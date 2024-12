DASHI

Qielli i kësaj jave vazhdon t’ju mbështesë, por ju fton të tregoheni pak të kujdesshëm. Ju besoni në impulset tuaja dhe dëshironi të hidheni kokën në gjëra, por tensionet që Dielli dhe Mërkuri do të kenë me Saturnin dhe Jupiterin, sugjerojnë të mos injoroni detajet, të ngadalësoni dhe të vendosni në rregull idetë tuaja. Pra, spontaniteti po, por me kritere. Edhe Marsi, planeti juaj, zhvendoset dhe qetësohet pak duke filluar lëvizjen e tij retrogradë, duke ngadalësuar kështu projektet që zakonisht rrjedhin pa probleme. Përshtatuni me këtë humor për të rikalibruar energjitë tuaja dhe për të mos i shpenzuar ato në përpjekje të padobishme dhe jofunksionale. Kjo vlen edhe për zemrën tuaj të vogël. Disa sfida janë në horizont, por do të jetë e rëndësishme të qëndroni fleksibël dhe të përpiqeni t’i përballoni ato me vizion. Dhe nëse në momente të caktuara ndiheni si një makinë sportive e ngecur, mbani mend: çdo pit stop shërben për të rregulluar mirë motorin. Bëhuni gati Dashi, e drejta është afër qoshes! Nota për këtë javë, do të jetë 8 –

DEMI

I dashur Dem, marrëdhëniet me njerëzit e dashur për ju do të shijojnë si një filxhan çaj me shije të nxehtë në një ditë të stuhishme: intensive, por ngushëlluese. Përkushtojuni marrëdhënieve që kanë rëndësi, por edhe atyre që mund të lindin… që Urani që lidhet me Venusin të hënën mund t’ju sjellë vërtet disa surpriza të këndshme dhe t’ju çojë, të mërkurën, në një ëndërr me sy të hapur: nëse keni ndonjë intuitë lidhur me diçka, ndiqeni atë. . Të dielën, megjithatë, situatat ndryshojnë: Venusi hyn në Ujor dhe lidhet me Plutonin, duke shkaktuar tërmete të vogla emocionale, nëse keni lindur në ditët e para të shenjës. Dikush mund të dëshirojë të zhvendosë mobiljet në “shtëpinë tuaj të brendshme”, por ende nuk mendoj se do t’i lejoni. Megjithatë, mos u tërhiqni në diskutime të pafundme. Nëse mendoni se një situatë do të bëhet shpërthyese, largohuni. Nota juaj: 7

BINJAKËT

Yjet testojnë shpirtin tuaj të përshtatjes, të dashur Binjakë. Ndërveprimet me të tjerët, kontaktet, komunikimet, edhe pse plot stimuj, mund të bëhen pak më komplekse se zakonisht dhe të rezultojnë të jenë terrene të pabesë. Keqkuptimet apo mosmarrëveshjet e vogla janë sinjali se duhet të dëgjoni dhe dëgjoni më shumë njëri-tjetrin. Në vend që të rifreskoni faqen në mënyrë obsesive, përfitoni nga rasti për të riorganizuar “skedat tuaja mendore” që kanë qenë të hapura për një kohë të gjatë. Vendoseni veten në modalitetin e aeroplanit për një moment, fikni njoftimet emocionale, merrni frymë dhe më pas ndizni përsëri me një këndvështrim të ri. Nota juaj këtë javë: 5

GAFORRJA

Në fillim të javës mund të ndiheni paksa si rosa e shëmtuar në një botë me mjellma: të pavend dhe të keqkuptuar. Emocione që janë paksa të mbingarkuara për ju, melankoli, marrëdhënie që duket se ju kërkojnë të jeni diçka që nuk jeni. Ndoshta nuk je për të gjithë, dhe kjo është në rregull: bëhu për ty! Një Hënë miqësore në fundjavë ju fton të ndaloni zhurmën e botës dhe t’i përkushtoheni diçkaje në përputhje me zemrën tuaj që mund të shërojë shpirtin tuaj. Nuk ke pse t’i vërtetosh askujt asgjë, miku im. Martin Luther King tha: “Nëse nuk mund të fluturosh, vrapo. Nëse nuk mund të vraponi, ecni. Nëse nuk mund të ecni, zvarrituni. Por çfarëdo që të bëni, duhet të ecni përpara.” dhe ju mund ta bëni atë në mënyrën tuaj, edhe duke u mbyllur për të reflektuar brenda koracës suaj. Nota: 5

LUANI

Me Mërkurin dhe Marsin në retrogradë, megjithëse janë në pozicione të favorshme për ju, këtë javë mund të jetë një ide e mirë të përzieni mbështetjen e dy personazheve. Ngadalësoni pak dhe bëni pushime si kur mendoni se është koha për t’u larguar, por jini të vendosur kur bëhet fjalë për dëshirën për të arritur qëllimet. Sidoqoftë, kjo javë ju buzëqesh: energjia është në anën tuaj dhe me ekuilibrin e duhur midis relaksimit dhe angazhimit, sukseset do të jenë të arritshme. Nota: 8 + +

VIRGJËRESHA

Kjo javë mund të jetë pak e ndërlikuar, pasi aplikacioni yt i preferuar vazhdon të dështojë pikërisht kur duhet ta hapësh. Ju mund të ndjeni një tension midis asaj që besoni se është e drejtë dhe asaj që presin të tjerët nga ju, por nuk është koha për t’i lënë këto mendime t’ju pushtojnë. Megjithatë, nëse jeni në dekadën e tretë, Afërdita ju jep një dhuratë duke ju sjellë lidhje të reja ose një prekje freskie në marrëdhëniet që nuk i prisnit. Fundjava do jetë paksa e zhytur në mendime, falë një Hëne në Peshqit e cila do t’ju shtyjë të reflektoni për situata të pazgjidhura. Një shëtitje e këndshme në ajër të hapur mund t’ju ndihmojë t’i bëni mendimet tuaja të rrjedhin më mirë dhe të vizualizoni zgjidhjet që ju kishin shpëtuar më parë. Voto 5

PESHORJA

Të ndalosh t’i kënaqësh të gjithë do të thotë të pranosh se vlera jote nuk varet nga miratimi i jashtëm, por nga origjinaliteti. Kur përpiqeni vazhdimisht të përmbushni pritshmëritë e njerëzve të tjerë, rrezikoni të humbni kontaktin me atë që ju bën vërtet të lumtur. Në vend të kësaj, të kënaqësh veten do të thotë të zgjedhësh të respektosh dëshirat, nevojat dhe ritmin tënd, edhe me çmimin e zhgënjimit të dikujt. Afërdita ju shtyn të rregulloni marrëdhëniet tuaja, ndërsa Mërkuri retrograd ju kërkon të ngadalësoni dhe reflektoni me qetësi. Më në fund, Marsi retrograd ju ofron mundësinë për t’u mbyllur me betejat e brendshme të vjetra. Lumturia e vërtetë nuk gjendet në miratimin e të tjerëve, por pikërisht në lirinë për të qenë vetvetja. Nota: 7 + +

AKREPI

Këtë javë, shoku Akrep, pyesni veten: për çfarë po shpenzoj me të vërtetë energji? Dhe le të përgjigjet zemra jote dhe jo krenaria. Një Venus i caktuar, nëse jeni në dekadën e tretë, dëshiron t’ju bëjë të reflektoni për atë që dëshironi vërtet në marrëdhënie dhe ju inkurajon të gjeni stabilitet në dëshirat tuaja më të thella. Megjithatë, të shtunën, Venusi ndryshon tonin: ju sfidon, ju provokon dhe ndoshta ju detyron të rishikoni dinamikën me ata që ju rrethojnë, nëse jeni në dekadën e parë. Por mos u shqetësoni sepse e gjithë kjo mund t’ju bëjë të kuptoni se kush me të vërtetë e meriton kohën tuaj. Dhe pastaj është Marsi retrograd, i cili luan si një regjisor në prapaskenë. Të ngadalëson dhe të bën të ndalosh pikërisht kur dëshiron të shpejtosh. Por a e dini se çfarë ka? Është një ftesë për të mos ecur përpara, për të marrë kohë për të riorganizuar skenarin dhe për të rishkruar skenarin më të mirë ndonjëherë. Nota: 6/7

SHIGJETARI

Shigjetar, edhe këtë javë energjia juaj jetësore gjen hapësirë ​​për të shkëlqyer, por edhe qielli dërgon disa paralajmërime: Dielli dhe Mërkuri ju shtyjnë të guxoni, ndërsa Saturni dhe Jupiteri ju kujtojnë që të mos e lini veten të verboheni nga entuziazmi. Ndaloni dëshirën për të vrapuar dhe zgjidhni hapat tuaj me kujdes. Në fundjavë, Afërdita sjell ngrohtësi në marrëdhënie, veçanërisht për ata që kanë lindur në dekadën e parë. Çdo gjest apo fjalë mund të zbulojë kuptime të thella, duke hedhur themelet për marrëdhëniet transformuese. Le të lindë harmonia natyrshëm: ajo që është e vërtetë do të rritet fuqishëm. Nota 8 +

BRICJAPI

Bricjap, jeni në një javë magjike, ku bukuria dhe befasia janë të ndërthurura. Shijojeni këtë javë të fundit të Venusit në shenjën tuaj e cila ju jep edhe njëfarë besimi në vetvete. Mundësitë trokasin kur nuk e prisni, veçanërisht nëse jeni në dekadën tuaj të tretë: nëse është një bisedë për një projekt, një mesazh i papritur apo një gjest i vogël dashurie që ndryshon të gjithë strukturën e një situate. Edhe Hëna ju mbështet: është koha të guxoni me zemër të hapur. Siç tha Oscar Ëilde, “Me qëndrimin e duhur, ju mund të pushtoni botën”. Mbani një sy hapur të mërkurën, sepse aty do të ushqehen lidhjet më domethënëse, mes intuitave dhe shikimeve. Nota: 8

UJORI

I dashur, këtë javë mund ta gjeni veten duke reflektuar se si po ndërveproni vërtet me emocionet dhe dëshirat tuaja. Afërdita, në shenjën tuaj nga e shtuna, bashkohet me Plutonin dhe ju fton të shikoni brenda vetes, të gërmoni përtej pamjeve për të zbuluar se çfarë ju emocionon vërtet dhe ju jep energji, veçanërisht nëse jeni në dekadën e parë. Është sikur një rrjedhë bukurie dhe magnetizmi do të pushtojë çdo ndërveprim dhe çdo bisedë tuajën. Por kini kujdes, Marsi retrogradë në opozitë mund të përpiqet t’ju shpërqendrojë me disa shqetësime ose dyshime për rrugën në të cilën jeni. Në këtë rast do të jetë më mirë të përpiqeni të qëndroni të ankoruar pas intuitave dhe të hiqni dorë nga ajo që nuk është e nevojshme. Nota: 7 e gjysmë

PESHQIT

Peshq, java fillon paksa si një film indian: konfuze, por me potencial që mund t’ju habisë. Komunikimet tuaja mund të duken paksa të paqarta, si një selfie në dritë të ulët: ka diçka interesante në kornizë, por ende nuk është plotësisht e qartë. Mos u shqetësoni, kaosi krijues është pjesë e lojës. Dhe pastaj është Afërdita, veçanërisht nëse jeni në dekadën e tretë, e cila ende ju sjell atë majë magjie që nuk e prisnit më. Deri të premten, do të ketë një shkëndijë bukurie që mund të sjellë rregull në emocionet tuaja më të trazuara dhe që mund t’ju bëjë të mendoni: “OK, ndoshta nuk është aq keq në fund të fundit”. Nota: 5