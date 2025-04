Pas një të diele plot ndjenja, java e ardhshme vjen me tensione të brendshme, sfida komunikimi dhe vendime të rëndësishme për shumë shenja.

Disa mund të përballen me pengesa të papritura, por gjithashtu pritet të kenë mundësi të fitojnë ndriçim emocional dhe përparim. Ja çfarë thotë Susan Miller.

Dashi (21 Mars – 19 Prill)

Kjo javë të ndihmon të riformulosh planet e tua. Do të përballesh me pengesa që të shtyjnë të rishikosh rrugën tënde, por yjet premtojnë që në fund do e gjesh veten në një vend më të mirë se sa kishe menduar. Dashuria mund të të japë një lajm që të ngroh zemrën. Rruga është sfiduese, por evolutive.

E mërkura sjell një përplasje midis Diellit dhe Plutonit kokëfortë, që mund të të bëjë të ndihesh sikur po ecën përpara dhe pas në të njëjtën kohë. Shfaqet ndjenja se përparimi është i ngadaltë. Të premten, planetët ofrojnë udhëzim të qartë dhe mund të përfundosh në një vend më të mirë nga sa kishe parashikuar. Mbetet një javë për të përmirësuar qëllimet dhe për të rindërtuar planin tënd me më shumë qëndrueshmëri.

Demi (20 Prill – 20 Maj)

Një figurë tërheqëse mund të të surprizojë dhe jeta shoqërore ndriçon. Do ndjesh presion apo acarim emocional në mesjavë, por do të kesh energji të jashtëzakonshme për të përfunduar punë të mëdha. Fundjava kërkon pushim dhe kujdes ndaj trupit dhe mendjes.

Të mërkurën, Dielli në shenjën tënde përballet me Plutonin emocional – më mirë shmang njerëzit konfliktualë deri sa të qetësohen ujërat. Të premten, Marsi pasionant do të përplaset me Plutonin, dhe ndoshta do arrish shumë në punë, por do kesh nevojë për pushim të vërtetë gjatë fundjavës. Mos e shpërfill lodhjen – jepi vetes ritëm më të butë.

Binjakët (21 Maj – 20 Qershor)

Do kuptosh papritur se çfarë do vërtet – qartësi që sjell vendime të rëndësishme. Por sfidat do të të detyrojnë të përshtatesh. Ide të mëdha, biseda frymëzuese dhe ecuri mendore do të të shoqërojnë gjatë javës – vetëm ruaj përqendrimin dhe mos u shpërqendro nga zbavitjet e kota.

Të mërkurën, Dielli përballet me Plutonin dhe mund të jesh i detyruar të kalosh në Planin B, pasi nuk do funksionojnë të gjitha siç ke parashikuar. Të premten, gjithçka gjallërohet me ide të mëdha dhe biseda frymëzuese. Ruaje fokusin dhe mos u shpërqendro nga argëtimet – është javë për të pastruar mendjen dhe për të vendosur drejtimin.

Gaforrja (21 Qershor – 22 Korrik)

Edhe pse përballesh me pengesa, do dish të përdorësh hijeshinë tënde për të përmbysur çdo situatë. Një mik mund të shfaqë ndjenja që nuk i kishe kuptuar më parë. Edhe pse ndjen ngarkesë dhe sfida të brendshme, je emocionalisht më i fortë seç duket.

Të mërkurën mund të dalin disa ndërlikime – ndoshta përplasje të vogla, por ti do dish si të sharmosh të tjerët për të arritur atë që dëshiron. Të premten, Marsi energjik përballet me Plutonin emocional, çka mund të shkaktojë pak frustrim. Megjithatë, çdo pengesë vetëm do të të bëjë më të vendosur. Java kërkon qëndresë dhe mençuri.

Luani (23 Korrik – 22 Gusht)

Energjia jote magnetike ndriçon marrëdhëniet. Megjithëse ka tensione të fshehura që duhen trajtuar me kujdes, ke fuqinë dhe diplomacinë për të vendosur ekuilibrin. Një vendim i rëndësishëm në dashuri mund të lindë nga një situatë e papritur.

Të mërkurën mund të ndihesh i mbingarkuar ose i përfshirë në shumë gjëra. Një natë e qetë për të rigjeneruar energjitë është më e mençura. Të premten, Marsi pasionant në shenjën tënde përplaset me Plutonin intensiv në zonën e marrëdhënieve, ndaj çdo vendim në dashuri duhet marrë me delikatesë. Disa biseda mund të kërkojnë takt të veçantë.

Virgjëresha (23 Gusht – 22 Shtator)

Mund të ndjesh shkëndija të forta romantike me dikë të papritur. Sfida e kësaj jave është të gjesh balancën mes detajeve që kërkon Plutoni dhe lehtësisë që kërkon Dielli. Ke shumë energji – gjej një mënyrë të shëndetshme për ta kanalizuar.

Të mërkurën, Plutoni kërkon kontroll total mbi detajet, ndërsa Dielli kërkon t’i shmangë – sfida jote do jetë të gjesh një mes të artë. Të premten mund të kesh energji të tepërt dhe asnjë mënyrë për ta shfrytëzuar – ushtrohu, dil ose kërce me një mik/e për të shkarkuar ngarkesën. Mund të dalin ide të vlefshme në fundjavë, por vetëm nëse çlirohesh emocionalisht.

Peshorja (23 Shtator – 22 Tetor)

Krijimtaria jote është e fuqishme, por për të arritur qëllimet do duhet disiplinë. Puna individuale dhe përqendrimi do të të ndihmojnë të shmangësh tensione të panevojshme. Angazhimi do shpërblehet në mënyrë të denjë.

Ke besim te forca jote krijuese. E diela është e dobishme për të organizuar dokumente apo për të planifikuar një udhëtim të këndshëm me dikë të dashur. Venusi, planeti yt udhëheqës, bashkëvepron në mënyrë shpresëdhënëse me Uranin dhe të shtyn të jesh vigjilent dhe i përqendruar. Të mërkurën, nëse mundesh, puno vetëm – një shef apo koleg i afërt mund të jetë i paqëndrueshëm dhe të prishë humorin. Të premten, Marsi përplaset me Plutonin në sektorin tënd krijues – arritja e qëllimeve do kërkojë përpjekje, por do ia vlejë plotësisht.

Akrepi (23 Tetor – 21 Nëntor)

Kjo është një nga javët më të forta për ty. Dashuria shkëlqen, energjia është e palëkundur dhe çdo pengesë që të del përpara do mund ta përballosh me vendosmëri. Jeta personale dhe ajo profesionale marrin ritëm – je gati për të fituar.

Një javë mbresëlënëse për ty. E hëna duket e mrekullueshme për jetën në çift, me Venusin që formon një kënd magjik me Uranin në sektorin e partneritetit. Magjia, misteri dhe emocionet janë në ajër. Të mërkurën, Dielli përpiqet të ngrejë moralin e Plutonit të zymtë, por kjo mund të pasqyrohet nëse përpiqesh të motivosh një anëtar kokëfortë të familjes. Të premten, Marsi në formë përballet me Plutonin dhe ti do jesh gati të kapërcesh çdo pengesë që të del përpara.

Shigjetari (22 Nëntor – 21 Dhjetor)

Eksperimentimi të sjell përfitime. Pavarësisht përplasjeve me persona kokëfortë, Marsi të ndihmon të ruash gjallërinë dhe të ndezësh biseda të vlefshme. Jeta mendore dhe emocionale kërkon balancë – mos harro të kujdesesh për veten.

Bëj gjërat sipas mënyrës tënde. E hëna është e ndritur me Venusin që vallëzon me Uranin e çuditshëm – një moment i mirë për të eksploruar ide të pazakonshme që mund të të sjellin fat. Gjithashtu, shëndeti dhe zakonet mund të përfitojnë nga një riformatim. Të mërkurën, Dielli ndeshet me Plutonin e rezervuar, duke të detyruar të bashkëpunosh me dikë që nuk lëviz lehtë nga mendimi i vet. Të premten, Marsi aventurier përball Plutonin dhe sjell biseda të gjalla dhe ndryshime që frymëzojnë.

Bricjapi (22 Dhjetor – 19 Janar)

Një javë e ngarkuar me vendime për dashuri dhe para. Duhet të shmangësh shpenzimet impulsive dhe të kërkosh qartësi për qëllimet financiare. Në dashuri, surprizat janë të mundshme, por vetëm nëse lejon veten të jesh emocionalisht më i hapur.

Vendos sytë te synimi përfundimtar. Dashuria dhe marrëdhëniet lulëzojnë të hënën sajë Venusit dhe Uranit, të cilët sjellin surpriza të këndshme për beqarët dhe çiftet. Të mërkurën, përballja e Diellit me Plutonin të paralajmëron të mos blesh me impuls – lëre të paktën dy ditë për të reflektuar. Të premten, Marsi dhe Plutoni përplasen në sektorët e tu financiarë, duke nxjerrë në pah një energji dinamike që pastron ajrin dhe të ndihmon të kuptosh saktësisht se çfarë do.

Ujori (20 Janar – 18 Shkurt)

Gjendesh në një udhëkryq të rëndësishëm jetësor. Marrëdhëniet personale, familjare dhe mendimet e thella do të të çojnë drejt një zgjedhjeje të madhe. Energjia e Marsit të jep shtysë për të ndjekur zemrën pa u kthyer mbrapa.

Je në një udhëkryq interesant. E hëna duket premtuese, me Venusin dhe Uranin në një formë të ndritshme që përforcon marrëdhëniet me njerëzit më të afërt dhe favorizon shpenzime të vogla për argëtim. Të mërkurën, Dielli në sektorin e familjes përballet me Plutonin në Ujor – mund të marrësh një vendim që do të mbash mend për vite me radhë. Të premten, përballja e Marsit me Plutonin të ofron zgjedhje intriguese – është koha për të ndjekur zemrën tënde.

Peshqit (19 Shkurt – 20 Mars)

Komunikimi është arma jote këtë javë. Fjalët e tua mund të magjepsin dhe të sjellin ndriçim në një marrëdhënie. Megjithatë, në mesjavë energjia mund të ndërlikohet, prandaj vendimet më të rëndësishme lëri për fundin e javës kur gjithçka do duket më qartë.

Fjalët e tua kanë fuqi të tërheqin të hënën, kur Venusi në Peshq krijon energji të ndritshme me Uranin në qendrën e komunikimit. Qoftë në çift apo vetëm, mund të krijosh një ndërlidhje shumë të këndshme që të ndriçon ditën. Të mërkurën, energjia mund të jetë konfuze, pasi Dielli përballet me Plutonin emocional – më mirë shmang diskutimet e ndjeshme. Vendimet e rëndësishme lëri për të premten, kur Marsi në humor praktik do të ndihmojë të shohësh gjithçka më qartë.