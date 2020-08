Dashi

Duhet të mbledhësh pak energji këto ditë. E shtuna dhe e diela duken ditë të ndërlikuara. Ke vendosur ku ta kalosh 15 gushtin? Sepse është e rëndësishme të shmangësh stërmundimet në këtë fundjavë që në ndonjë rast mund të ketë pak shqetësim.

Demi

Për ju kjo është një fundjavë e mirë. Arritjet e kësaj periudhe janë shumë dhe është e nevojshme të ruhen. Brenda të dielës do të duash të rrish pak me partnerin.

Binjakët

Me Hënen në shenjë nuk ju mungon impulsi, nuk ju mungon gjallëria. Ka një dëshirë shumë të madhe të përmirësohesh në krahasim me të shkuarën. Nëse është kthyer dëshira për t’u argëtuar, do të thotë se ke kaluar shumë kriza të lidhura me të shkuarën.

Gaforrja

Do të kesh një mision të shkëlqyeshëm për të kryer deri të dielën, të bindësh një person për dashurinë tënde ose thjesht të kalosh mirë me partnerin. Në këtë periudhë janë të favorshme edhe takimet.

Luani

Je akoma i bindur për atë që po bën. Iniciativat e mëdha janë të shpërblyera nga Merkuri dhe Dielli që kalojnë në shenjën tënde. Por tani duhet të bësh diçka tënden në të cilën të tjerët nuk duhet të ndërhyjnë, sepse kohët e fundit në qoftë se e ke vënë re se nëse ua jep aftësinë dhe përgatitjen tënde të tjerëve, nuk bëhesh më mirë.

Virgjëresha

Një ditë akoma nën trysni për ju, por e diela mund të jetë më mirë. Priten përfitime të mundshme që mund të kenë të bëjnë edhe me situata që në të shkuarën kanë krijuar probleme.

Peshorja

Je shumë më i bindur nga ajo që dëshiron, por këto dy ditë mund të krijojnë probleme në jëten tënde familiare, në jetën në çift.

Akrepi

Brenda kësaj të diele mund të fitosh një sfidë ose të marrësh një çmim të mirë; e shtuna dhe e diela janë dy ditë force në të cilat do të jetë e mundshme të nisësh të shohësh të ardhmen në mënyrë pozitive dhe aktive. Nëse ka persona që të pëlqejnë, nëse ke një person në zemër, organizo diçka të bukur.

Shigjetari

Je akoma pak konfuz, ose këto ditë ka një person që zvogëlon rrezen tënde të veprimit. Nëse doni të humbisni një person shigjetar, mundohuni të bllokoni jetën e tij. Sa më lirisht të jetosh aq më mirë je.

Bricjapi

Ti e urren konfuzionin. Kështu mund të shpjegohet vuajtje e vogël që mund të vijë këtë fundjavë. Kujdes me rradhët e gjata të trafikut, kujdes mos të frekuentosh vende të mbushura me njerëz, sepse ke nevojë për qetësi.

Ujori

Kjo është një ditë e vlefshme me një Hënë të favorshmer për dashurinë, ndërsa në punë ka bllokime të vogla. Disa ditë me parë po përpiqeshe të dilje nga një situatë e madhe nervozizmi që ke jetuar së fundmi. Rregullat e lojës po ndryshojnë dhe ajo që ishte në fillim tani nuk është më.

Peshqit

Gjendesh në një situatë pak shqetësuese sepse ndoshta nuk e ke organizuar akoma fundjavën. Por kujdes, të dielën nuk duhen humbur yjet. Është e qartë se gjithsecili ka moshën e tij, secili di atë që do në nivel sentimental, por nëse është personi i duhur, nëse ka patur një takim të këndshëm por edhe nëse është e nevojshme të rregullohet një raport, mund t’i lejosh vetes një aventurë simpatike.