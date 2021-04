Horoskopi i Paolo Fox për javën e 5-11 Prillit 2021.

Ky është horoskopi javor i Paolo Fox, që “NOA.al” sjell për lexuesit e saj. Si fillon java e dytë e muajit prill, cilat lajme dhe surpriza ju presin në fushën e dashurisë dhe profesionit? Çfarë kanë planifikua yjet për secilën shenjë të zodiakut? Nëse jeni edhe kurioz të dini sa yje ju ka caktuar astrologu i dashur i Rai, lexoni parashikimet e mëposhtme për javën nga e hëna 5 deri të dielën 11 prill 2021. Nën analizë të 12 shenjat e horoskopit: Dashi, Demi, Binjakët, Gaforrja, Luani, Virgjëresha, Peshorja, Akrepi, Shigjetari, Bricjapi, Ujori, Peshqit.

Dashi – Pesë yje për ata që kanë lindur nën shenjën e Dashit. Sipas horoskopit të Paolo Fox kjo është një javë fantastike. Në dashuri, filloni të reagoni shkëlqyeshëm. Nuk mungon sensualiteti dhe madje edhe më të hutuarit e shenjës do të pushtohen nga dashuria. Vëmendje, mund të përfshiheni në një miqësi të veçantë ose në një person që keni takuar së fundmi. Disa shpenzime shtëpiake që keni bërë kohët e fundit kanë filluar të rëndojnë mbi ju. Në fushën profesionale, përpiquni të vazhdoni të gjitha gjërat që ju interesojnë, edhe sepse pranvera favorizon projekte të reja.

Demi – Tre yje për vendasit e Demit. Një javë e mirë ju pret. Në dashuri, Venusi do të jetë aktiv në gjysmën e dytë të prillit. Nëse ka pasur një ndarje, është e kotë të humbni kohën tuaj duke menduar se si të rigjeni marrëdhënien. Meqenëse jeni një shenjë toke, pas një kohe e shihni veten të lodhur dhe doni të vazhdoni tutje. Në jetën e një çifti, përgjegjësitë peshojnë shumë. Kohët e fundit ka pasur edhe momente zhgënjimi.Wshtë një kohë e çuditshme, sepse në disa ditë do tw ndiheni paqësor dhe në të tjerat plot zemërim. Për ata që duan të martohen ose të jetojnë në çift, gjysma e dytë e vitit do të jetë e favorshme. Në fushën profesionale, është një periudhë pushimi por nga mesi i muajit e tutje do të ketë një lajm të mirë. E gjithë java është pozitive, por sa i përket parave, një rimbursim ose diçka që po prisnit nuk ka mbërritur ende.

Binjakët – Katër yje për ata që kanë lindur nën shenjën e Binjakëve. Sipas horoskopit të Paolo Fox, një javë e mirë ju pret. Periudhw pozitive për dashurinë. Përdorni këtë javë për të bërë njohje të veçanta, Prilli dhe Maji janë dy muaj të rëndësishëm për ndjenjat. Edhe sikur të kishte një ndarje, tani dëshiron të dashuroheni përsëri. Komplikimet lindin gjithmonë në marrëdhëniet me shenjën e Peshqve. Kini kujdes nga polemikat që mund të lindin në familje. Probleme tw tepruara të shpenzimeve dhe punës. Ato nuk duhet të ndërhyjnë në jetën e një çifti. Në fushën profesionale, dy vitet e ardhshme do të jenë shumë të rëndësishme. Tani mund të mbështeteni në disa planetë të favorshëm. Muaji i ribotimit do të jetë maji. Deri në qershor mund të merrni propozime të mira.

Gaforrja – Tre yje për Gaforren. Sipas parashikimeve të Paolo Fox kjo është një javë e mirë. Në dashuri, ka shumë të ngjarë të ketë konfuzion dhe para mesit të prillit duhet të përpiqeni të largoni melankolinë e shkaktuar nga Venusi kundër kush. Wshtë kohë kritike dhe kjo javë mund të sjellë kujtime që nuk janë gjithmonë të këndshme. Një shqetësim i caktuar kthehet në jetën tuaj si çift. Nëse keni një partner të Dashit ose Peshores, duhet të keni durim. Keni përplasje me të afërmit ose me ata që nuk duket se kanë idetë e njëjta me ju. Periudha e tranzicionit në fushën profesionale, prisni kohë më të mira. Midis majit dhe qershorit, shumë kancerogjenë do të marrin një vendim të rëndësishëm për të ardhmen. Nëse duhet të lini një projekt, flisni me shumë kujdes.

Luani – Pesë yje për ata që kanë lindur nën shenjën e Luanit. Një javë fantastike ju pret. Në dashuri, më në fund jeni të lirë të doni dhe të bëni njohje intriguese. Yjet favorizojnë marrëdhëniet tuaja, por do të donit të jetonit situata të këndshme pa qenë e nevojshme të jepni shumë shpjegime dhe pa marrë përsipër angazhime për të ardhmen. Kriza që lindi dy muaj më parë ende ka lënë disa dyshime për t’u sqaruar. Në familje ende ka diskutime për arsye pune. Marrëdhëniet që kanë zgjatur për ca kohë duhet të mbahen nën kontroll. Këtë javë duhet të zgjidhni një problem, ose të përpiqeni të kurseni para. Në fushën profesionale, më në fund po dilni nga një periudhë e pasigurt. Wshtë një javë e mirë për të bërë zgjedhje në karrierë, por gjithmonë është më mirë të jeni tw kujdesshëm në fushën ekonomike.

Virgjëresha – Katër yje për Virgjëreshën. Një javë e mirë ju pret. Në dashuri, nga gjysma e dytë e prillit Venusi do të jetë edhe më i favorshëm. Ndërkohë, kultivoni një miqësi sepse në të ardhmen ajo mund të jetë diçka më shumë se kaq. Jeni një person që e doni jetën private dhe zbuloni më shumë vetëm pasi të keni disa siguri. Bërja e planeve në këtë periudhë është më e lehtë, megjithatë do të ishte e këshillueshme që të ndalesh për një moment për të kuptuar se cilat janë përparësitë e marrëdhënies tuaj të dashurisë. Ka nga ata që duhet të bëjnë një zgjedhje në lidhje me shtëpinë ose nga ata që duhet të zgjidhin një problem për hipotekën. Përgjigjet e shumëpritura do të mbërrijnë deri në fund të muajit. Në fushën profesionale, mund të planifikoni diçka të mirë deri në fund të Prillit; ata që kanë marrë mundësi më të mira gjatë muajve të fundit tani duhet të rregullojnë mendimet e tyre dhe të vwnw nw zbatim përvojën e tyre.

Peshorja – Katër yje për ata që kanë lindur nën shenjën e Peshores. Sipas horoskopit të Paolo Fox kjo është një javë e mirë. Në dashuri, ka ende disa probleme për t’u zgjidhur dhe kundërshtimi i planetëve sugjeron t’i bësh gjërat me qetësi. Historitë e sapo lindura të dashurisë duhet të vihen në provë. Nuk ka mungesë të takimeve të reja. Çiftet më të forta mund të humbin durimin, megjithatë, situata është më e mirë se javën e kaluar. Sidoqoftë, disa dyshime mbeten vetëm nëse frekuentoni Bricjapin ose Kancerin. Ju duhet të përpiqeni të zgjidhni një problem të vogël personal. Në fushën profesionale, kjo është një javë e qetë, por kini kujdes nga vendimet që duhet të merrni deri në mes të vitit 2021.

Akrepi – Katër yje për Akrepin. Një javë e mirë ju pret. Në dashuri, historitë që lindin tani janë të këndshme, por ato duhet të rishikohen. Nëse nuk jeni të sigurt për një histori, ka shumë të ngjarë që pas 20 Prillit ta vini në dyshim. Ditët më të qeta janë ato të fundjavës. Çiftet që i rezistuan krizës së shkurtit po forcohen. Dikush mund të mendojë gjithashtu për të jetuar në një qytet tjetër, duke ndryshuar gjithçka në muajt e ardhshëm. Me të afërmit, përpiquni të mos humbni durimin. Në fushën profesionale, nëse duhet të lidhni një marrëveshje është më mirë ta bëni këtë javë, ose të shtyni gjithçka në pjesën e dytë të majit.

Shigjetari – Pesë yje për ata që kanë lindur nën shenjën e Shigjetarit. Një javë fantastike ju pret. Në dashuri, një Venus i shkëlqyer ju fton t’i jepni më shumë hapësirë ​​dashurive të reja dhe gjithashtu të besoni në aftësitë tuaja. Jeni një person i fortë, me vullnet të fortë, i pasionuar, por kohët e fundit ju ka ndodhur të ndiheni pak jashtë loje, ose të jeni vendosur në stol. Tani duhet të jeni më proaktiv, java fillon në një mënyrë intriguese. Fillon një periudhë e rifillimit të shkëlqyeshëm për çiftet. Ndiqni me kujdes çështjet ligjore, këtë javë gjithçka mund të zgjidhet. Çiftet që e duan njëri-tjetrin çmendurisht mendojnë për një fëmijë apo një shtëpi të re. Në fushën profesionale, duhet të filloni nga e para dhe dy javët e Prillit ju japin shumë besim. Ka nga ata që shesin, ata që blejnë apo dhe ata që mendojnë të fillojnë një biznes të ri.

Bricjapi – Tre yje për Bricjapin. Dashuria mposht plogështinë, shumë janë detyruar të shtyjnë një zgjedhje të rëndësishme por duke filluar nga e Premtja 23 Prill shumë gjëra do të ndryshojnë. Ende ka paqartësi në çiftet që kanë përjetuar një problem në të kaluarën e afërt, ose që kanë Dashin dhe Peshoren si partnerë. Në kohët e fundit, keni pasur vështirësi të tërhiqni hapat tuaj për të shëruar një mosmarrëveshje ose për të kërkuar kompromis. Në fushën profesionale, nëse jeni duke pritur për një përgjigje ose një rikonfirmim, tani ato edhe pse po heshtin, së shpejti do të ketë dy periudha të mira: ajo që fillon nga gjysma e dytë e Prillit dhe tjetra tërë muajin Maj. Javë e ndërlikuar për paratë, shpenzimet janë shumë dhe madje mund të zemëroheni me një të afërm.

Ujori – Pesë yje për ata që kanë lindur nën shenjën e Ujorit. Sipas Një javë fantastike ju pret. Në dashuri, çfarëdo zgjedhje që duhet të bëni, përpiquni të parashikoni kohën, sepse gjysma e dytë e prillit do të jetë më pak e favorshme. Nuk është e lehtë të shërohen marrëdhëniet që kanë pasur probleme gjatë muajve të fundit. Gjithashtu, ju bezdis që të keni njerëz të bezdisshëm përreth, kështu që edhe mund të vendosni të jetoni vetëm. Çiftet që janë ndarë duhet të kërkojnë një marrëveshje, pjesa e parë e prillit është më e mirë se e dyta. Në këtë periudhë keni aq shumë dëshirë të përjetoni emocione të reja, saqë nëse jeni të pakënaqur, mund të fluturoni diku tjetër me mendimet tuaja. Në fushën profesionale, mund të krijoni një ide të mirë. Propozojeni, por vetëm nëse jeni vërtet të bindur për atë që po bëni. Konfirmimet dhe mundësitë e reja arrijnë deri në fund të vitit. Yjet favorizojnë ata që duan të bëjnë një kërkesë.

Peshqit – Katër yje për Peshqit. Sipas parashikimeve të Paolo Fox, një javë e mirë ju pret. Në dashuri, po kërkoni emocione të humbura ose një person mirëkuptues. Mundohuni të mos jeni shumë dyshues, edhe nëse shfaqet një person më tërheqës në këtë kohë ju mund të mos ndiheni gati për të dashur. Duhet kohë për të zgjidhur dhe kapërcyer problemet e lindura në vitin 2020. Kini kujdes nga mosmarrëveshjet midis ish-atyre, ato mund të bëhen vërtet të vështira për t’u duruar, veçanërisht nëse ka probleme me paratë. Nëse keni një fjalim të rëndësishëm, është më mirë të prisni deri në mes të prillit. Në fushën profesionale, nuk doni të ndryshoni, por po prisni për ndonjë lajm. Ata që punojnë si punonjës ose janë duke pritur për një kontratë, mund të marrin lajme të mira.