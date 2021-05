DASHI

Në dashuri ndodh që të pastroni paragjykimet e vjetra që ju mundojnë. Përndryshe nuk do të jeni në gjendje të ecni përpara lehtë. Në punë, fillon për ju një fazë e rimëkëmbjes së madhe, në të cilën mund të sakrifikoni shumë kënaqësi. Faza negative, e cila ju shoqëroi gjatë vitit të vështirë 2020, më në fund do të përfundojë. Gjeni forca!

DEMI

Çiftet gjejnë kreativitet të madh, me Uranin që ju mbështet në marrjen e vendimeve komplekse dhe sfiduese, por që do të jenë vendimtare për të ardhmen. Në punë, nuk jeni në gjendje të kuptoni mirë se çfarë po ndodh në jetën tuaj: a doni të ndryshoni? A jeni mirë kështu? Përgjigja varet nga ju.

BINJAKËT

Ka shumë projekte në proces për çiftet shumëvjeçare. Në fakt, mund të filloni të planifikoni një martesë, një bashkëjetesë ose të keni fëmijë. Në përgjithësi, ju ndjek një valë pozitive që do t’ju çojë larg. Punoni shumë, por kini kujdes sepse ka marrëdhënie që kanë më shumë rëndësi se të tjerat.

GAFORRJA

Ka disa çështje që ju kanë dalë kohët e fundit dhe që do të duhet t’i adresoni sa më shpejt që të jetë e mundur, nëse nuk doni të mbeteni pas. Në veçanti favorizohen projektet afatgjata. Edhe nëse nuk keni marrë ende rezultatet e shpresuara për sakrificat tuaja, shumë shpejt kënaqësi të mëdha mund të vijnë. Konfirmimet do të vijnë në ditët në vijim.

LUANI

Keni një Hënë të favorshme dhe ky është gjithmonë një lajm i mirë. Për më tepër, Venusi nuk do të jetë më kundër nga e diela, kështu që edhe në dashuri mund të përjetoni momente të kënaqëshme. Në përgjithësi është një periudhë e rëndësishme për ata që duan të kthehen në lojë. Doni të largoheni dhe Marsi në pamje të mirë do t’ju japë tarifën e nevojshme.

VIRGJËRESHA

Dita do të fillojë jo si duhet, por nga pasditja gjërat do të përmirësohen. Në mëngjes, megjithatë, shmangni polemikat e panevojshme sepse mund të thoni diçka dhe mund të pendoheni. Në punë është koha të rishikoni pozicionin dhe rolet tuaja, sepse mund të mos jeni shumë të kënaqur me atë që bëni.

PESHORJA

Hëna tani është në opozitë, kështu që duhet të qëndroni të qetë dhe të jeni të durueshëm. Është e kotë të kthehesh nga e kaluar, sepse rrezikon të jetosh nga nostalgjia dhe të jesh fyes duke thënë disa fjalë shumë për të cilat më vonë do të pendohesh. Në punë duhet të mbani nën kontroll nervat, përndryshe agjitacioni rrezikon të marrë përsipër.

AKREPI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (7 maj), do të jetë një ditë në të cilën do të ndjeni pak hidhërim. Nëse ka çështje të jashtëzakonshme, prisni të paktën deri të Dielën, kur do të keni një pamje astrale më të përcaktuar. Në punë jeni shumë konfuzë, mbase jeni duke pritur një konfirmim që do të vijë me ngadalë.

SHIGJETARI

Mëngjesi do të jetë vërtet i nënshtruar, por pasdite mund të shëroheni. Në çdo rast, shmangni diskutimet banale, për të cilat do të pendoheni me një mendje të ftohtë. Në punë, shumë nyje më në fund mund të vijnë në mendje dhe të gjejnë përgjigje për shumë pyetje dhe vështirësi që ju kapin.

BRICJAPI

Një ditë shumë diskrete për shenjën tuaj. Po dilni nga një kohë e vështirë dhe më në fund po shihni dritë në fund të tunelit. Hëna megjithatë është akoma disonante. Nëse keni probleme në dashuri, përpiquni të shmangni konfliktet. Në punë keni një dyshim në mendje. Mundohuni ta zgjidhni atë sa më shpejt të jetë e mundur pa u futur në mendime të çuditshme.

UJORI

Sipas horoskopit të Paolo Fox, kjo do të jetë një ditë shumë pozitive në dashuri. Historitë e sapo lindura mund të kthehen në diçka të veçantë. Në punë ndjeni një dëshirë të madhe për risi dhe ndryshim. Për fat të mirë, keni projekte të rëndësishme në ndërtim e sipër që së shpejti do të materializohen.

PESHQIT

Kjo është një ditë e mirë, nëse ka pasur ndonjë diskutim ose çështje për të sqaruar. Sidoqoftë, përpiquni të mos e teproni, përndryshe rrezikoni të thoni shumë fjalë. Në punë, do të merrni vendime. Prandaj, jeni pak të hutuar dhe të shqetësuar.