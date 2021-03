DASHI

Me ndikimin e Saturnit ju do mundoheni të rregulloni atmosferën që është krijuar në çift. Situata financiare jo vetëm që do jetë e mirë por do mund edhe ta përmirësoni më shumë atë.

DEMI

Nëse keni gjetur shokun tuaj të jetës, planetët do iu bëjnë të ndiheni më të sigurt për zgjedhjen që keni bërë. Duhet të ruani një disipline strikte në planin financiar që të mos keni probleme.

BINJAKET

Nën ndikimin e madh të Venusit, dashuritë e beqarëve do jenë më të favorizuarat. Nëse doni të bini në sy dhe të pëlqeheni kjo do jetë dita më e mirë. Urani do iu nxitë të ulni shpenzimet dhe të filloni të hiqni disa lekë mënjanë.

GAFORRJA

Marsi do i zgjojë ata që janë në çift. Do keni një rizgjim të pasionit dhe do ia kaloni më së miri. Shfrytëzojeni ditën në maksimum. Mos ndërmerrni asnjë sfide me financat sepse ato nuk janë në gjendjen më të mirë.

LUANI

Do e rivendosni dialogun në lidhjen tuaj nesër. Për shumë prej jush do jetë si një rilindje por në baza më të forta. Financat do kenë një ulje të ndjeshme ç’ ka mund të sjellë goxha probleme.

VIRGJERESHA

Yjet nuk do kenë aspak ndikim pozitiv në jetën tuaj në çift. Me financat do tregoheni shumë të kujdesshëm dhe do i rikuperoni të gjitha ato që keni humbur kohët e fundit.

PESHORJA

Nëse keni krijuar tashmë një lidhje ka ardhur koha të tregoheni më tolerantë dhe të kuptueshëm me atë që keni në krah. Mos prisni ndonjë përmirësim spektakolar në planin financiar sepse nesër nuk është dita më e favorshme.

AKREPI

Duke qenë se klima yjore do jetë shumë e paqëndrueshme gjatë kësaj dite, duhet të tregoheni shumë të sinqertë me atë që keni në krah nëse nuk doni të lindin probleme. Financat do jenë të mira dhe nuk do keni asnjë problem në këtë fushë.

SHIGJETARI

Yjet nuk do favorizojnë aspak harmoninë në çift. Do keni përshtypjen se gjithçka po ju shkon ters. Në planin financiar do jeni të frymëzuar dhe nuk do hezitoni të bëni edhe kursime që buxheti të mos tronditet.

BRICJAPI

Në jetën në çift do lindin probleme dhe debate. Do keni divergjenca opinionesh për një temë të caktuar. Për sa iu përket financave pritet që gjërat të shkojnë mirë dhe të mos keni asnjë problem.

UJORI

Mërkuri do iu kujtojë edhe njëherë se në dashuri përshtypja e parë është pothuajse gjithmonë i duhuri. Financat nuk do jenë të këqija por ju duhet me patjetër të ulni sa të mundni shpenzimet nëse doni që të ruani ekuilibrin.

PESHQIT

Me Jupiterin, planetin e suksesit dhe kënaqësisë, ju do jeni më sensualë së kurrë. Në planin financiar do keni një strategji shumë të mirë me anë të së cilës do ia dilni të stabilizoni buxhetin.