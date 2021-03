Horoskopi javor/ Ja si do sillen shenjat gjatë ditëve në vazhdim

Dashi-Para është një javë në të cilën do të keni biseda dhe përvoja interesante. Do të befasoheni nga zhvillimi i një problemi ose situate në familjen tuaj ose në rrethin tuaj të të afërmve. Është e mundur të krijoni panik ose frikë brenda vetes, emocione që nuk do të jenë të vërteta.

Shmangni gjendjen emocionale negative ose pesimiste këtë javë pasi nuk do ju bëjë aspak mirë. Ju beqarët gjithashtu duhet të bëni kujdes pasi personat që do takoni nuk janë bërë posaçërisht për ju. Duroni edhe pak me shume. Është shumë e rëndësishme të dini se këtë javë do të keni fatin të përfshiheni në trajtimin e një situate komplekse në jetën tuaj të përditshme.

Kjo javë do t’ju shqetësojë me një lajm të pakëndshëm që lidhet me një person që ka shumë të ngjarë të jetojë në një qytet ose fshat tjetër. Rritja e komunikimit tuaj me njerëz nga afër dhe larg mund të provokojë keqkuptime të ndryshme në interpretimin e ngjarjeve të caktuara. Java do të jetë e favorshme për të mirëpritur mysafirë që mund të vijnë nga larg, ose ju mund të udhëtoni për të vizituar dikë.

Në përgjithësi, java do të jetë e mirë për një marrëdhënie të ripërtërirë me miqtë dhe të njohurit e harruar. Gjatë javës, gratë do të gëzojnë paratë që do të marrin nga burime të ndryshme. Kjo do t’i ndihmojë ato të zgjidhin një problem financiar ose të bëjnë një pagesë të rëndësishme. Burrat duhet të jenë të kujdesshëm për të blerë sende të rëndësishme shtëpiake. Mund të keni shqetësime të papritura për shëndetin e një të afërmi.

Demi-Do të jetë shumë e rëndësishme këtë javë të organizoni detyrat dhe angazhimet tuaja në mënyrë që të përfundoni në kohë. Kjo është veçanërisht e vërtetë për angazhimet që lidhen me një dokument, kontratë ose një formalitet tjetër. Gjatë kësaj jave shumë nga ju do të gëzojnë paratë që do të marrin përmes një kontrate, një kredie të mirë, ose një lloj dokumenti.

Zakonisht do të keni thirrje telefonike ose takime me miqtë gjatë javës, të cilët do të dëshirojnë të ndajnë me ju ngjarjet e jetës së tyre personale. Do të jetë e vështirë të shmangni praninë e njerëzve të bezdisshëm në jetën tuaj, veçanërisht atyre që duan të ankohen ose abuzojnë me njerëzit e tjerë. Do të jetë shumë e rëndësishme që të përqendroheni në veprimet tuaja gjatë këtyre shtatë ditëve, pasi mund të ketë humbje për shkak të shpërqendrimit ose mbikëqyrjes që do t’ju kushtojë shumë.

Disa nga ngjarjet pozitive të javës do të lidhen me takime ose kontaktet virtuale që do të keni me një grua. Do të keni diçka për të mësuar. Sukseset ose ngjarjet e rëndësishme që do të ndodhin në jetën e të afërmit tuaj do të shkaktojnë përvoja të veçanta. Gratë mund të presin ngjarje të papritura në jetën e tyre të dashurisë. Burrat duhet të kuptojnë nevojën për një bisedë serioze që do të përcaktojë zhvillimin e një miqësie ose një lloji tjetër marrëdhënieje.

Binjakët-Kjo javë sjell njohje të reja ose takime me njerëz që ende nuk duhet të bëjnë një ndryshim të veçantë në jetën tuaj. Këtë javë, përmes bisedave ose komunikimit me njerëz të distancave të ndryshme, ju do të merrni informacione rreth ngjarjeve që lidhen me të kaluarën tuaj, të kaluarën e familjes suaj, ose vendin tuaj të banimit. Kjo javë sjell lajme në lidhje me shtatzëninë ose lindjen e fëmijëve.

Në përgjithësi, ngjarje të ndryshme interesante që lidhen me një fëmijë ose një vogëlush mund të ndodhin gjatë gjithë javës. Gjatë këtyre shtatë ditëve, do të keni për qëllim të vëzhgoni nga afër veprimet e një personi, duke u përpjekur të zbuloni se çfarë po bën ai që po shkakton një problem. Kjo do të jetë e rëndësishme për ju pasi jeni të vetëdijshëm për nevojën për të marrë një vendim të rëndësishëm në lidhje me atë person ose situatat që ai po shkakton.

Gjatë javës, mund të përjetoni tension në lidhje me mbledhjen tuaj të ardhshme, pasi do të ketë disa situata të paparashikuara që do ta bëjnë më të vështirë. Këtë javë, do të jeni shumë më të qartë në lidhje me hezitimin tuaj për të komunikuar me njerëz që u pëlqejnë thashethemet ose që e humbin kohën me gjëra të parëndësishme. Gratë do t`i përjetojnë shumë lajmet e pakëndshme në lidhje me një person që njohin. Burrat do të arrijnë suksese të mëdha.

Gaforrja-Këtë javë do të jetë e rëndësishme që të planifikoni dhe organizoni angazhimet e shtëpisë dhe familjes tuaj në mënyrën më të mirë. Nuk duhet të bëni gabime që mund të komplikojnë situatën në shtëpinë tuaj ose të krijoni disa probleme dhe vështirësi të tjera. Gjatë këtyre shtatë ditëve, rehatia dhe harmonia në familjen tuaj do të varen kryesisht nga ju, veçanërisht nëse duhet të kaloni pjesën më të madhe të kohës në shtëpi për ndonjë arsye.

Disa nga vështirësitë e mundshme do të vijnë për faktin se nuk do të jeni të qëndrueshëm emocionalisht ose do të ndikoheni nga emocione të ndryshme. Do të jetë shumë e dhimbshme të pranoni ndonjë mosmarrëveshje ose situatë të pakëndshme. Do të keni nevojë për një kontroll vetë më të madh ose pozitivizëm kur shfaqen situata të vështira ose kur merrni një lajm të pakëndshëm.

Shumë do të jenë të kënaqur me lajmet për shtatzëninë ose lindjen e fëmijëve. Në përgjithësi, ngjarjet e kësaj jave do të synojnë t’ju mësojnë diçka. Nëse e konsideroni veten të ditur dhe të aftë, atëherë vështirësitë tuaja do të jenë më të mëdha. Nëse jeni të hapur për të dëgjuar, mësuar dhe për t`u zhvilluar, këto shtatë ditë mund të jenë një periudhë e rëndësishme dhe konstruktive për ju.

Luani-Këtë javë do t’ju duhet një vizion dhe zgjidhje e re, më konstruktive për problemet që po ju shqetësojnë. Ky do të jetë një kusht i rëndësishëm për të arritur një nivel të ri zhvillimi, për të çliruar veten nga ankthi ose frika e padëshiruar që ju ka pllakosur gjatë javëve të fundit. Kjo javë do të krijojë kushtet për përvoja interesante. Dashuria do të jetë e favorshme për ata që kërkojnë një marrëdhënie të re, serioze, jo një flirtim apo aventurë.

Kjo javë do të lehtësojë biseda serioze dhe të përgjegjshme me të dashurin për të ardhmen e marrëdhënies suaj. Do të lindë një situatë që do t’ju ndihmojë të rifilloni marrëdhëniet tuaja me dikë me të cilin keni humbur kontaktin për arsye të ndryshme të jetës. Informacioni që do të merrni në lidhje me punën tuaj, biznesin, veprimtarinë e komunitetit do të jetë patjetër i dobishëm për ju.

Gjatë javës do të keni kënaqësi të takoni dhe bisedoni me njerëz me të cilët keni interesa të përbashkëta, hobi, aktivitete sportive dhe më tepër. Gratë do të përballen me një situatë të re në lidhje me një problem të vjetër.

Virgjëresha-Këtë javë do ta ndjeni shumë qartë ndikimin e njerëzve të ndryshëm në çështjet tuaja personale, shtëpiake dhe profesionale. Padyshim që kjo do të ndodhë përmes takimeve dhe bisedave të ndryshme që janë të dobishme për ju. Në dashuri, ngjarjet do të jenë të vështira për t’u parashikuar sepse do të ketë zhvillime të ndryshme në marrëdhëniet që janë krijuar tashmë dhe në ato që do të ndodhin gjatë këtyre shtatë ditëve. Java ka sjell biseda serioze për jetën tuaj personale, por ashpërsia e tyre nuk duhet të kufizohet nga ndonjë dramatizim i fjalëve, ngjarjeve ose veprimeve të caktuara. Nëse po udhëtoni këtë javë, ka të ngjarë të keni strese të ndryshme, kryesisht të lidhura me njerëzit me të cilët do të udhëtoni ose ata me të cilët do të keni disa kontakte. Kjo do të jetë një javë e mbarë për të diskutuar dhe për të marrë vendime në lidhje me pronën që ju ose familja juaj zotëroni. Edhe nëse shfaqet ndonjë tension, do të jetë i shkurtër. Gjatë këtyre shtatë ditëve, do të keni nevojë për durim, mirëkuptim. Gratë do të përqendrojnë pjesën më të madhe të vëmendjes së tyre në pastrimin e disa anktheve ose frikës në lidhje me punën. Do të jetë e rëndësishme për burrat të duken mirë, të tregojnë mirësi dhe cilësi që do t’i hapin shumë dyer.

PESHORJA-Kjo javë sjell për ju ngjarje interesante që lidhen me udhëtimet ose me njerëz nga destinacione të ndryshme. Do të jetë mirë të lejoni që këto ngjarje të kenë zhvillimin e tyre të natyrshëm. Planet tuaja gjithmonë do të pësojnë disa ndryshime. Do të jetë shumë e rëndësishme që të tregoni një organizim dhe profesionalizëm të mirë në punën ose biznesin tuaj gjatë javës.

Vetëm nga veprimet tuaja do të varet nëse do bëni gabime dhe nëse do të ketë tension në vendin tuaj të punës me kolegët ose klientët. Këtë javë, vlerësoni vlerën e fjalëve. Ju nuk keni nevojë për premtime: as të jepni dhe as të merrni. Vlera e fjalëve do të jetë në ekzekutimin e tyre, pa përsëritje ose shpjegime të panevojshme.

Gjatë javës, ka të ngjarë të keni ndryshime që do të ndikojnë në marrëdhënien tuaj me partnerin. Ato mund të shkaktohen nga ngjarje që lidhen me udhëtimin ose ndikimin në marrëdhëniet tuaja nga njerëz jashtë familjes. Kjo javë nuk do të tolerojë manifestimet e xhelozisë, autoritetit dhe imponimit të mendimit tuaj.

Zhgënjimet që do të përjetoni këtë javë mund të lidhen me faktin se nuk do të keni kohë të mjaftueshme për aktivitete që janë të rëndësishme për ju, pasi do të jeni shumë të zënë ose të angazhuar me njerëz të tjerë.

Akrepi-Kjo është një javë në të cilën duhet të përqendroni energjinë dhe vëmendjen tuaj branda shtëpisë. Do të keni mundësinë të bëni gjëra të këndshme për të. Udhëtimet e kësaj jave ka të ngjarë të jenë për një larmi arsyesh, por ato gjithmonë do të shoqërohen me kontakte të veçanta ose interesante me njerëz nga afër dhe larg.

Përdorni trendet e favorshme të kësaj jave për të marrë të paktën një vendim të rëndësishëm për jetën tuaj dhe një ndryshim që do të funksionojë në favorin tuaj. Ky lloj veprimi mund të ndikojë në punën tuaj ose në jetën tuaj sociale. Për të qenë të sigurt në suksesin gjatë gjithë javës, do të duhet të mendoni me kujdes për veprimet dhe vendimet sepse ato do të kenë efekte të qëndrueshme në jetën tuaj.

Në përgjithësi, java do të nxisë përkushtimin tuaj profesional. Kjo do të jetë një kohë e mirë për të filluar një punë të re ose një biznes të ri. Problemet (nëse ka) do të gjejnë shpejt zgjidhjen e tyre, sepse tani do ta shihni më qartë si problemin ashtu edhe zgjidhjen e tij. Mos e refuzoni ndihmën gjatë javës nëse dikush ju kërkon një të tillë, ose ju ofrohet për t`ju ndihmuar.

Shigjetari-Keni para një javë dinamike dhe pothuajse plotësisht të paparashikueshme. Me siguri do të keni disa plane për detyrat që dëshironi të ndërmerrni. Rrethanat do të jenë padyshim në anën tuaj, por asgjë nuk do të ndodhë pa përpjekjet tuaja. Përpjekjet nuk duhet të përfshijnë asnjë formë presioni, sepse një gjë e mirë mund të kthehet shumë shpejt kundër jush dhe t’i përgjigjet veprimeve tuaja si një bumerang.

Kjo javë do t’ju befasojë me një bisedë ose veprim nga një person. Mund të kujdeseni për aspektin shëndetësor të një të afërmi. Do të jetë një javë e mbarë për të përfunduar një cikël zhvillimi në një fushë të veçantë të jetës, por nëse do t’ju sjellë sukses apo dështim do të varet vetëm nga veprimet tuaja. Bilanci i asaj që keni arritur mund të jetë kontradiktor, por patjetër që do të dëshironi rezultate më të mira ose sukses më të madh.

Gjatë javës do të merrni lajme në lidhje me një ngjarje të rëndësishme në jetën e dikujt me të cilin keni një të kaluar të përbashkët. Një mosmarrëveshje ose konflikt për pronën mund të lindë. Disa nga detyrat ose angazhimet e papërfunduara gjatë javës do të kenë ende pak kohë për të përfunduar në javën tjetër, por vonimi i tyre nuk do të jetë i dobishëm.

Bricjapi-Planifikimi i detyrave dhe angazhimeve të rëndësishme për këtë javë mund t’ju sjellë sukses dhe kënaqësi të rëndësishme për ju. Shmangni kaosin ose një qëndrim të keq në rutinën tuaj të përditshme, pasi nuk do të shijoni pasojat. Përdorni tendencat e favorshme të kësaj jave për të përmbushur disa nga detyrat tuaja të lidhura me shtëpinë ose familjen. Java do të jetë e favorshme për të arritur rezultate të mira në angazhimet tuaja profesionale, në çështje juridike dhe në veprime që lidhen me trashëgiminë, pensionin, sigurimin dhe më tepër. Mund të arrini një marrëveshje gjatë kësaj jave. Gjatë javës mund të jeni të kënaqur me paratë ose përfitimet e tjera nga një grua. Shumica e angazhimeve dhe detyrave tuaja urgjente gjatë javës mund t’ju tensionojnë mendërisht dhe emocionalisht. Nëse nuk keni kohë të mjaftueshme për një pushim të mirë, mund të pësoni lëkundje humori ose lodhje. Gjatë javës do të merrni një lajm të pakëndshëm në lidhje me dikë që po përjeton disa humbje në jetën e tij. Kjo javë do të jetë e favorshme për të udhëtuar dhe për të kontaktuar me njerëz nga jashtë. Një takim i papritur ose një kontakt virtual do t’ju sjellë emocione të këndshme.

Ujori-Kjo javë do të jetë e rëndësishme për të zgjidhur probleme të rëndësishme ose vështirësi të natyrës së ndryshme. Me shumë mundësi, këto do të jenë gjëra që ju shkaktojnë disa shqetësime ose tension në vendin tuaj të punës. Kjo javë do t’ju surprizojë me një lajm të pakëndshëm që lidhet me një grua që njihni dhe një ngjarje dramatike në jetën e saj.

Këtë javë do të keni më shumë kontakte me gratë dhe më shumë përgjegjësi që lidhen me to. Ngjarjet e javës do të jenë shumë të ndryshueshme, ndonjëherë situatat do të ndryshojnë edhe brenda një dite. Shmangni barrën emocionale për të pritur diçka të keqe në jetën tuaj, sepse ‘fakti që ka një trazirë nuk do të thotë që avioni do të rrëzohet’.

Do të jetë shumë e rëndësishme për ju të shmangni stresin. Surprizat e këndshme gjatë këtyre shtatë ditëve do të vijnë përmes lajmeve dhe njoftimeve të ndryshme. Shumë do të gëzojnë një dokument ose kontratë të rëndësishme. Nëse keni arritur të ruani veten nga emocionet negative, në fund të javës do të zbuloni se keni kaluar me sukses një kohë të vështirë, por produktive për ju.

Peshqit-Nëse keni lindur nën shenjën e Peshqve, durimi dhe aftësia juaj për të komunikuar ose punuar me njerëz të vështirë (ndonjëherë të paparashikueshëm) do të vihen në provë gjatë kësaj jave. Këtë javë, mbi të gjitha, tregohuni të kujdesshëm në lidhje me marrëdhëniet tuaja me njerëzit me të cilët punoni ose keni interesa të përbashkëta biznesi. Përpiquni për korrektësi në veprimet tuaja dhe injoroni njerëzit, besnikëria ose korrektësia e të cilëve është e diskutueshme.

Nëse po udhëtoni këtë javë, vështirësitë, vonesat ose situatat e tjera të papritura janë shumë të mundshme. Shmangni familjaritetin ose mosmarrëveshjet me njerëzit me të cilët do të udhëtoni. Ato që do t`ju bëjnë të lumtur këtë javë janë lajmet në lidhje me ndryshimet. Gjatë kësaj jave, mos nënvlerësoni rëndësinë e ngjarjeve ose njerëzve që mendoni se nuk kanë rëndësi në këtë pikë të jetës tuaj. Gabimin tuaj do ta kuptoni shumë shpejt. Kjo do të jetë një kohë fatale për gratë që do të kenë një javë shumë dinamike.