Dashi

Do të përjetoni një surprizë që do të ketë të bëjë me çështjet tuaja financiare, një dokument ose shfaqjen e një angazhimi të ri profesional. Do të jetë shumë e rëndësishme këtë javë të ruheni nga vendimet e nxituara në lidhje me premtimet joshëse. Kontrolloni emocionet, të cilat gjithashtu mund të jenë armiku juaj. Kini kujdes me ofertat, veçanërisht ato që kanë të bëjnë me punë jashtë vendit, ose me punë që ju sjellin fitime të shpejta. Kini kujdes nga çdo formë mashtrimi ose manipulimi nga njerëz ose kompani që nuk i njihni. Emocionalisht, java do të jetë dinamike dhe e ndryshueshme, me kthesa të papritura në realizimin e planeve dhe detyrave tuaja. Kjo do të ndikojë edhe në jetën tuaj familjare. Gjendja shpirtërore në shtëpinë tuaj do të ndryshojë…. Kjo javë do të jetë më e favorshme për fillimin e një lidhjeje të re dashurie, por mos e nxitoni zhvillimin e saj! Gjatë kësaj jave do të ndjeni mungesën e njerëzve që janë larg jush ose janë në Botën Tjetër. Gjatë javës do të jeni në gjendje të arrini sukses dhe rezultate të rëndësishme në punën ose biznesin tuaj. Sidoqoftë, ekziston një probabilitet i lartë që tensioni të lindë në marrëdhënien tuaj me një koleg ose klient. Djemtë dhe vajzat do të presin rezultatet e veprimeve të tyre të mëparshme, provimet, apo përgjigjen e ndonjë interviste pune. Gratë do të kenë një javë dinamike. Burrat do të përballen me natyrën kokëfortë të një burri tjetër, i cili mund të jetë një djalë, nip, vëlla ose një djalë tjetër i ri.

Demi

Do të përjetoni ngjarje interesante dhe të dobishme në lidhje me paratë ose dokumentet që do të jenë të rëndësishme për të ardhmen tuaj. Ju mund të habiteni nga lajmet që lidhen me një fejesë, martesë ose mëmësi të ardhshme. Do të keni shumë detyra për të përfunduar këtë javë. Shumë njerëz do të jenë të gatshëm t’ju ndihmojnë sepse ju duan ose simpatizojnë. Kjo do të jetë një javë në të cilën do të keni të ardhura dhe fitime të mira nga puna ose biznesi. Shumë prej jush këtë javë do të duhet të ndihmojnë të afërmit ose miqtë tuaj me para ose ndihmë tjetër. Gjatë këtyre shtatë ditëve do të prisni një ngjarje, takim ose vizitë të rëndësishme të një të afërmi. Gjatë javës do të keni mundësi të surprizoheni me një telefonatë, email, letër ose një pako. Të rinjtë dhe të rejat do të kenë energji dhe mundësi të mjaftueshme për të zgjidhur problemet e tyre. Mos u përpiqni t’i kënaqni të gjithë, por përpiquni të jetoni në harmoni. Burrat do të duhet të gjykojnë disa nga ngjarjet e javës së kaluar. Kjo do t’ju ndihmojë të korrigjoni gabimet tuaja ose vendimet e nxituara. Jini të mençur dhe mos i thelloni telashet që janë shfaqur tashmë. Gratë do të keni një takim me një burrë i cili do t’u sjellë atyre ndonjë sukses ose ndonjë lloj përfitimi.

Binjakët

Do të keni biseda të rëndësishme që lidhen me zhvillimin e angazhimeve ose veprimeve tuaja specifike. Në shumicën e rasteve, ato do të kenë të bëjnë me familjen tuaj, edukimin e fëmijëve, risitë në shtëpinë tuaj dhe më tepër. Gjatë javës do të bëni biseda që lidhen me shtatzëninë ose lindjen e një fëmije në familjen tuaj. Java do të jetë e favorshme për udhëtime, kryesisht për turizmin ose punët bujqësore. Njohjet e reja me njerëz nga qytete dhe vende të tjera do të kenë një zhvillim interesant dhe të dobishëm për ju. Është e mundur të udhëtoni për arsye familjare. Në punën tuaj do të lindë një situatë stresuese e paparashikuar, e cila do të shkaktojë panik ose frikë nga ndonjë humbje, ndëshkim, dështim, etj. Marrëdhëniet tuaja familjare do të jenë subjekt i intrigave. Varet nga ju se si ta mbroni familjen tuaj nga sulme të tilla, megjithëse është më mirë t’i injoroni ato. Shqetësimet e përkohshme për paratë ose një dokument financiar do të lindin këtë javë. Shpenzimet për trajtim, terapi, stomatologji, procedura kozmetike, etj janë të mundshme. Gratë do të kenë arsye për gëzim, të cilat do të shoqërohen me një ngjarje në jetën e tyre personale ose romantike. Ju mund të bëni biseda me njerëz që do të përpiqen t’ju përfshijnë në diçka që nuk është e ligjshme që është e rrezikshme. Burrat do të duhet të jenë të kujdesshëm me ambiciet e tyre për të arritur diçka, edhe me koston e një dinakërie ose mashtrimi. Mos mendoni se kjo do të kalojë pa u vënë re. Aktiviteti juaj emocional dhe seksual do të kulmojë gjatë këtyre shtatë ditëve.

Gaforrja

Mund të prisni zhvillimin e ngjarjeve pozitive për ju, kryesisht të natyrës financiare. Gjatë këtyre shtatë ditëve ju mund të prisni të merrni para përmes një dokumenti. Kjo do të jetë një javë e mbarë për nënshkrimin e një dokumenti që do t’ju sjellë më shumë para. Gjatë kësaj jave do të merrni një vendim në lidhje me një mbledhje, një vizitë të ardhshme ose një takim. Arsyeja për këtë do të jenë ngjarje të papritura në jetën e njerëzve me të cilët keni plane të tilla. Çdo informacion këtë javë, mund të dalë krejtësisht i ndryshëm dhe pozitiv në fakt. Nuk do të jetë gabim ta mbani qëndrimin tuaj të rezervuar, por kontrollojini gjërat para se të refuzoni diçka. Këtë javë do të keni një takim ose një vizitë të papritur. Gjatë javës do të përjetoni disa surpriza që do të vijnë përmes njerëzve që tashmë i njihni. Kjo do të jetë gjithashtu një javë e mbarë për njohjet dhe takimet romantike. Djemtë dhe vajzat do të jenë emocionalisht të ndjeshëm. Këtë javë, gratë do të luajnë një rol të rëndësishëm në çështjet tuaja të parave. Do të ndjeni një dëshirë të fortë për të përmirësuar ose ndryshuar kushtet e familjes ose shtëpisë. Burrat do të gëzojnë një jetë shoqërore shumë aktive. Do të keni takime me njerëz interesantë. Do të keni lidhje emocionale me gratë ose anëtarët e familjes. Gratë do të investojnë më shumë ndjenja dhe energji në jetën e tyre dashurore. Ju mund të ndjeni se dikush tjetër po interesohet seriozisht për partnerin tuaj. Shmangni konfrontimet ose shfaqjet e forcës, sepse në dashuri kjo nuk sjell sukses. Në përgjithësi, kjo do të jetë një javë e trazuar për ju.

Luani

Kjo do të jetë një javë e mbarë për trajtim, për shërim nga sëmundja, për zgjidhjen e problemeve të vështira në familje. Gjatë kësaj jave do të keni mundësitë dhe rrethanat e nevojshme për të stabilizuar punët tuaja të brendshme. Java do të favorizojë rivendosjen e miqësive të vjetra. Do të jetë e rëndësishme për ju të mbani marrëdhënie aktive me njerëzit përreth jush, sepse gjatë këtyre shtatë ditëve, përmes tyre do të merrni informacione të dobishme. Mund të takoni miq ose të njohur në vende të papritura ose në kohë të papritura. Gjatë javës do të keni një marrëdhënie të komplikuar ose do të përjetoni zhgënjim me një fëmijë. Marrëdhënia juaj me brezin e ri do të jetë e ndërlikuar. Financiarisht, do të keni një javë interesante dhe të favorshme për të ardhurat tuaja. Mos kërkoni burime të reja me çdo kusht, por mbani ato që keni krijuar deri më tani. Të rinjtë dhe të rejat do të jenë ëndërrimtarë, të shpërqendruar dhe të prirur për të menduar në mënyrë jorealiste. Përvojat psikike të padëshiruara ose emocionuese janë të mundshme. Gratë do të jenë aq të zhytura në botën e shqetësimeve të tyre saqë do të jetë e vështirë t’u kushtohet vëmendje njerëzve përreth tyre. Ju nuk do të jeni në gjendje t’i përgjigjeni humorit dhe ideve të të tjerëve. Në lidhjen tuaj do jeni evazivë dhe do shmangni angazhimet serioze. Burrat do ta kenë të vështirë të perceptojnë realitetin në mënyrë të saktë. Mund të jeni subjekt i ndonjë mashtrimi.

Virgjëresha

Do të përjetoni një konflikt me një burrë të cilin do të përpiqeni ta detyroni të pranojë këshillën ose dëshirën tuaj. Gjatë javës për arsye të ndryshme, fëmijët dhe të rinjtë do të jenë shkaktarë të emocioneve pozitive. Nëse puna juaj lidhet me fëmijët ose të rinjtë, këtë javë do të përjetoni një sfidë profesionale. Patjetër që do të ketë një efekt të mirë në përvojën dhe karrierën tuaj. Gjatë javës do t’ju duhet t’i jepni një dorë një gruaje pranë jush që po kalon një periudhë depresioni, trishtimi dhe konfuzioni emocional në jetën e saj. Mos i injoroni problemet tuaja shëndetësore këtë javë. Djemtë dhe vajzat do të kenë mundësinë të krijojnë marrëdhënie miqësore me njerëz energjikë ose të rëndësishëm. Burrat do të gjenden në një situatë të vështirë në punë dhe jo vetëm atje. Ju e kuptoni mirë vështirësinë e situatës në të cilën ndodheni, por do të jetë e vështirë të reagoni siç duhet. Mundohuni të merrni informacion shtesë për gjithçka që krijon konfuzion në jetën tuaj gjatë këtyre shtatë ditëve. Gratë do t’i nënshtrohen një ndjenje të lartë përgjegjësie dhe profesionalizmi në punë. Këtë javë do të bëni plane afatgjata për të ardhmen tuaj. Kjo do të jetë një kohë e mirë për të kryer punë të rëndësishme ligjore.

Peshorja

Do të përfitoni nga një mundësi e re për të bërë përparim të rëndësishëm në zhvillimin e planeve tuaja. Një ngjarje e caktuar do të provokojë nevojën për të marrë një vendim të rëndësishëm që do të përcaktojë ndryshimin tuaj të ardhshëm në mënyrën sesi punoni dhe jetoni. Njerëzit që janë të afërmit tuaj luajnë një rol të veçantë në jetën tuaj këtë javë. Këtë javë prisni paratë që do të merrni përmes një dokumenti, një kontrate, një marrëveshjeje. Ka mundësi të bëni një blerje përmes një dokumenti, me këste ose përmes një huaje bankare. Këtë javë do të jepni një premtim serioz dhe të përgjegjshëm që do të keni një lidhje me dikë jashtë shtëpisë tuaj. Do të prisni lajme në lidhje me zgjidhjen e marrëdhënieve financiare. Kjo do të jetë një javë e mbarë për të gjetur një zgjidhje të arsyeshme dhe praktike për një situatë të pakëndshme në jetën tuaj personale. Të rinjtë dhe të rejat do të kenë nevojë për harmoni. Burrat do të jenë në pragun e një periudhe të rëndësishme të jetës së tyre, e cila do të përcaktojë zhvillimin e tyre në të ardhmen më të largët. Është e mundur të krijoni marrëdhënie miqësore me njerëz energjikë dhe të rëndësishëm. Gratë do të bëjnë disa përmirësime në shtëpinë e tyre, të cilat do t’i bëjnë ato krenare dhe të lumtura me punën e bërë. Fati do t`ju shoqërojë kudo.

Akrepi

Do të keni biseda dhe përvoja interesante me kolegët, menaxherët ose klientët në punë. Në përgjithësi, gjatë këtyre shtatë ditëve, puna ose biznesi do të jenë përparësia juaj, dhe kjo do të jetë për shkak të zhvillimit të ngjarjeve që do të jenë të rëndësishme për punët tuaja të ardhshme. Gjatë javës do të ndikoheni në veprimet dhe vendimet tuaja nga këshillat ose informacionet që do të merrni nga një grua. Të rëndësishme për zhvillimin e çështjeve tuaja personale do të jenë kontaktet me njerëz që përfaqësojnë një institucion qeveritar, bankë, apo administratë. Gjatë këtyre shtatë ditëve, mund të habiteni nga një fitim i papritur në familjen tuaj. Djemtë dhe vajzat do të kalojnë një javë shumë aktive, me shumë angazhime, takime dhe biseda. Surprizat do të vijnë nga vende të ndryshme dhe nga njerëz që do të shfaqen në jetën tuaj gjatë kësaj jave. Burrat do të përjetojnë një dramë emocionale personale ose një incident që përfshin një grua ose një vajzë. Disa ngjarje gjatë javës do t’ju tregojnë rëndësinë e çdo dite të jetës dhe veçantinë e saj. Gjatë këtyre shtatë ditëve, mos kini frikë të merrni vendime të rëndësishme. Gratë do të investojnë energji dhe përpjekje në punët e ndryshme shtëpiake, përmirësimet dhe riparimet e sendeve shtëpiake dhe më tepër. Do të bëni plane shumë të guximshme për të ardhmen tuaj. Do të kërkoni një kontakt ose takim specifik me një person të lindur nën shenjën e Peshqve, Gaforres ose Akrepit.

Shigjetari

Surpriza të ndryshme do të përcaktojnë zhvillimin e ngjarjeve, vendimeve ose takimeve të ardhshme. Disa prej jush do të përdorin tendencat e favorshme të javës për të filluar një ndryshim, diçka të re në jetë. Kështu, për këtë arsye, do të përqendroni vëmendjen tuaj në veprime dhe ngjarje specifike. Në përgjithësi, java do të jetë pozitive për ju. Nëse lejoni zhvillimin natyror të ngjarjeve. Gjatë javës do të keni takime me miqtë. Mund të merrni një sugjerim ose informacion që do të jetë i dobishëm për ju. Do të keni mundësinë t’i zbatoni ato në muajt e ardhshëm. Kur bëni plane të guximshme për të ardhmen tuaj, kini kujdes të mos bini në ndonjë iluzion që mund t’ju çojë në drejtimin e gabuar, duke ju kushtuar humbje kohe ose para. Ngjarjet në jetën e një të dashuri do t’ju trishtojnë ose shqetësojnë. Djemtë dhe vajzat do të kalojnë një javë të favorshme për të përfunduar punën e lënë pas dore. Këtë javë do të keni më shumë forcë, energji dhe do të jeni më të vendosur dhe më të guximshëm. Burrat do të kenë kontakte interesante ose marrëdhënie të frytshme me njerëzit e lindur nën shenjat e ujit. Java do të ndihmojë në zhvillimin dhe harmonizimin e marrëdhënieve tuaja familjare. Kjo do të jetë një javë e mirë për të ndryshuar mjedisin ku jetoni ose punoni. Gratë do të jenë nervoze dhe tepër të ndjeshme për shkak të disa pengesave ose vështirësive të vogla. Situata e tensionuar në shtëpinë ose vendin tuaj të punës do të jetë kryesisht faji juaj.

Bricjapi

Do të përfshiheni në një ngjarje që do të jetë e rëndësishme për një grua shumë afër jush. Mund të ketë nevojë për një dhuratë ose lule. Gjatë javës do të keni një takim urgjent ose një bisedë të rëndësishme që do të kërkojë shumë durim nga ana juaj. Do të jetë e rëndësishme për ju që të jeni në gjendje të shprehni saktë mendimet tuaja, të mos keqkuptoni ose të mos keqkuptoheni. Java do të jetë e favorshme për të udhëtuar. Udhëtimi për turizëm do t’ju ndeshë me njerëz interesantë. Gjatë javës do të ketë shpenzime për shtëpinë, të cilat në disa raste do t’ju bëjnë të kërkoni një hua afatshkurtër. Emocionalisht, java do të jetë e komplikuar për çështjet e dashurisë ku ka ndërhyrje nga një palë e tretë. Shmangni konfrontimin e drejtpërdrejtë ose veprimet e pandershme. Java do të jetë produktive dhe e suksesshme për zhvillimin tuaj profesional. Do të keni mundësinë për të arritur sukses konkret ose kënaqësi në punë. Të rinjtë dhe të rejat do të duhet të përqëndrohen më seriozisht në edukimin ose karrierën e tyre. Kjo është e rëndësishme për arritjen e stabilitetit, një bazë mbi të cilën do të vazhdoni të ndërtoni të ardhmen tuaj. Konfliktet mund të shkaktohen nga më shumë stres ose lodhje. Gratë do të gëzojnë lajme ose dokumente financiare. Jeta juaj personale mund të jetë gjithashtu një burim emocionesh të këndshme. Burrat do të përjetojnë dështim ose humbje, por që do jetë domosdoshmëri për t`u çliruar nga disa njerëz toksikë apo punë të ndërlikuara. Këtë javë do të zbuloni se jeni ende duke bërë të njëjtat gabime dhe se disa mësime të jetës kanë mbetur të pa mësuara.

Ujori

Disa prej jush do të fillojnë arsimin e lartë ose një kurs kualifikimi. Suksesi në biznes ose në karrierën e një personi në familjen tuaj do të jetë një shkak për krenari ose festë në shtëpinë tuaj. Do të keni mundësinë të realizoni pritshmëritë dhe planet tuaja në lidhje me udhëtimet, me takime me miqtë dhe të afërmit nga larg. Nëse keni një biznes, ai do të ketë mundësinë të zgjerohet përtej kufijve të qytetit ku jetoni. Një aksident i pakëndshëm në punën tuaj është i mundur. Djemtë dhe vajzat do të largohen me shpresa të mëdha këtë javë. Do të mbështeteni në premtimin ose mbështetjen e njerëzve të lindur nën shenjën e Peshqve, Gaforres ose Akrepit. Do të duhet të ndihmoni prindërit ose të afërmit me disa punë dhe detyra shtëpiake. Burrat do të kenë kontakte të dobishme. Gratë do të përjetojnë paqëndrueshmëri në ndjenja, ndryshime humori, frustrime ose mospërputhje do të lindin lehtësisht midis dëshirave tuaja dhe atyre të njerëzve përreth jush. Para të papritura ose shtesë në buxhetin tuaj të familjes ka të ngjarë të vijnë.

Peshqit

Tregohuni të kujdesshëm dhe korrekt në angazhimet me paratë. Gjatë këtyre shtatë ditëve do të keni mundësinë të zgjidhni një problem strehimi, të transferoheni në një shtëpi të re, të bëni një ndryshim të rëndësishëm në shtëpinë tuaj dhe më tepër. Gjatë javës, një i afërmi juaj mund të ketë nevojë të mungojë në punë dhe ju do ta zëvendësoni. Neglizhenca dhe pakujdesia nga ana e një personi të dashur për gjërat ose pajisjet në shtëpi do të jetë një rast për grindje në familje. Shmangni blerjen e sendeve të shtrenjta për shtëpinë tuaj këtë javë. Gratë do të jenë të paqëndrueshme për sa i përket shëndetit, gjë që mund të jetë për shkak të stresit më të madh në jetën e përditshme ose në stilin e jetës. Kujdesi për shëndetin e një të afërmi nuk përjashtohet. Do të konsideroni një udhëtim, por prapë do t’ju mungojë besimi. Problemet tuaja financiare do të kërkojnë një shpërndarje më praktike të shpenzimeve tuaja. Burrat do të kenë më shumë angazhime dhe kontakte me të afërmit, miqtë ose fqinjët. Do të diskutoni ngjarje të ndryshme të rëndësishme nga jeta juaj e përditshme ose nga puna. Java do të mbahet mend me një ngjarje të madhe në familje. Do ketë surpriza edhe në jetën tuaj.