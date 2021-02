Dashi

Kjo do të jetë një ditë reflektimi për të lindurit e kësaj shenje. Ndoshta nuk i keni kaluar ende disa probleme të së kaluarës dhe kjo gjë nuk ju lë të qetë. Kjo vlen edhe për dashurinë. Duhet të rigjeni energjinë dhe qetësinë.

Demi

Keni një mijë projekte në kokë, të cilat duhet ti çoni përpara me pasion. Sa i takon punës, parashikohen disa ndryshime të cilat pritet të sjellin dobi. Do të ndjeni nevojën për t’iu përkushtuar familjes. Sa i takon dashurisë, mos u fiksoni pas personit të gabuar.

Binjakët

Kjo është një periudhë e mirë gjatë së cilës po shënoni rikuperime pas një sërë problemesh gjatë muajve të kaluar. Kjo e premte nuk është idealja, pasi nuk do të jeni në humorin e duhur si për sa i takon punës edhe dashurisë. Ndoshta për shkak të disa kundërshtive në ambientin që ju rrethon.

Gaforrja

Kjo ditë nuk do të jetë aspak pozitive, ku do të ketë disa momente tensioni. Do të donit të ndryshonit diçka në jetën tuaj por nuk ia arrini. Mundohuni që të organizoni diçka të kënaqshme për të rikuperuar disa raporte me persona të cilët i keni lënë pas dore.

Luani

Parashikohet një e dielë pozitive dhe e mbushur me energji, gjatë së cilës do të mendoni për të ardhmen. Duke qenë se yjet ju favorizojnë, mund të përfshiheni lirisht në projekte të reja të cilët i keni menduar prej kohësh. Do të jeni të mbushur me entuziazëm.

Virgjëresha

Kjo e dielë do ju gjejë të mbushur me energji. Shihni përreth pasi keni disa yje që ju mbështesin dhe favorizojnë takimet lidhur me punën por edhe ato sentimentale. Duhet të jeni gati për të tu përballur me disa risi, pasi do të jenë pozitive.

Peshorja

Gjatë kësaj dite bëni mirë të rrini të qetë, sidomos nëse dikush po mundohet që t’iu vendosë shkopinj nën rrota. Në fund do të rezultoni fitues edhe pse keni ende disa probleme për të rikuperuar.

Akrepi

Mundohuni që të kuptoni se kush janë personat më të rëndësishëm për ju dhe kush janë ata që duhet të largoni nga jeta juaj. Ka ardhur momenti për të bërë zgjedhje si në dashuri edhe në raportet miqësore. Mos u përkushtoni ndaj kujt nuk e meriton, pasi do humbnit kohë kot.

Shigjetari

E diela nuk do të jetë një ditë aspak pozitive, ndaj lëreni që të ikë. Megjithatë kjo mbetet një periudhë e mirë sa i takon konfirmimeve në punë, ku do të përjetoni momente suksesi.

Bricjapi

Kjo ditë do të jetë vërtetë pozitive për të lindurit e kësaj shenje, të cilët do të ndihen gati që të përfshihen në projekte të reja. Yjet ju favorizojnë, veç bëni kujdes ndaj ndonjë problemi të papritur që mund t’iu dalë përpara.

Ujori

Parashikohet një ditë mjaft pozitive për ndjenjat, ndërsa në punë nuk do të jetoni momentet më të mira. Mundohuni që të gjeni një mënyrë për tu relaksuar dhe për të mposhtur lodhjen dhe stresin e akumuluar.

Peshqit

Mbani mbi supe disa brenga të së kaluarës. Në nivelin emocional dhe sentimental jeni përballur me disa ndryshime, ndoshta edhe konflikte. Ndonëse jeni një person që kërkoni kohë për të rikuperuar, ka ardhur momenti që të shihni përpara.