Dashi

Këtë javë do të përjetoni ngjarje interesante në lidhje me një person nga rrethi juaj i të afërmve. Me siguri do të merrni pjesë në një mbledhje ose festë ditëlindjeje. Kjo javë patjetër do të jetë në gjendje t’ju befasojë me ngjarje të ndryshme të papritura. Në shumicën e rasteve, ato do të lidhen me njerëzit që jetojnë pranë jush. Këtë javë do të befasoheni nga një zhvillim i papritur në drejtim pozitiv të një situate delikate ose marrëdhënieje në vendin tuaj të punës. Gjatë kësaj periudhe duhet të përfundoni një angazhim ose projekt, për t’iu gëzuar suksesit. Rrethanat e reja do t’ju japin mundësinë të ktheheni në planet dhe idetë tuaja të vjetra. Gjatë kësaj jave do të planifikoni takime ose mbledhje të ndryshme që do të zhvillohen në Dhjetor. Do të duhet të pyesni miqtë për ndihmë, ose këshilla. Këtë javë mund të takoni një person interesant. Lajmet që do të merrni do të jenë baza e disa prej planeve tuaja për pushimet e dhjetorit. Gratë do të zgjidhin disa nga problemet e tyre financiare, pagesa dhe detyrime, me vështirësi ose me më shumë tension. Burrat do të jenë të padurueshëm, të prirur për t’u përballur kur gjërat zhvillohen ngadalë ose në një mënyrë ndryshe nga ata presin.

Demi

Këtë javë do të merrni lajme të pakëndshme në lidhje me një ngjarje në jetën e njerëzve që njihni. Keni një javë të favorshme përpara për të zhvilluar plane në lidhje me karrierën ose biznesin tuaj. Gjatë këtyre shtatë ditëve mund të merrni një ofertë ose të jeni të lumtur me një sukses. Disa telashe gjatë këtyre shtatë ditëve mund të përkeqësohen për shkak të mungesës së kontrollit mbi emocionet tuaja. Këto probleme duhet të trajtohen me kujdes dhe durim. Ngjarjet e papritura këtë javë do të përfshijnë para ose sende. Ndoshta jo gjithçka do të zhvillohet sipas pritshmërive apo dëshirave tuaja. Bëni kujdes në gjithçka që ka të bëjë me paratë ose një dokument. Gjatë javës do të ketë ankth ose shqetësim për shëndetin e një të dashuri. Kjo javë do të jetë e favorshme për çdo punë në shtëpinë tuaj, për rregullimin ose zhvendosjen, riparimet dhe përmirësimet. Gjendja shpirtërore e grave Dem gjatë javës do të varet nga qëndrueshmëria e tyre financiare dhe materiale. Disa prej jush do të jenë të lumtur të dëgjojnë lajme të mira ose të marrin një dokument të rëndësishëm nga një qytet ose vend tjetër. Kjo do të jetë një javë e mbarë për udhëtime, veçanërisht nëse përfshin punë të rëndësishme. Burrat do të marrin pjesë në disa takime dhe mbledhje interesante. Gjatë javës do të mësoni shumë gjëra të reja dhe shpresoj se do të jeni në gjendje të përdorni informacionin e marrë praktikisht.

Binjakët

Keni një javë përpara në të cilën do të duhet të kapërceni një konflikt të pakëndshëm me diplomaci. Ndoshta do të vijë papritur, por zgjidhja e shpejtë do të varet plotësisht nga ju. Gjatë kësaj jave, shmangni fluturimin mbi re, jini me këmbë në tokë dhe kërkoni një zgjidhje të arsyeshme dhe praktike për çdo problem apo situatë. Shmangni mashtrimet ose manipulimet që do të kthehen kundër jush. Këtë javë do të përjetoni një ngjarje të këndshme dhe do të përfitoni në një farë mënyre nga veprimet ose mbështetja e një personi nga familja juaj. Kjo javë nuk do të jetë një periudhë e vështirë për ju, pavarësisht nga sprovat që do të duhet të kaloni. Ato janë pjesë e rritjes tuaj si person. Nëse i kaloni këto sprova me mençuri, do të jeni në gjendje të shijoni një kohë të qetë dhe harmonike. Gratë do të kenë angazhime. E kaluara juaj do t’ju ndjekë me disa nga frikëra nga marrëdhëniet e papastra. Do të keni arsye të gëzoheni, por mos i ndiqni verbërisht emocionet tuaja. Mos u përpiqni të mashtroni një grua të lindur nën shenjën e Ujorit, Binjakëve ose Peshores.

Gaforrja

Do të keni takime ose kontakte me një person që jeton ose punon në një vend tjetër. Ky person do t’ju japë informacione ose sugjerime të rëndësishme, mbi të cilat do të bëni planet tuaja për vitin 2021. Gjatë kësaj jave, shmangni çdo mosmarrëveshje ose konflikt me një person në rrethin tuaj të miqve, sepse këto ngjarje do të kthehen kundër jush. Do të shijoni lajme ose një ngjarje në lidhje me një të ri, ka shumë të ngjarë nga shtëpia e të afërmve ose miqve tuaj. Kjo javë do të jetë e favorshme për arritjen e suksesit në punë ose biznes. Ata që kanë biznes familjar do të gëzojnë sukses. Gjatë javës ka të ngjarë të përjetoni një situatë të pakëndshme konflikti me një grua, sjellja jo-besnike e së cilës do t’ju sjellë humbje ose dështim. Gratë do të kenë angazhime me institucione të ndryshme në zhvillimin e çështjeve të rëndësishme për familjen. Shkollimi ose karriera e një fëmije gjithashtu mund të kërkojë disa angazhime nga ju. Për burrat e kësaj shenje, java sjell fundin e një faze të punës.

Luani

Nëse keni lindur nën shenjën e Luanit, keni përpara një javë në të cilën do të jetë mirë të përqendroheni. Dhjetori sjell gjëra të reja në jetën tuaj dhe ndërlikime më të mëdha në zbatimin e tyre. Në shumicën e rasteve, ata do të kenë një lidhje me familjen tuaj ose jetën tuaj të dashurisë. Kjo javë do të favorizojë fillimin e diçkaje të re në jetën tuaj personale siç është një miqësi e re, fillimi i bashkëjetesës ose martesës. Do të keni biseda interesante me të afërm dhe miq. Nëse nuk jeni kujdesur mjaftueshëm për shëndetin tuaj, këtë javë do t’ju duhet të rregulloni stilin e jetës, të bëni disa trajtime, terapi dhe më tepër. Kjo është padyshim një javë në të cilën do t’ju duhet t’i kushtoni më shumë vëmendje shëndetit tuaj. Gjatë javës, do të duhet të shpenzoni para; kjo mund të krijojë shqetësime të përkohshme. Në përgjithësi, këtë javë do të duhet të kontrolloni mirë burimet tuaja financiare dhe të mendoni me kujdes për secilin shpenzim. Bëni kujdes kur punoni, ose nënshkruani një dokument financiar ose kontratë. Gratë do të jenë pesimiste, me mungesë dëshire për punë të përgjegjshme ose fizike. Mungesa e ambicies mund të çojë në humbjen e një mundësie apo shansi të rëndësishëm që do të paraqitet gjatë këtyre shtatë ditëve. Burrat do të priren ta humbin kohën e tyre me aktivitete të këndshme, takime ose biseda me miqtë, aventura dashurie ose argëtime. Ndoshta keni nevojë për një festë të tillë.

Virgjëresha

Këtë javë do t’ju duhet të rregulloni disa nga planet ose marrëdhëniet tuaja të pashpresa. Do të jetë e rëndësishme për ju në fund të këtij viti të gjeni guximin e mjaftueshëm për disa vendime dhe veprime drastike. Shumë do të presin një dërgesë ose dokument nga një vend tjetër këtë javë. Gjatë këtyre shtatë ditëve do të trishtoheni nga lajmet që lidhen me një person nga rrethi juaj i miqve, kolegëve ose fqinjëve. Java parashikon ndarjen nga një mik për shkak të ngjarjeve të ndryshme të jetës. Jeta juaj e dashurisë mund të jetë interesante, veçanërisht nëse jeni në fillim të një lidhje romantike. Perspektivat e mira do të zhvillohen në një marrëdhënie me një partner që është i një kombësie ose feje tjetër, por kini kujdes nga ata që janë fanatikë fetarë. Java sjell angazhime urgjente në lidhje me problemet shtëpiake. Disa prej jush do të përjetojnë shqetësime në lidhje me organizimin dhe përgatitjen për një udhëtim të ardhshëm. Gratë do të kërkojnë zgjidhje praktike për problemet që u qëndrojnë pezull në qafë për një kohë të gjatë. Burrat do të kenë më shumë detyra në shtëpi ose me një pronë.

Peshorja

Këtë javë do të keni një angazhim të rëndësishëm familjar ose do të merrni pjesë në një ngjarje që lidhet me një person nga rrethi juaj i të afërmve. Më shumë gjasa, këto gjëra do të jenë të organizuara mirë dhe vështirë se do të ketë ndonjë surprizë. Këtë javë do të jetë shumë e rëndësishme të ruani harmoninë dhe mirëkuptimin në familjen tuaj dhe veçanërisht në martesën tuaj. Edhe nëse nuk ka dashuri midis jush dhe partnerit tuaj, bëni disa kompromise për të pasur paqe dhe harmoni gjatë këtyre kohërave të vështira epidemiologjike. Kjo javë do të jetë e rëndësishme për disa arsye për një grua nga familja juaj që do kërkojë mbështetjen tuaj. Gjatë këtyre shtatë ditëve ju do të vlerësoni humbjet dhe dështimet që keni përjetuar gjatë vitit. Në shumicën e rasteve, do ta kuptoni se ato kanë qenë për të mirën tuaj ose kanë mundësuar që gjëra të reja më të mira të shfaqen në jetën tuaj. Këtë javë, prisni një larmi lajmesh nga të afërmit që jetojnë afër ose larg. Gratë do të jenë në panik për shkak të një situate stresuese. Është e mundur që dikush tjetër t’ju trembë me informacione ose lajme të rreme. Burrat do të jenë shumë të ngazëllyer për kontaktet dhe njohjet e tyre të reja me njerëz nga distanca të ndryshme. Është e mundur që të filloni të bëni plane me mendjen tuaj ose t’i jepni liri imagjinatës.

Akrepi

Keni një javë përpara jush në të cilën mund të përjetoni zhgënjime ose ndryshime në planet tuaja të udhëtimit. Sado të vogla të jenë këto ndryshime, ju do të përpiqeni t’i shihni ato si një humbje, ose dështim i shpresës. Gjatë javës, jini të kujdesshëm në marrëdhëniet tuaja financiare me njerëz që mund të kenë problemet e tyre financiare ose nevojat financiare. Këto gjëra mund të kenë një efekt negativ në marrëdhëniet tuaja. Disa njerëz dinë si t’ju ??bëjnë të lumtur dhe do të bëjnë gjithçka që është e mundur për të risjellë humorin tuaj gjatë javës. Përdorni këtë javë për të planifikuar raste të rëndësishme, zbatimi i të cilave do të tërheqë vëmendjen tuaj në dhjetor, pasi tani do të ketë rrethana të papritura ose të reja, të favorshme për ju. Për të rinjtë e lindur nën këtë shenjë të zodiakut, java do të jetë e paparashikueshme. Kjo mund të jetë për shkak të një mashtrimi, iluzioni ose intrige. Ngjarjet nga e kaluara juaj e afërt mund të krijojnë një tension serioz. Gratë Akrep, për shkak të emocionalitetit ose agresionit të tepruar, mund të pësojnë humbje ose mospërmbushje të disa veprimeve të rëndësishme për familjen. Burrat duhet të shmangin planet e rëndësishme për javën, pasi i presin shumë surpriza, ngjarje dhe përvoja të papritura. Jini të përgatitur për një fillim të ri.

Shigjetari

Keni para jush një javë në të cilën do të jetë mirë të përqendroheni në disa çështje të rëndësishme në lidhje me paratë, një dokument ose një kontratë. Gjatë kësaj periudhe do të vareni kryesisht nga vullneti i mirë ose ndihma e njerëzve të tjerë. Arritja e suksesit do të varet nga gatishmëria e njerëzve të tjerë për t’ju ndihmuar. Është mirë të dini se financiarisht java do të kërkojë më shumë vetëkontroll dhe më shumë vëmendje. Ngjarjet e mira këtë javë do të vijnë përmes miqësive tuaja të vjetra ose një marrëdhënie romantike tashmë të krijuar. Mos i injoroni veprimet ose komentet e njerëzve me të cilët keni interesa të përbashkëta profesionale. Ata përpiqen t’ju japin këshilla ose t’ju paralajmërojnë për një problem në vendin tuaj të punës. Kjo mund të jetë një javë që do ta mbani mend me një ngjarje të rëndësishme në rrethin tuaj të të afërmve. Gratë do të përfshihen në detyra që përfshijnë një të afërm mashkull. Marrëdhënia juaj e dashurisë do të ketë një ndikim të fortë në situatën në shtëpinë tuaj. Burrat do të marrin lajme të rëndësishme ose një ofertë që do t’u japë atyre një mundësi të re. Përfitoni nga këto mundësi sepse ato do t’ju çojnë në një nivel të ri zhvillimi.

Bricjapi

Këtë javë vëmendja juaj do të përqendrohet në realizimin e një prej ideve ose përmbushjen e një prej premtimeve tuaja. Problemet e vogla gjatë këtyre shtatë ditëve do t’ju shqetësojnë dhe do t’ju bëjnë të kërkoni arsyet pse ndodhën. Ju ndoshta do të duhet të bëni disa shpenzime për t’i zgjidhur ato. Gjatë javës, monitoroni nga afër marrëdhëniet me njerëzit që keni larg. Mund të ketë ndonjë të fshehtë në marrëdhënien tuaj që do të shkaktojë tension në të ardhmen. Java do të jetë e favorshme për zhvillimin e punëve tuaja financiare, por mosmarrëveshjet ose konfliktet në lidhje me paratë nuk përjashtohen. Do të përfitoni nga takimi me një grua që punon në një institucion ose ka biznesin e saj. Gjatë kësaj jave, jini të kujdesshëm me dokumentet, informacionin konfidencial ose korrespondencën që do të jetë me interes për dikë tjetër. Jeta juaj e dashurisë nuk paralajmëron ndryshim. Gratë Bricjap do të kalojnë një kohë të mirë dhe do stabilizojnë marrëdhëniet në familje, në punë ose në dashuri. Burrat do të zemërohen për sendet personale të dëmtuara.

Ujori

Këtë javë do të duhet të kërkoni zgjidhje kompromisi për të ruajtur stabilitetin në shtëpi dhe veçanërisht në buxhetin tuaj të familjes. Shpenzime të papritura janë të mundura. Do merrni lajme të mira. Ato mund të kenë lidhje me interesat ose aktivitetet tuaja, por mund të kenë të bëjnë edhe me një udhëtim të ardhshëm deri në fund të vitit. Ftesat për të vizituar ose udhëtuar me të afërmit ose miqtë nuk përjashtohen. Pavarësisht nga situata komplekse në shumicën e familjeve, kjo do të jetë koha për të marrë një vendim të rëndësishëm në lidhje me arsimimin ose punën e një personi në shtëpinë tuaj. Nevoja për një zgjidhje të tillë mund të lindë nga një ngjarje që do të ndodhë gjatë këtyre shtatë ditëve. Gratë do të kenë një marrëdhënie të komplikuar me burrat, e cila ndonjëherë mund të provokojë një dëshirë ose një vendim për t’u ndarë. Burrat do të përjetojnë një tension të papritur ose situatë stresuese me një person nga rrethi i tyre i të afërmve. Marrëdhënia juaj martesore do të testohet nga konfliktet në tema që krijojnë mosmarrëveshje serioze në martesën tuaj.

Peshqit

Kjo javë do të jetë padyshim mjaft e tensionuar dhe e paparashikueshme. Ju do të tentoni të provokoni lehtësisht acarim ose pakënaqësi me sjelljen tuaj ose me komentet tuaja. Ndoshta një gjendje e tillë emocionale nga ana juaj do të jetë për shkak të tensionit që keni në punë ose në familjen tuaj. Mundohuni të vendosni kontroll më të rreptë mbi sjelljen tuaj gjatë këtyre shtatë ditëve. Nëse jeni të zhgënjyer në pritshmëritë tuaja për të ardhura më të mira gjatë javës, atëherë pranoni faktin se kjo është një situatë e përkohshme. Gjatë javës, do të ketë një arsye specifike, të arsyeshme për çdo vonesë ose shtyrje të të gjitha çështjeve të rëndësishme për ju. Nga ana profesionale, java do të favorizojë kontakte të ndryshme me partnerë ose kolegë. Ju mund të prisni rezultate të mira nga bisedimet me ta. Gjatë javës mund të takoni klientë ose partnerë të rinj të mundshëm. Pavarësisht tensionit më të madh gjatë këtyre shtatë ditëve, rezultatet e arritura do të kenë diçka për t’ju lumturuar. Gratë do të presin konfirmimin e një lajmi ose oferte. Shumë prej jush do të jenë të lumtur të marrin para ekstra. Për burrat, situata do të jetë e ndryshme, sepse janë pikërisht burimet monetare ose të ardhurat e pritshme që do të jenë shkaku i konflikteve dhe mosmarrëveshjeve.