Njihuni me parashikimin e astrologut italian Paolo Fox, për punën, shëndetin dhe ndjenjat, si do të ecë dita për të lindurit e çdo shenje.

DASHI

Hëna është akoma kundër jush, ka diçka që po ju trondit: asgjë serioze, nëse jeni të fortë në çift. Mos kini frikë. Sa për punën, jo të gjitha ato që shkëlqen janë prej ari …

DEMI

Gjendja shpirtërore dhe dashuria janë shumë më të mira. Disa arritje duken të lehta, por kjo është vetëm falë vullnetit tuaj. Lidhur me punën, marrëveshjet e reja ju lejojnë të përparoni në një mënyrë të shkëlqyer.

BINJAKËT

Periudha është interesante, nesër (e hënë, 26 prill 2021) do t’ju shpërblejë në dashuri. Sa për punën, mos i nënvlerësoni takimet, shpresat e reja arrijnë në fund të Prillit.

GAFORRJA

Gjatë ditës së nesërme mund të prekeni ende nga një diskutim në dashuri që u zhvillua dje. Rreth punës, situatat do të sqarohen brenda një muaji. Maksimumi një muaj e gjysmë.

LUANI

Sipas horoskopit të Paolo Fox nesër (26 Prill), dy javët e fundit kanë krijuar dyshime në dashuri për ju, megjithatë, mos vrisni mendjen për gjithçka: prisni deri më 10 maj për të bërë lëvizjen tuaj.

VIRGJËRESHA

Përpiquni të jeni të qetë, një ditë premtuese sidomos për shenjat e Akrepit dhe Gaforres. Sa i përket punës, nëse do të ketë probleme parash midis majit dhe qershorit, do të duhet të që të merrni masa që tani.

PESHORJA

Do të duhet domosdoshmërisht të harroni problemet e përjetuara në dy javët e para të prillit. Sa i përket punës, ata me një pasardhës të Virgjëreshës ose Bricjapit do të jenë më të favorizuar në aktivitete të reja.

AKREPI

Të martat dhe të mërkurat do të jenë të veçanta për dashurinë. Rreth punës shumë këto ditë po ndiejnë besim.

SHIGJETARI

Situata juaj astrologjike është akoma e rëndësishme, historitë e lindura në fillim të muajit do të duhet të vazhdojnë. Nëse duhet të sqaroni diçka në dashuri, prisni të mërkurën ose të enjten: hëna do të jetë në shenjë. Sa i përket punës, zgjidhjet e mira do të vijnë së shpejti.

BRICJAPI

Këto ditë janë intriguese për dashurinë, mos i nënvlerësoni takimet. Sa i përket punës, dita nuk duket të jetë pozitive: megjithatë për të martën dhe të mërkurën yjet janë në rrugë e sipër.

UJORI

Nëse shihni se gjërat nuk shkojnë mirë me partnerin tuaj, provoni ta lini të flasë. Në punë, po vjen koha për të ndërmarrë hapa të rëndësishëm, por mos harroni ta bëni kujdes. Shumë kujdes.

PESHQIT

Yjet premtojnë për më shumë dashuri, të martën dhe të mërkurën Hëna do të jetë e favorshme. Kur bëhet fjalë për punë, lini anash shqetësimet tuaja: zgjidhni një problem që përfshin një ndërrim.