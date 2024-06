Lexoni horoskopin e javës nga Paolo Fox për të zbuluar se çfarë kanë rezervuar yjet për ju: pasqyra astrologjike për javën nga 17 deri më 23 qershor 2024 për secilën shenjë të zodiakut. Gjithçka për dashurinë, punën, mirëqenien dhe fatin.

Dashi: Sipas horoskopit të Paolo Fox java do të nisë mbarë. Të hënën, për fat, Hëna nuk do të jetë më në opozitë: do të ndiheni më të qetë se fundjavën e kaluar. Megjithatë, për fat të keq, Mërkuri dhe Venusi do të bëhen disonantë: tani e tutje, mund të lindin probleme me njerëzit e afërt. E enjtja dhe e premtja janë ditët më të mira. Fundjavë me rrezik të lartë nervozizmi.

Demi: Të hënën, të martën dhe të mërkurën në mëngjes do t’ju duhet të përballeni me një hënë në kundërshtim: Jini të kujdesshëm. Mundohuni të qëndroni larg polemikave të panevojshme. Nuk do të duhet të keni frikë se mund të rikthehen tensionet e përjetuara në muajt e fundit. Tani më të keqen e keni lënë pas vetes. E shtuna dhe e diela shihen si ditë intriguese për takime të reja dashurie.

Binjakët: Kjo javë do të jetë interesante për ide, projekte të reja për t’iu kushtuar. Jupiteri në shenjë ju garanton burimet e nevojshme për aq kohë sa ju ndiqni qëllime të vlefshme. Mos pranoni asnjë ofertë të pamenduar mirë. Të enjten dhe të premten Hëna do të jetë në opozitë: do të duhet të tregoheni dyfish të kujdesshëm, të mos hyni dhe zhyteni në ndonjë situatë stresuese.

Gaforrja: Të hënën, të martën dhe të mërkurën në mëngjes do të keni një Hënë të bukur në qiellin e mikut tuaj Akrep: pritet të jetë një fillim i javës me zhurmë. Për më tepër, Mërkuri dhe Afërdita do të arrijnë në shenjën tuaj të hënën: mund të prisni diçka të bukur. Vetëm gjatë fundjavës Hëna në kundërshtim mund të rikthejë tensionet e vjetra ose pak melankoli.

Luani: Siç tregon horoskopi i Paolo Fox, java juaj do të fillojë me një hënë në shesh. Midis të hënës dhe të mërkurës në mëngjes mund të ndiheni pak nervozë ose duhet të merreni me disa diskutime të vogla. Gjithsesi, asgjë për t’u shqetësuar. E enjtja dhe e premtja janë ditët më premtuese të javës: nëse keni çështje për të diskutuar, duhet të përqendroheni në këto 48 orë.

Virgjëresha: Të hënën më në fund do të çliroheni nga kundërshtimi i Venusit dhe Mërkurit: lajm i shkëlqyer! Hëna do të jetë në aspekt të mirë deri në mëngjesin e së mërkurës. Nga kjo javë gjërat do fillojnë të ecin më mirë. Të enjten dhe të premten do të duhet të përballeni me një Hënë të pafavorshme: është më mirë të bëni pak më shumë kujdes në marrëdhëniet me të tjerët. Fundjavë premtuese për dashurinë.

Peshorja: Të hënën Mërkuri dhe Afërdita do të bëhen disonante: mund të keni shqetësime të vogla, disa mosmarrëveshje me dikë. Mundohuni të jeni të kujdesshëm. më mirë është që gjërat të sqarohen sesa të zvarriten dhe të zhyteni në keqkuptime. Midis të shtunës dhe të dielës Hëna do të jetë në aspektin e kundërt: jini të kujdesshëm. Nëse doni të ndani idenë tuaj, të bëni një propozim, duhet të synoni të enjten dhe të premten!

Akrepi: Afërdita dhe Mërkuri do të jenë sërish aktivë të hënën: lajme të mira! Për më tepër, të hënën, të martën dhe të mërkurën në mëngjes Hëna do të kalojë nëpër qiellin tuaj. Ju pret një gjysmë jave elektrizuese, nga çdo këndvështrim. Më në fund do të filloni të rikuperoheni në punë. Kënaqësia vjen për ata që punojnë vetë.

Shigjetari: Sipas horoskopit të Paolo Fox java do të nisë me këmbën e djathtë. Të hënën, në fakt, Venusi dhe Mërkuri nuk do të jenë më në kundërshtim: pak nga pak do të arrini të rikuperoni gjërat në dashuri dhe në punë. Për më tepër, të enjten dhe të premten Hëna do të jetë në shenjën tuaj: 48 orë intriguese ju presin për dashurinë, për projekte të reja dhe ide kreative për të çuar përpara.

Bricjapi: Mërkuri dhe Venusi do të kalojnë në kah të kundërt të hënën. Do të duhet të filloni të tregoni më shumë kujdes në marrëdhëniet ndërpersonale dhe të jeni të kujdesshëm kur ndiheni të lodhur dhe të stresuar. Mes të hënës dhe mëngjesit të së mërkurës Hëna do të jetë në një aspekt miqësor: përgatituni për të marrë lajme të mira, kënaqësi të vogla të papritura. Fundjavë rikuperimi ju pret.

Ujori: Do të nisë një javë tjetër interesante në të cilën do të dëshironi aventura të reja, stimuj të rinj, për t’u përfshirë në sajë të një nisme të këndshme. Pak nga pak po rimerrni frenat e jetës suaj, si në dashuri ashtu edhe në punë. Të hënën dhe të martën mund të përjetoni një rënie fizike: është më mirë të kujdeseni për veten. E enjtja dhe e premtja parashihet të jenë të shkëlqyera.

Peshqit: Një pjesë e dytë e qershorit do të fillojë të hënën, e karakterizuar nga qiej më të favorshëm. Nga orët e ardhshme do të filloni të rizbuloni dëshirën për të dashuruar dhe për të bërë plane për të ardhmen. E hëna, e marta dhe e mërkura janë intriguese: takime të reja të mundshme. Kujdes të enjten dhe të premten: pak humor i keq mund të kthehet. Fundjava pritet të jetë interesante.

Shënim: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.