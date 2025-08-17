Horoskopi i Dashit
Pesë yje për Dashin. Lajm i mirë për dashurinë sepse Venusi është në anën tuaj dhe nëse po kërkoni një person, shanset janë më të mëdha. Shanse të mira dhe për ju që keni dëshirën për të rikuperuar një marrëdhënie që duket e pashpresë. Marrëdhënie të mira me të lindurit në shenjën e Dashit dhe Shigjetarit, por kujdes sepse veçanërisht takimet në fundjavë janë të preferuara. Në punë, së shpejti do të arrini një moment historik dhe situata astrologjike është vërtet e rëndësishme. Mbi të gjitha për të rinjtë, të cilët tashmë do të duhet të shfrytëzojnë mundësitë!
Horoskopi Paolo Fox Demi
Katër yje për Demin. Në fund të muajit maj Afërdita do jetë në krahun tuaj dhe takimet do të jenë vërtet të frytshme. Yjet janë të spikatur veçanërisht në marrëdhëniet me të lindurit në shenjën e Peshqve dhe Akrepit dhe raportet me to premtojnë gjëra të mëdha. Megjithatë në punë nuk duhet ta nënvlerësoni Marsin dhe duhet ta lini veten të përfshiheni në emocione të reja. Nuk mungojnë idetë, por kujdes sepse keni Saturnin përballë!
Horoskopi i Binjakëve
Pesë yje për Binjakët. Në dashuri nuk keni dyshime, me të vërtetë jeni gati për çdo gjë: mezi prisni ta lini veten të hidhet drejt emocioneve të bukura. Qielli premton gjëra të mëdha, sidomos mes të enjtes dhe të premtes: në fakt, favorizohen njohjet e reja. Në punë jeni duke u bërë gjithnjë e më të rëndësishëm dhe ditët e së enjtes dhe të premtes, ashtu si në sferën sentimentale, do të jenë më të mirat. Tani mund të kapërceni gjithçka, asgjë nuk ju frikëson!
Horoskopi i Gaforres
Tre yje për shenjën e Gaforres. Në dashuri do të kaloni stuhi, por vini në dyshim atë që mendoni. Edhe çfarë ndjeni. Përpiquni të zgjidhni personin e duhur dhe vlerësojeni mirë përpara se të hidheni me kokë në një marrëdhënie. Në punë, ka një atmosferë ndryshimi: megjithatë, mbani një sy nga e ardhmja sepse ekuilibri tashmë po lëkundet. Dhe ju duhet të jeni gati për çdo gjë!
Horoskopi i Luanit
Pesë yje për Luanin. Afërdita është në anën tuaj dhe kjo kohë në dashuri premton gjëra të mëdha, edhe për ata që duan të njohin njerëz të rinj. Nuk duhet të ndaleni tani, sepse yjet janë në anën tuaj: duhet të përfshiheni dhe ta bëni atë veçanërisht rreth të enjtes. Në punë shumë shpejt do të vijnë kënaqësitë e mëdha. Ndërsa për më të rinjtë konfirmimet janë afër, shanse tl reja pune po vijnë!
Horoskopi i Virgjëreshës
Katër yje për shenjën e Virgjëreshës. Lajm i mirë në dashuri sepse Afërdita nuk është më në dizavantash, por duhet të vlerësoni mirë gjërat e t’i peshoni përpara se të veproni. Sidomos nëse keni dyshime dhe shqetësime për një person. Mundohuni të ecni përpara dhe nëse jeni beqarë ka gjasa të nisni një lidhje, dhe pse ndoshta jo aq pasionante sa do të dëshironit. Në punë duhet të kuptoni nëse një projekt ia vlen të ndiqet apo jo. Në vjeshtë, dikush do të kërkojë më shumë nga ju: duhet të jeni gati për çdo gjë!
Horoskopi i Peshores
Tre yje për shenjën e Peshores. Në dashuri nuk duroni dot njerëzit e paqartë dhe konfuzë. Ata që krijojnë konfuzion dhe pavendosmëri, ju vënë në siklet. Këtë javë duhet të përpiqeni të bëni gjithçka me qetësi, të reflektoni përpara se të veproni nën presionin e valës së emocioneve. Në punë duhet të kërkoni të shqyrtoni një marrëveshje veçanërisht nëse ju është dashur të përballeni me probleme në të kaluarën. Nga mesi i muajit do t’ju duhet të bëni një zgjedhje, e cila do të jetë vendimtare për të ardhmen!
Horoskopi i Akrepit
Katër yje për shenjën e Akrepit. Në dashuri tani duhet të përpiqeni të lini veten të lëshohet, por me qetësi dhe kujdes. Kujdes nga diskutimet në fundjavë sepse dikush mund të nervozohet. Mos u shqetësoni sepse Marsi është në favorin tuaj dhe do ju ndihmojë. Në punë keni vendosur të bëni vetëm atë që ju takon, pa e tepruar, pa u shfrytëzuar. Ata që nuk janë të lumtur, megjithatë, duhet të shikojnë përreth, të veprojnë: mos rrini duarkryq!
Horoskopi i Shigjetarit
Katër yje për shenjën e Shigjetarit. Afërdita është në anën tuaj dhe sfera e ndjenjave premton gjëra të mëdha. Mund të bini edhe në dashuri, por duhet ta merrni lehtë, mos u zhytni me kokë. Vlerësoni mirë gjërat përpara se të veproni! Në punë jeni në kërkim të emocioneve dhe projekteve të reja dhe ditët e së enjtes dhe të premtes do të jenë thelbësore për ju. Konfirmimet vijnë së shpejti!
Horoskopi i Bricjapit
Tre yje për të lindurit në shenjën e Bricjapit. Në dashuri situata është paksa e acaruar sepse prisni një përgjigje që nuk po ju vjen. Problemi, megjithatë, nuk jeni ju, por një person që nuk di si të veprojë dhe që është pranë jush. Të enjten dhe të premten më mirë të qëndroni të qetë, por mjaft e justifikuat veten: justifikimet e kota ju zhysin nën batak. Në punë, gjërat po vështirësohen dhe tani nuk do të mund të shtyni më bërjen e zgjedhjeve. Ejani tani, duhet të përballeni me realitetin!
Parashikimet për Ujorin
Katër yje për Ujorin. Afërdita është mbështetëse dhe premton gjëra të mëdha për beqarët. Megjithatë, nëse jeni të tërhequr nga njerëz që janë të largët për ju, duhet të qëndroni të qetë. Favorizohen ditët e së enjtes dhe të premtes, por kini kujdes nga polemikat me të lindurit e shenjës së Dashit dhe Luanit. Në punë, yjet favorizojnë projekte të mëdha. Mundohuni të shfrytëzoni të gjitha mundësitë: kjo është koha juaj!
Horoskopi i Peshqve
Katër yje për të lindurit në shenjën e Peshqve. Afërdita nuk është në anën tuaj, por sigurisht që ka sjellë me vete emocione të forta këto kohët e fundit. Fundjavë të mbarë, por përpiquni të jetoni për çdo ditë: mjaft me probleme të panevojshme, mos i hapni punë vetes. Në punë, nëse keni një projekt tani është koha për ta zhvilluar atë. E enjtja premton për mirë, por në ditë si e marta dhe e mërkura ndoshta do të ishte më mirë të shmangni pyetjet dhe kërkesat!
Leave a Reply