Ky është horoskopi për nesër, e diel 4 prill 2021.

DASHI

E diela do të jetë një ditë pozitive, sepse më në fund e keni rikuperuar tokën pas një periudhe të vështirë. Prandaj shijoni një Pashkë në qetësi, në shoqërinë e të dashurit tuaj. Nëse jeni beqar, mund të jetë koha të riktheheni në rrugën e duhur dhe të kërkoni shpirtin binjak . Nëse, nga ana tjetër, jeni grindur me partnerin tuaj, sqarohuni dhe gjeni harmoninë.

DEMI

Do të jetë një ditë për ju në të cilën do të duhet të jepni gjithçka, sepse keni përgjegjësi të rëndësishme. Në ditët në vijim mund ta gjeni veten duke luftuar me dikë. Do të kërkohet kujdes ekstrem. Bëni kujdes dhe mos thoni fjalë më shumë.

BINJAKËT

Premton të jetë një ditë në të cilën do të gjeni dëshirën për t’iu përkushtuar gjërave të këndshme dhe argëtuese. Stresi nuk mungon, por mund të pushoni, sepse në fund të fundit është Pashkë! Nëse po vazhdoni një marrëdhënie të vështirë ose jeni ndarë kohët e fundit, mund ta shikoni të ardhmen me më shumë optimizëm.

GAFORRJA

E diela është një ditë feste. Jeni paksa të nënshtruar sepse shumë gjëra nuk po shkojnë siç dëshironi. Në fakt, këto kanë qenë ditë të vështira sidomos në marrëdhëniet ndërpersonale. Mundohuni të qëndroni të qetë dhe mos e fajësoni veten për ndonjë çështje të vogël. Nuk do të jetë e lehtë për të menaxhuar marrëdhëniet e punës, por edhe ato në familje dhe në dashuri ose me miqtë.

LUANI

Më në fund jeni në gjendje të gjeni një pjesë të mirë të energjisë dhe entuziazmit që kohët e fundit iu është dukur e fjetur. Me pak fjalë, koha për të ngritur kreshtën dhe për t’u kthyer në ulërimë ka ardhur. Sidoqoftë, do të duhet të jeni shumë të kujdesshëm: konflikte të mundshme në ajër.

VIRGJËRESHA

Marsi dhe Mërkuri disonant janë sinonim i vështirësive të mundshme në mjedisin përreth. Tensionet dhe grindjet me kolegët mund të jenë në rendin e ditës. Mundohuni të qëndroni të qetë, por nuk është e lehtë sepse keni ndjenjën e rrethimit nga dikush jo në nivel të njëjtë. Ndoshta është koha të përpiqemi të merrni një ndryshim peizazhi.

PESHORJA

E diela do të jetë pozitive, sepse pas një periudhe komplekse dhe të rëndë vërtet dëshironi të riktheheni në rrugën e duhur dhe të filloni sërish. Sigurisht, lodhja fillon të bëhet e ndjerë dhe nuk do të jetë e lehtë të kryeni të gjitha detyrat që ju janë besuar. Nga ana tjetër, ndryshimet janë të shumta, përgjegjësitë rriten dhe bashkë me to edhe agjitacioni.

AKREPI

Dyshimet nuk mungojnë në këtë periudhë, mbase nuk jeni më plotësisht i bindur për marrëdhënien tuaj apo edhe për besnikërinë e partnerit tuaj. Urani po ju shtyn drejt inovacionit, një ndryshim që ende nuk jeni në gjendje ta realizoni në jetën tuaj. Mund të ketë hidhërime.

SHIGJETARI

Mund të shijoni një Pashkë relaksuese dhe të lumtur. Vini nga ditë të vështira, për shkak të një konflikti midis Diellit, Hënës, Merkurit dhe Marsit që ju ka vënë në vështirësi të mëdha. Por më në fund jeni shëruar dhe gati të ecni para, duke i treguar të gjithëve vlerën tuaj.

BRICJAPI

Nga e diela dhe në ditët në vijim do të jetë e rëndësishme të vlerësoni me kujdes hapat që do të ndërmerren. Këshilla e yjeve është që t’ju japin përparësi, të vlerësoni situatën dhe të kuptoni se çfarë të vazhdoni dhe çfarë jo, edhe sepse lodhja është aq e madhe. Mos e neglizhoni partnerin tuaj.

UJORI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (4 Prill 2021), një ditë në të cilën ju mund të ndiheni më të trazuar se sa duhet. Eastershtë Pashkë, duhet të relaksoheni! Ndoshta do të dëshironit të ishit diku tjetër, të bëni diçka të re. Fatkeqësisht periudha është ajo që është, kërkon akoma durim. Pa një plan veprimi të vlefshëm, sidoqoftë, do të jetë e vështirë të arrihet diçka konkrete!

PESHQIT

E diela do të jetë një ditë plot dyshime, të cilat në të vërtetë do t’ju tërheqin për ca kohë. Ndoshta në dashuri nuk jeni më aq të kënaqur me partnerin tuaj dhe do të donit më shumë siguri. Flisni me njëri-tjetrin dhe përpiquni të sqaroheni, në mënyrë që të gjeni atë qetësi në momentin e humbur.