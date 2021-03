Dashi: E hënë nervoze …I dashur Dashi, java juaj fillon me një të hënë nervoze për shkak të një Hëne në një pozitë të pafavorshme për shenjën tuaj, por duke filluar nga e marta do të jeni në gjendje të rikuperoni disponimin tuaj të mirë! Nga ana tjetër, qielli premton t’ju japë kënaqësi të mëdha: Mërkuri, Marsi dhe Jupiteri do t’ju ndihmojnë të realizoni një projekt që është afër zemrës tuaj, ndërsa të dielën një Hënë e shkëlqyer në bashkëpunim do të favorizojë ndjenjat.

Demi: fat në dashuri! I dashur Dem, këtë javë – dhe veçanërisht në fundjavë – mund të mbështeteni në Hënën e re të bukur në shenjën e Peshqve, e cila do t’i bëjë ditët tuaja veçanërisht romantike, edhe në sajë të një Venusi të shkëlqyeshëm në një aspekt të favorshëm. Nëse në frontin e dashurisë fati është i garantuar, në atë profesional mund të gjeni edhe disa pengesa , veçanërisht të martën, të mërkurën dhe të enjten.

Binjakët: probleme me zemrën …Të dashur Binjakë, kjo nuk do të jetë një javë e lehtë për tu menaxhuar sa i përket ndjenjave: një Venus në një pozitë të pafavorshme do të bashkohet me një Hënë të re në shenjën e Peshqëve të premten dhe të shtunën e cila do të rrisë tensionet në jetën tuaj si çift. .. dhe ju jeni ai që gjithmonë përpiqeni të qëndroni larg dramave! Nga ana tjetër, aspekti profesional është i favorshëm: ka të bëjë me ditët me fat të martën, të mërkurën dhe të enjten.

Gaforrja: kaq shumë emocione! E dashur Gaforre, këtë javë planeti Venus, së bashku me një Hënë të re të bukur në Peshq, do t’ju lejojë të shprehni më mirë ndjenjat tuaja për njëri-tjetrin dhe të ndjeheni aq të kuptuar thellë sa të arrini lartësi të pashkelura të lumturisë. Ditët me fat: e premte dhe e shtunë.

Luani: Venusi kujdeset për ju! I dashur Luan, pjesa e parë e kësaj jave do të jetë mjaft e rëndë për shenjën tuaj, e cila do të duhet të përballet – përveç kundërshtimit të Jupiterit, Merkurit dhe Saturnit – edhe atë të Hënës: midis të martës dhe të enjtes do të jetë e lehtë për ju do të humbni durimin . Për fat të mirë, gjithmonë mund të mbështeteni në favor të Venusit , i cili do t’ju japë të gjithë mirëkuptimin dhe dashurinë e një partneri gjithmonë pranë jush.

Virgjëresha: javë e komplikuar …E dashur Virgjëreshë, bëhuni gati të jetoni një javë mjaft të komplikuar për sa i përket ndjenjave: një Venus në opozitë do të bashkohet, të premten dhe të shtunën, nga Hëna e re në shenjën e Peshqëve që rrezikon t’ju vendosë në një krizë serioze. Ju nuk do të dështoni të pyesni veten nëse jeni vërtet me personin e duhur ose nëse zgjedhjet tuaja kanë qenë gjithmonë në përputhje me dëshirat tuaja. Pak lodhje shtesë gjatë fundjavës .

Peshorja: mundësi të reja! E dashur Peshore, kjo është një periudhë e favorshme për shenjën tuaj , veçanërisht nëse jeni duke kërkuar stimuj të rinj dhe mundësi të reja: Mërkuri dhe Jupiteri do t’ju ndihmojnë të realizoni projekte të reja dhe të hapni shtigje të papritura për ju. Bëni gjithçka në ditët me fat të hënën, të martën, të mërkurën dhe të enjten, kur mund të merrni lajme të mira. Hëna në kundërshtim, nga ana tjetër, do t’ju japë një të diel nervoze.

Akrepi: problemet në punë …I dashur Akrep, në punë gjërat mund të mos jenë më mirë: Mërkuri dhe Jupiteri në një pozitë të pafavorshme krijojnë blloqe dhe ngadalësime. Për të gjetur mundësitë e duhura, do të duhet të prisni. Sidoqoftë, në frontin e ndjenjave, Venusi i favorshëm është i gatshëm t’i bëjë ditët tuaja super-pasionante, ndërsa një Hëna e re në shenjën e Peshqëve midis të premtes dhe të shtunës do t’ju japë emocione për t’u kujtuar.

Shigjetari: keqkuptime me partnerin …I dashur Shigjetar, këtë javë mund të jeni duke përjetuar edhe pak dhimbje dashurie për shkak të Venusit në një pozicion të pafavorshëm. Në fundjavë ka të ngjarë të jenë veçanërisht të tensionuar, kur Hëna e re në shenjën e Peshqve mund të krijojë keqkuptime midis jush dhe partnerit tuaj. Midis të martës dhe të enjtes, megjithatë, mund të ketë disa mundësi të mira në fushën e punës falë favorizimit të Hënës dhe Mërkurit.

Bricjapi: fundjavë romantike! I dashur Bricjap, java juaj do filloj shkëlqyeshëm! E hëna do të jetë një ditë veçanërisht me fat, dhe mund të merrni disa lajme të mira ose konfirmime në lidhje me fushën e punës. Nga ana tjetër, fundjava është përfundimisht romantike: midis të premtes dhe të shtunës, Hëna e re në shenjën e Peshqve , së bashku me një Venus të bukur të favorshëm, do të ndriçojnë netët tuaja të pasionit!

Ujori: një pajisje shtesë! I dashur Ujor, këtë javë Mërkuri dhe Jupiteri, të dy në shenjë, garantojnë suksesin e të gjitha bizneseve tuaja. Në këtë periudhë ju do të jeni veçanërisht të kërkuar dhe vlerësuar për punën tuaj dhe cilësitë tuaja të lindura. Marsi i favorshëm, nga ana e tij, do t’ju japë një avantazh.

Peshqit: hëna e re në shenjë! Të dashur Peshq, këtë javë protagonist pa dyshim do të jesh ti ! Përveç se keni Diellin në shenjën tuaj dhe një Venus të shkëlqyeshëm super-romantik, të premten dhe të shtunën mund të mbështeteni edhe në praninë e një Hëne të re, gati për të ndriçuar fundjavën tuaj me magji: është koha e duhur të dashuroheni, lini mënjanë arsyen dhe mbështetuni në intuitën tuaj të mprehtë në lidhje me ndjenjat …