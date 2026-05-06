Astrologu Jorgo Pulla sjell një parashikim të detajuar në “Mirëmëngjes Shqipëri” për të gjitha shenjat, duke theksuar ndikimet planetare dhe ndryshimet e rëndësishme në jetën personale, profesionale dhe shpirtërore.
Dashi
Ndikimi i Saturnit në shenjën tuaj ju jep mundësi për zgjidhje problemesh të vjetra, sidomos në punë dhe çështje pronësie. Kujdes nga ndikimet e jashtme dhe rikthimet e situatave të së kaluarës. Në dashuri, rikthehen lidhje të vjetra që mund të marrin drejtim të ri. Lidhjet me Peshore dhe Bricjap favorizohen.
Demi
Periudhë pozitive në aspektin financiar dhe profesional. Mund të merrni oferta të reja pune, por kërkohet kujdes ndaj angazhimeve të tepërta. Ekonomia mbetet prioritet. Në dashuri, stabilitet dhe zgjidhje problemesh, sidomos me Virgjëreshë, Bricjap dhe Akrep.
Binjakët
Moment “i artë” për karrierën dhe zhvillimet personale. Çështjet e padrejta të së kaluarës mund të marrin zgjidhje. Mundësi të mëdha për rritje profesionale dhe stabilizim ekonomik. Në dashuri, përputhje e mirë me Virgjëreshë dhe Peshq.
Gaforrja
Periudhë shumë e favorshme për punën dhe karrierën. Zgjidhen çështje të mbetura pezull, sidomos ato administrative. Mundësi për t’u rikthyer në profesionin tuaj. Në dashuri, lidhjet me Bricjap dhe Peshore janë premtuese.
Luani
Ndryshime të mëdha në karrierë dhe ekonomi. Çështje ligjore apo pronësie marrin zgjidhje pas një periudhe të gjatë. Mund të merrni një lajm apo dokument të rëndësishëm. Në dashuri, nevojiten rregullime, sidomos me Ujor.
Virgjëresha
Periudhë e fortë për zhvillime profesionale. Mund të merrni përgjegjësi të mëdha dhe të arrini sukses. Zgjidhen probleme të së kaluarës. Në dashuri, lidhjet me Gaforre dhe Peshq janë më të favorshmet.
Peshorja
Një nga periudhat më të mira pas vitesh sfiduese. Çështjet ligjore, profesionale dhe pronësore marrin zgjidhje. Koha ideale për vendime të rëndësishme. Në dashuri kërkohet më shumë vëmendje. Lidhje të mira me Dash, Bricjap dhe Gaforre.
Akrepi
Vendime të rëndësishme për investime dhe pasuri. Kujdes me nxitimin, analizoni çdo hap. Mundësi për zhvillime të mëdha në të ardhmen. Në dashuri, lidhje të forta me Dem, Luan dhe Ujor.
Shigjetari
Periudhë shumë e mirë për nisma të reja dhe biznes. Stabilitet financiar dhe energji për të arritur objektivat. Kujdes me ndarjen e planeve me të tjerët. Në dashuri, përputhje me Binjak dhe Dash.
Bricjapi
Një nga periudhat më të favorshme në të gjitha drejtimet: punë, dashuri dhe dokumente. Edhe pse ka dilema, suksesi është i garantuar me durim. Në dashuri, lidhje të forta me Virgjëreshë dhe Dem.
Ujori
Ndikimi i Plutonit sjell transformime të mëdha. Momente të papritura pozitive dhe mundësi të reja. Përgatituni për ndryshime të rëndësishme. Në dashuri, lidhje të forta me Akrep dhe Dem.
Peshqit
Bashkëpunime të rëndësishme dhe zhvillime në karrierë. Mund të nisni projekte të mëdha. Stabilitet në punë dhe rritje profesionale. Në dashuri, kujdes me debatet, por marrëdhëniet mbeten të qëndrueshme.
