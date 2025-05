Kjo javë pritet të sjellë energji të ndritura në shumë fusha të jetës sonë.

Me Jupiterin në lëvizje të favorshme në sektorë kyç dhe me lidhje harmonike mes Venusit dhe Plutonit, do të ndjeni një shtysë për të ndjekur dëshirat tuaja, të besoni në intuitën tuaj dhe të zbuloni mundësi të reja për dashuri dhe përparim profesional.

Nga miqësitë që bëhen më të thella, tek shfaqjet e papritura të dashurisë në ambientin e punës apo gjatë një udhëtimi, kjo javë sjell frymëzim për të gjithë.

Dashi (21 mars – 19 prill)

Kjo javë do të mbetet në mendje për shkak të përjetimeve të ngrohta në miqësi. Jupiteri ndodhet në shtëpinë e komunikimit deri më 9 qershor, duke tërhequr rreth teje njerëz të rinj që vlerësojnë optimizmin dhe energjinë tënde pozitive. Të hënën, ai bashkohet me Merkurin, duke të kthyer në personin më të dashur e më fjalëmbël në rrethin tënd. Të martën, edhe Venusi hyn në lojë dhe ti ndihesh më i guximshëm, më i hapur ndaj emocioneve. Një lidhje e ngushtë mund të marrë kthesë romantike. Nëse dikush që ke konsideruar gjithmonë mik të shikon me sy ndryshe, mos u befaso – është një javë për transformime të ëmbla.

Demi (20 prill – 20 maj)

Karriera mund të të surprizojë këndshëm këtë javë me një mundësi fitimprurëse. Jupiteri vazhdon të ndriçojë shtëpinë tënde të dytë financiare, duke të dhënë më shumë besim në veten dhe në mundësitë që ofrohen. Të hënën, Merkur i ndriçuar të shtyn të mendosh ndryshe dhe të shprehesh me guxim për idetë e tua. Të martën, Venusi krijon një lidhje të fuqishme me Plutonin në sektorin e karrierës – mund të ndjesh një afeksion të papritur për dikë në vendin e punës. Një takim në mbrëmje mund të kthehet në diçka shumë më të thellë dhe emocionuese sesa prisje.

Binjakët (21 maj – 20 qershor)

Një miqësi intensive do të ngjyrosë ditët e tua. Merkurit i pëlqen të luajë me fjalët dhe kur ai takohet me Jupiterin në shenjën tënde të hënën, ti bëhesh qendra e çdo bisede. Kjo javë është perfekte për të dalë nga rutina dhe për të bërë vend për njerëz të rinj në jetën tënde. Të martën, Venusi dhe Plutoni sjellin një energji tërheqëse – sidomos nëse je në udhëtim, mund të takosh dikë që të mbërthen me një shikim. Nuk është thjesht rastësi: është koha për të përjetuar magjinë e takimeve të papritura që prekin zemrën.

Gaforrja (21 qershor – 22 korrik)

Besimi në ndjesitë e tua është çelësi i kësaj jave. Jupiteri qëndron në zonën e nënvetëdijes, duke të kujtuar të mos e anashkalosh zërin e brendshëm që të udhëzon. Të hënën, ai lidhet me Merkurin në sektorin e karrierës dhe një ide që vjen papritur mund të sjellë përfitime të mëdha në punë. Të martën, Plutoni dhe Venusi të japin një shkëndijë të re në dashuri – ndjenjat mund të thellohen në mënyrë të papritur dhe magjepsëse. Nëse je në një lidhje, prit momente të pasionuara. Nëse je beqar, hap zemrën – dikush po i afrohet ngadalë, por me qëllime të sinqerta.

Luani (23 korrik – 22 gusht)

Java premton hapa të mëdhenj drejt ëndrrave të tua. Jupiteri ndodhet në zonën shoqërore të hartës tënde dhe bashkëpunimet me persona që ndajnë pasionet e tua mund të jenë vendimtare. Të hënën, falë mbështetjes së Merkurit, mund të hasësh në një projekt frymëzues apo një grup njerëzish që të ndihmojnë të zgjerosh horizontin. Të martën, dashuria vjen në mënyrë misterioze. Venusi dhe Plutoni nxisin një tërheqje magnetike në sektorin e marrëdhënieve – dikush enigmatik mund të të pushtojë mendjen dhe zemrën. Jepi vetes leje të përjetosh emocionin.

Virgjëresha (23 gusht – 22 shtator)

Emri dhe reputacioni yt janë në rritje. Jupiteri ndodhet në sektorin e karrierës dhe të hënën, në një bashkëpunim të favorshëm me Merkurin, mund të të vijnë ide të mençura që lidhen me financat, investimet apo marrëveshje të rëndësishme. Do të ndihesh më i/e sigurt, më i/e mençur, dhe gati për të bërë zgjedhje të rëndësishme. Të martën, lidhja Venus-Pluton të sjell ndjesi intensive – dikush që më parë të dukej i zakonshëm, tani të duket i parezistueshëm. Nëse e ndjen magnetizmin, ndoshta është koha për ta eksploruar. Pavarësisht nëse bëhet fjalë për punë apo dashuri, kjo javë të vendos në qendër të vëmendjes.

Peshorja (23 Shtator – 22 Tetor)

Dashuria, argëtimi dhe paratë mund të lulëzojnë këtë javë. Me Jupiterin, planetin më bujar, që kalon nëpër sektorin e aventurave në horoskopin tënd, jeta mund të të duket plot me mundësi të reja. Të hënën, Jupiteri bashkëpunon me Mërkurin e zgjuar në sektorin tënd të marrëdhënieve, duke e bërë këtë ditë ideale për të diskutuar plane me partnerin apo një mik të afërt—ata mund të të japin një këndvështrim të vlefshëm. Edhe e marta sjell energji lidhur me partneritetet, kur Venusi lidhet me Plutonin tërheqës dhe pasionant, duke krijuar një moment të thellë afërsie me dikë që e dashuron—ose një mbrëmje të mrekullueshme për një takim romantik.

Akrepi (23 Tetor – 21 Nëntor)

Mund të vendosësh të ftoh dikë për t’u bashkuar me ty në një aventurë. Jupiteri ndërmarrës ndodhet në shtëpinë e tetë financiare në horoskopin tënd, duke sjellë optimizëm dhe mundësi deri më 9 qershor. Ai të inkurajon të bashkëpunosh ngushtë me një partner apo koleg për të arritur potencialin tënd të plotë. E hëna është një ditë e mrekullueshme për të ndarë vizionin tënd me të tjerët—ide të freskëta mund të ngrenë një projekt në nivele të reja. E marta është më e përshtatshme për romancë: Venusi harmonik dhe Plutoni misterioz krijojnë lidhje të fuqishme në jetën tënde sentimentale, qofsh beqar apo në një lidhje të qëndrueshme.

Shigjetari (22 Nëntor – 21 Dhjetor)

Marrëdhëniet e tua mund të duken veçanërisht të gëzueshme këtë javë, pasi Jupiteri bujar ndriçon shtëpinë e partneritetit në horoskopin tënd. Kjo është një lajm i mirë për çdo lloj marrëdhënieje—bashkëpunimi mund të vijë natyrshëm dhe dashuria të lulëzojë. Të hënën, Jupiteri lidhet me Mërkurin krijues, duke të ndihmuar sidomos në negociata pune apo intervista, nëse ke ndonjë të tillë. Të martën, nën ndikimin e Venusit që merr vëmendje nga Plutoni, do të jesh më tërheqës se kurrë. Një mbrëmje e paharrueshme është e mundshme.

Bricjapi (22 Dhjetor – 19 Janar)

Këtë javë ka gjasa të shfaqësh aftësitë e tua organizative për të sjellë një ide në jetë. Me Jupiterin që qëndron në sektorin e rutinave deri më 9 qershor, mund të shohësh me saktësi sesi një projekt mund të menaxhohet në mënyrë perfekte. Të hënën, Mërkuri i mprehtë punon nga një pjesë e qëndrueshme e horoskopit tënd, duke u lidhur me Jupiterin për të gjeneruar ide praktike dhe të realizueshme. Ndonëse jo të gjithë do të jenë menjëherë dakord me ty, në kohë ata do ta kuptojnë drejtësinë e vizionit tënd. Të martën, mund të kesh një bisedë të rëndësishme me një person të afërt, ndërsa Venusi dhe Plutoni krijojnë një terren për vendime të thella dhe emocionuese.

Ujori (20 Janar – 18 Shkurt)

Ti je protagonist i vetes këtë javë. Jupiteri zgjeron çdo fushë që prek, dhe duke kaluar nëpër pjesën më ekspresive të horoskopit tënd, të inkurajon të jesh vetvetja dhe të mësosh të ndihesh mirë në qendër të vëmendjes. Të hënën, Jupiteri lidhet me Mërkurin e ndritshëm në një gjendje të shkathtë, dhe idetë e tua mund të impresionojnë të tjerët me energjinë e tyre pozitive. Të martën, Venusi në sektorin e komunikimit bashkëpunon me Plutonin e thellë, ndaj nëse ke një mesazh të rëndësishëm për të ndarë, ky është momenti ideal për ta bërë.

Peshqit (19 Shkurt – 20 Mars)

Hapësira jote personale mund të jetë burim gëzimi këtë javë. Jupiteri i hareshëm ndodhet në sektorin e shtëpisë në horoskopin tënd, duke të shtyrë të mendosh për një lëvizje në një vend më të madh, më të mirë, apo ndoshta edhe për të zgjeruar familjen. Të hënën, ai takohet me Mërkurin e mprehtë në sektorin tënd të vlerave, dhe kjo mund të sjellë njohje për talentet e tua. E marta është e favorshme për dashurinë: Venusi në Dash dhe Plutoni në Ujor krijojnë një atmosferë hipnotizuese. Marrëdhëniet ekzistuese forcohen, dhe nëse je beqar, një lidhje e re romantike mund të lindë papritur. /