përket punës, është më mirë të flasim nëse ka pasur ndonjë problem.

LUANI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (27 Prill 2021), në dashuri përpiquni të qëndroni të qetë dhe të jeni të kujdesshëm sepse mund të lindin dyshime. Sa i përket punës, nuk është dita e duhur për të bërë plane. Më mirë që ato të shtyhet.

VIRGJËRESHA

Lajm i mirë për dashurinë. Në orët e ardhshme do të jeni në gjendje të përjetoni diçka të re edhe sepse Marsi është në anën tuaj. Sa i përket punës, nëse doni të paguheni më shumë dijeni se është e vështirë …

PESHORJA

Lajm i shkëlqyeshëm për dashurinë me Hënën që është në shenjën tuaj. Sa për punën, flisni vetëm nëse e mendoni të përshtatshme, sepse tani favorizohet momenti profesional.

AKREPI

Sipas horoskopit të Paolo Fox, është më mirë të heqësh dorë nga hakmarrja dhe konkurrenca, në dashuri është mirë të gjesh qetësi. Sa i përket punës, ata që kanë lëvizur kohët e fundit tani duan të kthehen në lojë.

SHIGJETARI

I dashur Shigjetar, mërzia mund t’ju pushtojë, kujdes për marrëdhëniet. Sa i përket punës, idetë tuaja mund të jenë shumë interesante, veçanërisht nëse mendoni për të ardhmen.

BRICJAPI

Një lajm i mirë pritet për ju për dashurinë me Hënën e cila nuk është më kundër saj dhe Venusin që është i favorshëm. Për sa i përket punës, përpiquni të kryeni projekte dhe mos kini frikë të bëni gabime. Jini të sigurt!

UJORI

Pritet një shqetësim i vogël në dashuri edhe në çifte të qëndrueshme dhe më të mira. Sa i përket punës, një punëtor i vetëpunësuar pritet të ketë një periudhë të ndërlikuar: ka probleme për tu përballur.

PESHQIT

Përfitoni nga kjo ditë në fund të Prillit për të biseduar dhe kuptuar se çfarë po ju thotë zemra juaj. Sa i përket punës, një kohë interesante për të zhvilluar ide të reja dhe për të shfrytëzuar një mundësi të shkëlqyer.