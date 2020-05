Dashi: Gjatë kësaj jave, kalimi i Mërkurit në shenjën e Binjakëve do të ndikojë për mirë edhe për ju. Ky planet do t’ju favorizojë në marrëdhënie me të tjerët, sidomos në aspektin profesional. Aty nga e mërkura dhe e enjtja mund të merrni një lajm të mirë. Edhe në aspektin e ndjenjave do të merrni kënaqësi të shumta. Venusi do të vazhdojë të jetë në shenjën tuaj, duke ju bërë të parezistueshëm. Hënën do ta keni aleate dhe fundjava do të shkojë më së miri.

Demi: Këtë javë planeti Mërkur do ta braktisë shenjën tuaj për të kaluar në atë të Binjakëve. Përfitoni nga fakti që do të jeni të favorizuar prej tij deri ditën e hënë për të arritur një marrëveshje të rëndësishme në punë. Duke filluar që nga dita e enjte do të ndiheni më mirë fizikisht dhe psikologjikisht, falë planetit Mars që do t’ju buzëqeshë sërish. Hëna do t’ju dhurojë fat përgjatë gjithë fundjavës.

Binjakët: Jeni të gatshëm ta mirëprisni planetin Mërkur? Duke filluar nga dita e martë, planeti i komunikimit, ai që ju përshtatet më së miri, do t’i bashkohet Venusit tashmë të vendosur në shenjën tuaj. Pritet që të merrni lajme të mira si në aspektin profesional edhe në atë personal. Së shpejti do t’ju paraqiten mundësi të reja, që duhet t’i kapni fluturimthi. Ditët me fat do të jenë e mërkura dhe e enjtja. Mos merrni vendime të nxituara gjatë kësaj periudhe.

Gaforrja: Java nuk do të fillojë dhe aq e mbarë, sepse Hëna do të jetë e vendosur në pozicion të pafavorshëm. Mos u pushtoni nga melankolia, sepse duke filluar nga dita e mërkurë gjithçka do të shkojë më mirë. Për të enjten është parashikuar një kalim i favorshëm i planetit Mars që do t’ju sjellë energji të reja dhe do t’jua shtojë dëshirën për të punuar. Në fundjavë, do të përjetoni emocione të bukura në aspektin e ndjenjave.

Luani: Do të merrni lajme të mira gjatë javës në vazhdim. Pas një periudhe të stresuar, për shkak të pozicionimit të pafavorshëm të Saturnit dhe të Marsit, të paktën ky i fundit nuk do t’ju shkaktojë më telashe. Duke filluar që nga dita e enjte, do të ndiheni më të lehtësuar. Të martën dhe më tej, edhe planeti Mërkur do t’ju favorizojë. Në aspektin profesional pritet që të merrni lajme të mira. Këto ditë Hëna do ta ndriçojë shumë shenjën tuaj.

Virgjëresha: Për fat të keq, për këtë javë planeti Mars do të kalojë në pozicion të pafavorshëm. Nga dita e enjte e në vazhdim do të ndiheni disi më të lodhur fizikisht dhe mendërisht. Mërkuri gjithashtu në pozicion të pafavorshëm mund t’ju shkaktojë probleme në aspektin profesional. Mos u shqetësoni shumë megjithatë. Jupiteri në anën tuaj për gjithë 2020-ën do t’ju garantojë sukses afatgjatë. Ndërkohë ngushëllohuni me kënaqësitë e vogla që ju fal jeta.

Peshorja: Pritet që këtë javë të merrni lajme të shkëlqyera. Ditën e martë planeti Mërkur do të kalojë në shenjën tuaj, duke u dhuruar mundësi të reja, sidomos në aspektin profesional. Të mërkurën dhe të enjten edhe Saturni do t’ju vijë në ndihmë. Më në fund do ta merrni telefonatën që prisnit ose një lajm të mirë. Me Venusin në anën tuaj do të jeni të favorizuar edhe në aspektin e ndjenjave.

Akepi: Më në fund këtë javë do të rifitoni qetësinë e humbur. Duke filluar që nga dita e martë, planeti Mërkur do të kalojë në pozicion të favorshëm për këtë shenjë. Në aspektin profesional do të gjeni zgjidhje për të gjitha ato çështje që deri tani ishin të bllokuara. Ditën e enjte planeti Mars do t’ju bëhet aleat, duke ju dhuruar forcë dhe energji.

Shigjetari: Për fat të keq, gjatë kësaj jave planeti Mërkur do të vendoset në pozicion të kundërt me shenjën tuaj. Duke filluar që nga dita e martë, do të keni zvarritje në aspektin profesional ose mund të lindin tensione mes eprorëve dhe kolegëve. Në fundjavë do të ndiheni nervozë, sepse diçka nuk do të shkojë ashtu siç shpresoni në sferën e ndjenjave. Bëni kujdes të mos veproni me instinkt, pasi në këto momente është gjëja më e gabuar për ju.

Bricjapi: Java do të fillojë e mbarë me Hënën në shenjë. Të hënën ose të martën pritet që të merrni një lajm të mirë. Ditën e enjte dhe planeti Mars do të kalojë në anën tuaj, duke ju dhuruar më shumë energji. Jupiteri vazhdon të ndikojë në favorin tuaj dhe pritet që nga gjysma e dytë e vitit të merrni rezultate të mira në punë. Ndërkohë shijoni një fundjavë të bukur në shoqërinë e partnerit.

Ujori: Edhe për këtë javë planetët do të jenë të radhitur në anën tuaj. Venusit dhe Saturnit, që tashmë janë në pozicion të favorshëm, ditën e martë do t’i shtohet edhe Mërkuri. Do të vendosni kontakte me njerëz të rinj, që do të rezultojnë të dobishëm në të ardhmen. E mërkura dhe e enjtja do të jenë ditë me shumë fat, pasi edhe Hënën do ta keni në shenjë.

Peshqit: Këto ditë do të merrni një lajm të mirë dhe një lajm të keq. Lajmi i keq është se duke filluar nga dita e martë, planeti Mërkur do të vendoset në pozicion të pafavorshëm për shenjën tuaj, duke ju shkaktuar zvarritje dhe vështirësi në aspektin profesional. Lajmi i mirë është se duke filluar nga dita e enjte, Marsi do të kalojë në shenjën tuaj, i gatshëm për t’ju dhuruar shumë energji dhe një gjendje të mirë psikofizike.