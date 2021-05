Dashi

Në momente të caktuara, mund të ndiheni sikur po përpiqeni ta mbani kokën mbi ujë, por mos e humbni shpresën. Deri në fund të ditës, do të merrni të gjithë mbështetjen dhe ndihmën që ju nevojitet.

Demi

Fillimi i kësaj jave do të jenë i mbarë për ju, sidomos në aspektin personal. Do të ndiheni tërheqës dhe partneri do e kuptojë diçka të tillë. Kaloni pak kohë me miqtë të enjten pasi do të bëni biseda që do ju vlejnë. Në fundjavë mendoni të arratiseni në ndonjë vend për aventura të reja.

Binjakët

Mund të merrni një shumë parash dhe të keni diçka në dorë. Do të shpërbleheni nga dikush si shenjë mirënjohje për përkushtimin qe keni treguar ose thjesht do të jetë një dhuratë për ju.

Gaforrja

Mund të keni dëshirë të madhe për të qenë të suksesshëm nesër. Mund të përpiqeni që të rrisni aftësitë në të shkruar dhe ato oratorike. Përpiquni që të lexoni këshilla ose vihuni në kontakt me njerëz me eksperiencë për udhëzime më të sakta. Sidoqoftë mos neglizhoni personat që po presin për vëmendje dhe përkujdes prej kohësh nga ana juaj.

Luani

A është krenaria ajo që po ju lë në një qoshe? Nuk është kurrë tepër vonë për të pranuar se nuk mund të dish gjithçka, prandaj nëse ndihesh në panik për të mbajtur një premtim që është i pamundur të mbahet, duhet të flisni hapur. Frika juaj për ndëshkimin është krejtësisht e pajustifikuar.

Virgjeresha

Kohët e fundit keni një ndjenjë gjithnjë e në rritje përgjegjësie ndaj një personi të ri. Tregoni kujdes sepse nuk e dini me të vërtetë me kë po merreni. Ju mund të hapni nesër një kufi pandore pa e kuptuar.

Peshorja

Investimet dhe huatë, janë temat më të preferuara të ditës suaj. Paratë nuk bien nga qielli, ndaj duhet të punoni më shumë. Mos e promovoni vlerën tuaj më shumë nga sa e keni. Po ashtu mos lejoni që t’iu gjykojnë për aq sa keni.

Akrepi

Lodhja është aty por shërimi është afër cepit. Ata që nuk kanë pasur kënaqësi ose që madje janë dashur të përballen me një problem, do ta shohin situatën të ndryshojë edhe nëse kjo do të ndodhë ngadalë.

Shigjetari

Gjatë kësaj dite do të ndjeni një dëshirë të madhe për tu çliruar nga tensionet dhe emocionet negative që keni përjetuar kohëve të fundit. Marsi dhe Venusi do të kenë ndikim pozitiv, sidomos sa i takon dashurisë. Edhe pse së fundmi keni qenë disi të tërhequr, nuk do e keni të vështirë që të riktheheni sërish protagonistë. Parashikohet nisja e një historie të re.

Bricjapi

Kjo nuk është dita më e mirë për të filluar iniciativa ose për të thelluar interesat e reja të një angazhimi të caktuar. Shtyni atë që është e rëndësishme pasi kohë më të mira do të vijnë. Le të flasim për dashurinë, jini të vëmendshëm ndaj nevojave të partnerit tuaj dhe mos u largoni nga jeta e të dashurit tuaj. Eliminoni disa nga zakonet tuaja të këqija dhe kushtojini orët e nevojshme për të fjetur.

Ujori

Një ditë plot ngjarje ju pret, ashtu si dhe ju pëlqen ta keni. Ka mundësi që rreth jush të afrohen njerëz interesantë dhe mos i humbni pasi ata do të jenë vërtet të nevojshëm në sferën profesionale. Në mbrëmje, do të argëtoheni me miqtë dhe mund të lindin dashuri të reja, nëse keni një zemër të lirë. Udhëtim, anëtarësim në palestër dhe kurse të reja ju presin.

Peshqit

Mos e humbisni kontaktin e drejtpërdrejtë me njerëzit. Ju keni nevojë që të jeni i rrethuar nga miq dhe të afërm. Në aspektin ekonomik, mund të merrni lajmë që do t’i prisni me pozitivitet. Në dashuri, jo gjithçka po ecën me ritmet e duhura.