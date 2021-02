Dashi

Do të jeni të dominuar nga humori i keq, si pasojë e një sërë kritikash me të cilat jeni përballur. Kjo e mërkurë parashikon ndezje polemikash të reja dhe kundërshtime të forta, me një njeriun tuaj të afërt.

Demi

Yjet do të kenë një ndikim mjaft pozitiv gjatë gjithë ditës, sidomos prej ndikimit pozitiv të planetit Venus. Do të merrni disa konfirmime të shumëpritura, sa i takon jetës sentimentale. Mundësi mjaft të favorshme parashikohen edhe në sferën profesionale, ku do të lini pas një situatë të vështirë.

Binjakët

Do t’iu duhet të përballeni me një lodhje të madhe fizike gjatë kësaj dite, për shkak të angazhimeve të tepërta. Parashikohet një e mërkurë mjaft intensive, ndaj bëni mirë që të shtyni disa gjëra që mund të presin. Bëni mirë të merrni më shumë kohë për të pushuar dhe për të rikuperuar shëndetin tuaj.

Gaforrja

Parashikohet një periudhë tejet kritike lidhur me fushën e ndjenjave, ku do të ndjeni nevojën për të gjetur një zgjidhje sa i takon disa situatave negative. Në sferën profesionale, duhet të bëni disa planifikime, në mënyrë që të mos humbni ritmin e duhur.

Luani

Do të keni mbështetjen e yjeve gjatë gjithë kësaj dite. Sfera sentimentale parashikohet të jetë e mbushur me dyshime, lidhur me një sërë çështjes së të kaluarës. Sa i takon sferës profesionale, duhet të jeni më të kujdesshëm.

Virgjëresha

Parashikohet një e mërkurë e mbushur plot me zhvillime pozitive. Do të bëni për vete një person që e keni përzemër. Ndërkohë sa i takon anës profesionale, suksesi është i garantuar.

Peshorja

Keni nevojë për një periudhë pushimi absolut, si për sa i takon anës fizike edhe asaj mendore. Momentet kritike që keni kaluar javëve të fundit, do të vijojnë të shkaktojnë ulje-ngritje, si për sa i takon jetës sentimentale edhe asaj profesionale.

Akrepi

Mund të ketë zhvillime të reja interesante në sferën profesionale gjatë kësaj dite. Mundësitë pozitive pritet të shtrihen edhe në sferën sentimentale.

Shigjetari

Do të keni probleme shëndetësore për shkak të virozëve të stinës, por edhe për shkak të stilit tuaj të jetës. Në sferën profesionale dhe sentimentale, parashikohen një sërë situatash kritike për tu përballuar.

Bricjapi

Yjet do të kenë një ndikim mjaft pozitiv për të lindurit e kësaj shenje. Në sferën profesionale dhe sentimentale, parashikohen mundësi të reja të frytshme.

Ujori

Duhet të përqendroheni kryesisht në disa situata kritike lidhur me ndjenjat gjatë kësaj të mërkure. Ndërsa sa i takon anës fizike, do të ndiheni të këputur për shkak të virozave të stinës.

Peshqit

Parashikohet një ndikim tejet i favorshëm, i shtrirë në sferën profesionale. Ndërsa sa i takon jetës sentimentale, do të kaloni disa situata kritike lidhur me të kaluarën, të cilat kërkojnë më shumë reflektim prej jush.