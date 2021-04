Horoskopi javor i Paolo Fox, parashikimet dhe renditja e shenjave të zodiakut për javën në vijim nga 19 Prilli deri më 25 Prill 2021. Dashuria dhe çështjen e punës: këto janë temat që zakonisht na interesojnë më shumë: çfarë do të ndryshojë në ditët në vijim? A do të jenë yjet të favorshëm?

Dashi

Pesë yje për Dashin. Hëna nuk është më në shenjën tuaj, por nuk ju mungon pasioni dhe ditët do të jenë interesante në dashuri. Ata që kanë filluar një lidhje të re tani janë të lumtur, por ka edhe nga ata që janë duke kërkuar emocione të reja. Thjesht përpiquni të ndryshoni qëndrimin tuaj, sepse nëse gjithmonë mendoni për të kaluarën, nuk do të ecni para: jini në dispozicion dhe mos u jepni hapësirë ​​historive të pamundura. Në punë, keni një dëshirë të madhe për hakmarrje, për t’u rishfaqur. Diçka arrihet, edhe nëse është vonë. Por mos ki frikë: lajme të mëdha po vijnë!

Demi

Pesë yje për Demin. Dielli dhe Mërkuri do të jenë në shenjë nga e hëna dhe Venusi tashmë është në anën tuaj, kështu që një lajm i mirë për dashurinë. Nëse ka një person që të pëlqen, afrohu tani. Ata që kanë përjetuar momente të pasigurta, tani do të gjejnë përgjigje. Lajme të mëdha që vijnë në sferën sentimentale. Në punë, moment pozitiv, do të shpërbleheni për gjithçka keni bërë në dy vitet e fundit. Nëse keni filluar një punë ose një bashkëpunim, mos u shqetësoni, do të rikonfirmohet!

Binjakët

Pesë yje për Binjakët. Një horoskop i rëndësishëm për ata që duan të bëjnë njohje të reja, edhe sepse Venusi do të jetë në anën tuaj nga fillimi i majit. Gjithashtu kjo do të ndihmojë beqarët. Thjesht përpiquni të mos zemëroheni nëse ka pengesa, takimet e reja do t’ju bëjnë edhe më të apasionuar. Në punë, yje janë shkëlqyeshëm: ka nga ata që, edhe pa dashur, do të duhet të bëjnë ndryshime, por atëherë gjithçka do të shkojë në mënyrën e duhur. Pas të martës do të ketë ditë intensive, guxim!

Gaforrja

Katër yje për shenjën e Gaforres. Muajin e kaluar u përballët me një krizë, tani mund të merrni frymë lehtësimi në dashuri. Shumë paqartësi do të kapërcehen nga e hëna dhe e premtja. Gjithashtu mund të vijnë një mundësi e mirë për t’u kapur, kush e di. Emocionet luajnë një rol kryesor në jetën tuaj. Në punë, një periudhë pozitive, sigurisht më e mirë se ajo që ndodhi në fund të Marsit. Tani doni të ndryshoni, të bëni diçka ndryshe: kush e di, mbase do të vijnë ndonjë lajm i mirë!

Luani

Tre yje për Luanin. Dyshime të vogla në dashuri. Duhet të keni besim 100% për të lënë veten të shkojë. Sidoqoftë, mos i nënvlerësoni takimet e ditëve të fundit dhe përpiquni të kuptoni se ndoshta puna mund të marrë kohë, duke lënë më pak hapësirë ​​për ndjenjat. Në punë, ka shumë konfuzion, prandaj më mirë të shtyni projektet. Jeni pak i lirshëm në fillim të javës, por mund të jeni më shumë gjatë fundjavës. Ruani qetësinë dhe do të shihni që ambicia juaj herët a vonë do të shpërblehet!

Virgjëresha

Pesë yje për shenjën e Virgjëreshës. Ditë shumë interesante në dashuri, favorizohen takime të reja. Mundohuni të mos mendoni shumë dhe lëreni veten të shkojë, le të mbizotërojë instinkti. Ndjesi të shkëlqyera edhe në fundjavë. Në punë, keni filluar të shihni rezultatet e para. Në fillim të javës mund të merrni një vendim të rëndësishëm: Dielli, Mërkuri dhe Venusi janë në anën tuaj, ato do t’ju ndihmojnë ta mbani situatën nën kontroll!

Peshorja

Pesë yje për ata që kanë lindur nën shenjën e Peshores. Po rifitoni dëshirën për ta lënë veten të shkojë në dashuri. Përpiquni të bëni diçka edhe për veten tuaj. Mund të jetoni momente të bukura me një person të lindur nën shenjën e Luanit ose Binjakëve: qëndroni me këmbët tuaja në tokë dhe nëse doni të njihni një person, ndiqni instinktet më rregullisht. Në punë, takimet janë të rëndësishme, edhe nëse ka pasur probleme në fund të Marsit (pengesa ose përfundimi i një kontrate). Formuloni ide të reja dhe marrëveshje të reja pa frikë, hajde!

Akrepi

Tre yje për shenjën e Akrepit. Venusi fillon një tranzit në opozitë. Do të keni një qëndrim më kritik ndaj dashurisë. Dëshironi të qëndroni vetëm për një kohë, veçanërisht kushtojini vëmendje ditëve nga e marta në të enjte. Në punë, rreth mesit të javës mund të ketë një moment pavendosmërie. Mundohuni të harroni të kaluarën dhe të gjitha problemet e saj!

Shigjetari

Katër yje për shenjën e Shigjetarit. Nëse kohët e fundit keni mbyllur një lidhje dashurie, tani zemra juaj mund të jetë e zënë. Shumë menduan se dashuria ishte e tepërt, jo e rëndësishme, sepse ishin shumë të zënë me punë. Ditët që do të vijnë janë pozitive dhe do t’ju ndihmojnë të gjeni pasionin e duhur. Në punë, disa lajme të mira mund të vijnë në gjysmën e dytë të javës. Është mirë të mbani mend se ka shumë shpenzime dhe ka nga ata që po mendojnë për një transferim, kush e di!

Bricjapi

Pesë yje për ata që kanë lindur nën shenjën e Bricjapit. Afërdita do të fillojë një tranzit shumë të bukur. Mundohuni të besoni në dashuri dhe në takime të reja, gjeni kohë për veten tuaj. I përkushtoheni shumë gjërave praktike dhe më pak atyre sentimentale, por ka ardhur koha të kërkoni situata të reja pozitive. Të Premten do të ketë mundësi të mira. Qielli i fundjavës është premtues. Në punë, kjo është një kohë e rëndësishme për të tronditur biznesin tuaj. Nëse jeni të pakënaqur, pjesa e dytë e javës do t’ju sjellë në një përballje, prandaj është më mirë të flisni dhe të sqaroheni.

Ujori

Tre yje për Ujorin. Me të vërtetë nuk doni ta lini veten të dashurojë ose, ndoshta, nuk mund ta kuptoni një person. Nëse keni kaluar një ndarje, mund të mos ju duket sikur dashuroheni përsëri. Tani, është më mirë të presësh dhe të mos biesh në polemika, të cilat mund t’ju shoqërojnë veçanërisht të mërkurën. Në punë, yjet ju drejtojnë të jeni shumë argumentues. Nëse jeni të stresuar, nuk doni të shkoni në punë. Do të jeni nën presion, veçanërisht të mërkurën. Përpiquni të kuptoni se çfarë po ndodh. Do të jetë e mundur të zgjidhni një problem në një kohë të shkurtër!

Peshqit

Katër yje për ata që kanë lindur nën shenjën e Peshqve. Venusi është në anën tuaj dhe tani doni të lejoni një person në jetën tuaj, veçanërisht pas muajve të vështirë. Keni nevojë për seriozitet dhe përkushtim, por duhet t’i jepni një marrëdhënieje kohën, që ajo të evoluojë. Takime të preferuara, ato pas së enjtes interesante. Në punë, yjet ju buzëqeshin: Mërkuri ka qenë në tranzit të favorshëm që nga e hëna dhe do të sjellë më shumë qartësi në jetën tuaj. Nga ana tjetër, Jupiteri do të jetë në shenjën tuaj në qershor dhe korrik: do të jeni në gjendje të zhvilloni një projekt, i cili mund të ngrihet në fund të vitit 2021.