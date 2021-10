Dashi

Në dashuri pritet një e diel në përmirësim të dukshëm pasi keni Hënën dhe Venusin në favorin tuaj. Në punë, të ardhurat dhe shpenzimet kompensojnë njëra-tjetrën.

Demi

Në dashuri, nëse ka një lidhje të re në horizont ose nëse duhet të deklaroni pasionin tuaj, merrni kohë para se të thoni atë që mendoni. Në punë Jupiteri dhe Saturni janë të vendosur kundër ndaj ju ftojmë t’i kushtoni vëmendje zgjedhjeve që mund të rezultojnë të gabuara.

Binjakët

Në dashuri, çiftet që kanë pasur debate më mirë të qëndrojnë larg polemikave. Në punë, nëse punoni edhe të dielave, kushtojini vëmendje polemikave që mund të lindin me kolegët.

Gaforrja

Në dashuri, një ditë pozitive, megjithatë prej disa kohësh e keni vënë partnerin tuaj në provë. Në punë duket se këto ditë keni një kartë të mirë për të luajtur, kështu që mos e teproni me diskutime por merruni me gjëra konkrete.

Luani

Në dashuri, Hëna është e favorshme, takime të mundshme me një Dash ose një Shigjetar. Nëse puna juaj bëhet me telefon, si fjala vjen caktuar center, mund të merrni ca komisione më shumë, por për fat të keq paratë, për ca kohë do të jetë shumë e vështirë të fitohen.

Virgjëresha

Në dashuri, këtë të diel ka shumë lak harmoni me partnerin/en, aq sa çdo moment është adapt për sherre. Në punë ju duhet një pauzë për reflektim, mes të dielës dhe të hënës dhe jo gjithçka do të shkojë ashtu siç duhet. Duhet të pastroni kokën nga një turli mendimesh që ju ikin e vijnë.

Peshorja

Në dashuri, mëngjesi është shumë premtues, do të jetë një e diel me zgjidhje interesante në dashuri. Në punë nëse keni nevojë të zgjidhni një problem ligjor, merrni këshilla nga ekspertë.

Akrepi

Në dashuri ka një dëshirë të madhe për t’u rikthyer në lojë, për të sfiduar fatin edhe duke menduar për dashuri të reja. Në punë duhet të përpiqeni të përballoni gjithçka me guxim dhe madje edhe me pak më shumë kuriozitet.

Shigjetari

Në dashuri është një kohë e shkëlqyer për çiftet. Këtë të diel do të bëni plane për të ardhmen. Me projekte të reja në prag, është gjithashtu periudha ideale për të rinjtë që duan të bëjnë një praktikë apo stazh pune.

Bricjapi

Në dashuri është një ditë interesante të lidheni përsëri me një person që nuk e keni parë prej kohësh. Në punë është një periudhë e rëndësishme në jetën tuaj kur do të ishte turp të refuzoni ose të përfundoni përvoja të rëndësishme.

Ujori

Në dashuri është një e diel interesante që favorizon takime të reja. Në punë ka nisur një fazë lodhjeje dhe ajo po ndjehet çdo ditë e më shumë. Aq sa këtë ditë të fundit të kësaj jave që po ikën, nuk keni më as durim dhe as dëshirë për të punuar. Qetësohuni pak.

Peshqit

Në dashuri, situata është e stuhishme, kini kujdes të mos ushqeni polemika të mëtejshme. Në punë situata kërkon pak durim, është një moment në të cilin çdo vendim duhet të merret me qetësi.