Dashi: me Diellin në shenjë! I dashur Dash, prilli do të jetë një muaj i bukur për ju , me Diellin që shkëlqen në shenjën tuaj! Planeti Venus do të jetë në bashkëpunim deri në mes të muajit dhe fati në fushën e ndjenjave do të garantohet. Për më tepër, duke filluar nga data 4, planeti Mërkur do të jetë gjithashtu në shenjën tuaj : do të ketë mundësi për takim, si në një sferë profesionale dhe personale. Beqarët do pushtojnë! Nëse jeni duke kryer një projekt që është veçanërisht i afërt me zemrën tuaj, mund të merrni ndonjë ndihmë ose disa konfirmime të këndshme. Marsi do t’ju japë shumë më shumë energji deri në fund të muajit.

Demi: koha për hakmarrje! I dashur Dem, 2021 nuk ka filluar në mënyrën më të mirë për ju, por tani më në fund mund të hakmerreni mirë! Duke filluar nga dita e 14-të, në fakt, planeti Venus do të braktisë shenjën e Dashit për të hyrë në tuajin, i gatshëm t’ju japë një periudhë vërtet fatlume për sa i përket ndjenjave. Shumë çifte do të zgjedhin të bëjnë plane të rëndësishme për të ardhmen. Për më tepër, duke filluar nga dita e 19-të, planeti Mërkur gjithashtu do të shënojë në shenjë : në punë disa situata disi të komplikuara do të jenë në gjendje të zgjidhen vetë dhe ju mund të merrni një fitore të bukur.

Binjakët: një muaj me fat! Të dashur Binjakë, muaji prill do të jetë shumë me fat për shenjën tuaj! Duke filluar nga dita 4, planeti Mërkur do të ndalojë së penguari projektet tuaja dhe do të kthehet për t’ju favorizuar në fushën e punës. Ndikimi i tij pozitiv, së bashku me atë të Jupiterit, do të garantojnë sukses dhe njohje . Në dashuri, përqendrohuni në gjysmën e parë të muajit, kur mund të mbështeteni në një Venus të bukur në një aspekt të favorshëm, të gatshëm për të forcuar marrëdhënien tuaj. Marsi, në bashkëpunim deri në ditën 23, ju garanton shumë forcë dhe energji !

Gaforrja: ulje dhe ngritje … E dashur Gaforre , muaji Prill ka disa ulje dhe ngritje për shenjën tuaj. Nga ana sentimentale, do të jeni në gjendje të shijoni favorin e Venusit vetëm në gjysmën e dytë të muajit. Deri në ditën e 14-të, në fakt, planeti i dashurisë do të ketë një aspekt disonant dhe mund të ketë disa tensione në jetën tuaj në çift. Edhe nga pikëpamja profesionale, duhet të prisni deri në fund të prillit për të bërë një propozim ose për të paraqitur një projekt: duke filluar nga dita e 19-të, në fakt, planeti Mërkur do të veprojë në favorin tuaj .

Luani: më mirë në pjesën e parë … I dashur Luan, muaji juaj i prillit do të jetë shumë më i mirë në gjysmën e tij të parë, kur të mund të mbështeteni në favor të Venusit, Marsit dhe Merkurit. Planeti i dashurisë do të jetë në anën tuaj deri në ditën 14: nga ajo datë e tutje, mund të lindin diskutime të nxehta me partnerin tuaj dhe, në disa raste, grindje të vërteta. Në frontin e punës, duhet të përqendroheni në periudhën midis ditës 4 dhe ditës 19, kur Mërkuri do t’ju ndihmojë të gjeni aleatët e duhur dhe mundësitë e duhura. Kini kujdes me Jupiterin në opozitë, kërkohet shumë kujdes në biznes!

Virgjëresha: rigjenerimi i energjisë! E dashur Virgjëreshë, prilli fillon për shenjën tuaj me planetin Mërkur në kundërshtim , por mos u shqetësoni: ky aspekt i pafavorshëm do të zgjasë vetëm deri në ditën 4, pastaj, pak nga pak, do të jeni në gjendje të gjeni pak më shumë qetësi, veçanërisht në fushëveprimi i punës. Pjesa e fundit e muajit do të jetë vendosur më me fat se i pari: mundësi të reja mund të vijnë nga dita 19 e tutje, ndërsa në dashuri ju mund të mbështeteni në një Venus bukur duke filluar nga dita 14. Edhe planeti Mars do të kthehet tek ju në fund të muajit, duke garantuar shenjën tuaj një rikuperim të bukur të energjisë.

Peshorja: planetët e kundërt … E dashur Peshore , fatkeqësisht prilli nuk fillon në mënyrën më të mirë për shenjën tuaj, dhe do të duhet të prisni deri në gjysmën e dytë të muajit që të mund të merrni frymë të mirë të lehtësimit! Deri në ditën e 14-të, në fakt, do të duhet të merresh me kundërshtimin e Venusit : do të ketë momente të vërteta krize në jetën tënde të dashurisë , të cilat për fat të mirë do të jenë në gjendje të zgjidhin vetë pas kësaj date. Nga pikëpamja profesionale, megjithatë, do të duhet të përplaseni me një Mërkur në kundërshtim midis ditës 4 dhe ditës 19: është më mirë të presësh deri në fund të muajit për të bërë një propozim ose për të ecur përpara për një punë të re.

Akrepi: mbështetuni në Mars! I dashur Akrep , përpiquni të shfrytëzoni pjesën më të madhe të muajit për të zgjidhur të gjitha çështjet e pazgjidhura që prekin jetën tuaj private dhe atë profesionale. Duke filluar nga dita 14, në fakt, planeti Venus do të hyjë në kundërshtim me shenjën tuaj, pasuar disa ditë më pas nga planeti Mërkur: në javët e fundit të prillit do të jetë më e komplikuar të jesh në gjendje të dialogosh dhe të gjesh një marrëveshje, nëse janë diskutime me partnerin tuaj sesa me shefat dhe kolegët në zyrë. Për fat të mirë, duke filluar nga dita e 23-të, Marsi do të kujdeset që t’ju japë shumë më shumë energji!

Shigjetari: mundësi të mira, por shumë stres! I dashur Shigjetar , muaji prill do të jetë me fat për shenjën tuaj, si nga ana profesionale ashtu edhe emocionale. Planeti Mërkur, i pafavorshëm deri në ditën 4, do të kthehet për t’ju buzëqeshur, gati për t’ju dhënë mundësi të reja pune dhe për të garantuar, së bashku me një Jupiter të shkëlqyer , suksesin e bizneseve tuaja. Venusi, nga ana e saj, do t’ju ​​japë shumë më shumë fat në dashuri, veçanërisht në gjysmën e parë të muajit. Sidoqoftë, do të duhet të merreni me planetin Mars , në kundërshtim deri në ditën 23: deri në atë datë mund të përjetoni momente të forta stresi dhe rënie të energjisë.

Bricjapi: keqkuptime … I dashur Bricjap , muaji prill nuk hapet në mënyrën më të mirë për shenjën tuaj, i cili do të duhet të merret me një Afërditë në një pozitë të pafavorshme deri në ditën e 14 dhe një Merkur po aq të pafavorshëm deri në ditën 19. Komunikimi me të tjerët, pavarësisht nëse janë të afërm ose kolegët, nuk do të favorizohet nga yjet dhe keqkuptimet mund të lindin në shtëpi ose në zyrë . Sidoqoftë, më mirë, në gjysmën e dytë të muajit, kur Afërdita do të rikthejë qetësinë në jetën tuaj në çift dhe Mërkuri do t’ju ndihmojë të zgjidhni problemet e punës. Marsi, në kundërshtim nga dita e 23-të, do të sjellë pak lodhje shtesë.

Ujori: mos prisni! I dashur Ujor , në gjysmën e parë të prillit mund të mbështeteni në një Venus të bukur të favorshëm , i cili do ta ndihmojë çiftin tuaj të forcohen dhe të ndjehen më bashkëpunëtorë dhe më afër. Fatkeqësisht, duke filluar nga dita e 14-të, mund të lindin edhe disa keqkuptime. Në punë, nuk duhet të prisni dhe të veproni ditën e 19, kur – përveç favorit të Jupiterit në bashkim – mund të mbështeteni edhe në atë të planetit Mërkur, i cili do të sigurojë kontakte të reja dhe mundësi të reja për ju . Planeti Mars, i favorshëm deri në ditën 23, do t’ju japë shumë më shumë forcë.

Peshqit: shkëlqyeshëm! Të dashur Peshq, prilli do të jetë një muaj me fat për shenjën tuaj, veçanërisht në gjysmën e tij të dytë, kur mund të mbështeteni në favor të Venusit dhe Mërkurit. Planeti i dashurisë është gati të ju japë kënaqësi të mëdha duke filluar nga dita 14: beqarët mund të bëjnë takime të rëndësishme , ndërsa çiftet do të duan të bëjnë plane për të ardhmen e tyre së bashku. Në punë, disa konfirmime të mira ose mundësi të reja mund të arrijnë duke filluar nga dita 19. Pjesa e fundit e prillit do të shënojë gjithashtu një rimëkëmbje të mirë nga pikëpamja fizike: Marsi do të kthehet të veprojë në favorin tuaj , duke ju dhënë shëndet dhe energji.