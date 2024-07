Dashi

Dashuria: Sot, lidhjet e rëndësishme janë në fokus të tensioneve. Venusi është neutral dhe prandaj nuk ka dashuri të re, por yjet janë në favor të atyre që tashmë janë në një lidhje të konsoliduar. Beqarët do të duhet të përpiqen për të pushuar pas një sezoni mjaft të zënë me takime.

Puna: Është i mundur një transferim për ata që kanë një punë në lëvizje, sukseset do të vijnë shpejt, ju duhet të dini si t’i prisni.

Demi

Dashuria: Çiftet së bashku për një kohë të gjatë mund të kenë disa probleme komunikimi. Nëse dikush është tallur me ju, mund të mendoni edhe të largoheni. Dita premtuese për beqarët, parashikohen takime të reja.

Puna: Saturni do t’ju japë një pasuri të madhe, edhe nëse nuk është një periudhë në të cilën gjithçka shkon me të vërtetë mirë.

Binjakët

Dashuria: Dielli i favorshëm do t’ju japë më të mirën. Ju do të jeni ambicioz dhe të pasionuar dhe do arrini të merrni nga partneri/ja ato që do kërkoni. Aventurat nuk do të mungojnë as për ata që janë vetëm.

Puna: Në punë do të bëheni revolucionarë, do ta përmbysni metodën që keni adoptuar me vite dhe do të rizbuloni një pasion.

Gaforrja

Dashuria: Dashuria nuk do të jetë protagoniste, sot do të ketë shumë angazhime që sjellin ndryshime, çiftet e konsoliduara mund të mendojnë edhe për një fëmijë. Lajme të për zemrat e vetmuara, sot mijëra rrugë hapen para jush, qielli ju favorizon.

Puna: Ekonomia e shkëlqyeshme, ju do të jeni të ashpër në punë dhe në çdo industri atmosfera do të jetë e këndshme.

Luani

Dashuria: Dashuria po lulëzon, vendosni se çfarë doni nga jeta juaj. Kush është në çift është duke jetuar një moment të paharrueshëm! Beqarët do të jenë në gjendje të rishikojnë një vendim për të cilin ata nuk ishin të bindur.

Puna: Ju jeni duke u përpjekur për një projekt që po kryeni, ndoshta do të duhet të ndryshoni rrjedhën.

Virgjëresha

Dashuria: Nuk do të jetë një ditë e lehtë, Venusi dhe Marsi nuk do t’ju japin paqen që ju bën të ndiheni mirë në jetën tuaj si çift. Ju shpesh do të jeni shumë konfrontues! Edhe beqarët do të fillojnë të tregojnë shenja të padurimit në takime.

Puna: Kontaktet me figurat autoritare shpallin një periudhë të favorshme për tregtinë. Biznesi gjithashtu është i favorizuar.

Peshorja

Dashuria: Dielli dhe Marsi favorizojnë histori të reja me ngjyra të ndezura. Për shumë prej jush zemra fillon të rrahë përsëri dhe do të jetë momenti i duhur! Beqarët do të shohin shfaqjen e historive të forta dhe të qëndrueshme, të cilat paralajmërojnë ndryshime rrënjësore.

Puna: Çdo vështirësi me të cilën jeni përballur deri tani do kalojë, ka ardhur koha për të ngritur dollin e suksesit.

Akrepi

Dashuria: Saturni sjell ashpërsi por edhe një dozë të mirë të drejtësisë. Filloni të vendosni rendin në jetën tuaj dhe të eleminoni historitë që janë vetëm një pengesë në këmbët tuaja. Beqarët do të duhet të shmangin ato miqësi që nuk bëjnë asgjë, por vetëm kritikojnë dhe kritikojnë …

Puna: Plutoni dhe Jupiteri do të punojnë së bashku për të promovuar idetë e shkëlqyera që do të vijnë, në të vërtetë ata do të jenë vendimtarë dhe të vendosur.

Shigjetari

Dashuria: Dita zbulon një vëmendje të veçantë në fushën e dashurisë, e cila do të mbajë vargjet e disponimit tuaj. Partneri/ja do t’ju mbajë me kënaqësi në krye! Beqarët do të jenë në gjendje për të thelluar disa miqësi që janë me vlerë.

Puna: Urani do të vendosë shkopinj nën rrota, por ju nuk duhet të ndaleni duke luftuar.

Bricjapi

Dashuria: Dashuria është e luhatshme, do të ketë probleme te çiftet e martuara, duhet të jenë të kujdesshëm për t’i zgjidhur ato, përndryshe marrëdhënia do të ketë tendencë të konsumohet me kalimin e kohës. Beqarët do të shtyhen nga Jupiteri të mos heqin dorë deri sa të arrijnë qëllimet e tyre.

Puna: Ju do të filloni javën me hënën e shtrembëruar, Plutonin dhe Saturnin, por ato do t’ju bëjnë luftuese dhe gati për për të mbështetur idetë tuaja.

Ujori

Dashuria: Nj ëmarrëdhënie romantike mund të prishet nga kundërshtimi i Marsit. Një vendim i papritur mund të ndodhë, nuk do të jetë drastik. Nëse jeni vetëm, disponimi nuk do të jetë i favorshëm për aventurat, por dikush mund t’ju bindë …

Puna: Hëna do të favorizojë projekte, energjia mendore nuk do t’ju dështojë, do ta përqendroni vëmendjen tuaj në sektorin praktik dhe profesional.

Peshqit

Dashuria: Në dashuri ju do të jeni të pavendosur. Dikush mund të vendosë të marrë një hap prapa në lidhjet sentimentale. Beqarët do të ketë ndjenjën e të qënurit në një qiell të zbehur, r takime.

Puna: Në punë ju do të lehtësoheni nga një atmosferë e veçantë që do t’ju bëjë kreativë dhe të shkëlqyer.