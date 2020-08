Dashi

Ju do të duhet të merrni një pozicion praktik dhe diplomatik në situata që lidhen me marrëdhënien tuaj miqësore ose profesionale.Këtë javë, ngjarjet nuk do të shpalosen në mënyrën më të lehtë për ju. Pengesa të ndryshme ose rrethana të tjera do të rrisin tensionin në jetën tuaj të përditshme.

Demi

Nëse keni lindur nën shenjën e Demi, këtë javë do të duhet të merrni vendime për të filluar disa ndryshime në lidhje me shtëpinë, punën ose jetën personale. Kjo mund të ju shkaktojë më shumë stres ose ankth për zhvillimin e këtyre ndryshimeve.Në fakt, këto ndryshime do të lidhen me gjëra që duhet të keni bërë kohë më parë, por për arsye të ndryshme ju i keni shtyrë.

Binjakët

Nëse keni lindur nën shenjën e Binjakëve, keni një javë para jush që do të kujtoni me përfitime interesante ose të dobishme për ju, me arritjen e sukseseve të rëndësishme ose rezultateve të një aktiviteti të caktuar. Në punën tuaj, ju do të diskutoni për një situatë stresuese ose dramë jete në lidhje me një grua: një koleg, një klient ose një menaxher.

Gaforrja

Nëse keni lindur nën shenjën e Gaforres, këtë javë do të merrni parasysh veprimet tuaja të ardhshme në lidhje me ndryshimet në jetën tuaj gjatë muajve të tjerë të vitit. Me siguri do të bëni kontakte ose takime të ndryshme këtë javë.Tani është e rëndësishme që të mos keni ndonjë parashikim paraprak për zhvillimin e planeve ose ngjarjeve këtë javë. Para jush është një sukses për të cilin jeta ju përgatit gradualisht. Arritja e tij do të jetë e ngadaltë, e vështirë, por e sigurt, çështje besimi, durimi dhe ambicie.

Luani

Nëse keni lindur nën shenjën e Luanit, këtë javë do të keni ambicien për të zgjidhur të paktën një problem më të rëndësishëm. Ju e kuptoni që investimi i energjisë dhe burimeve në një drejtim në masë të madhe garanton arritjen e suksesit tuaj të dëshiruar.

Virgjëresha

Nëse keni lindur nën shenjën e Virgjëreshës, këtë javë do të takoni njerëz të rëndësishëm për të ardhmen tuaj, me të cilët do të diskutoni ide dhe plane të ndryshme.Disa njohje të reja që do të bëni gjatë javës do të jenë të vështira për tu filluar, por do të zgjasin pothuajse gjatë gjithë jetës tuaj.Sugjerime të mira ose mundësi të reja do të vijnë papritur për ju, por shpresoj që të mos i humbisni.

Peshorja

Kjo javë do të jetë e mbarë dhe e suksesshme për ju në shumë mënyra. Zhvillimi i shumicës së ngjarjeve do të jetë sipas pritjeve tuaja. Të tjerët akoma nuk do të zhvillohen në një drejtim të favorshëm për ju.Përdorni këtë javë për të realizuar ose rifreskuar planet tuaja profesionale, dhe idetë tuaja. Gjatë javës do të keni mundësinë të krijoni kontakte të reja dhe të merrni oferta të reja.

Akrepi

Nëse keni lindur nën shenjën e Akrepit, keni një javë përpara vetes në të cilën do të duhet të veproni më shpejt për detyrat që lidhen me shtëpinë tuaj ose dokumentet financiare dhe pagesa. Është e mundur që këto gjëra të jenë të ndërlidhura dhe ju do të bëni kosto më të lartë për shtëpinë tuaj, do të shesni disa prona ose do të blini një, etj.

Shigjetari

Kjo javë do të kërkojë më shumë përqendrim në punën tuaj. Do të duhet të angazhoheni për më shumë detyra, të përpunoni më shumë informacion, të keni më shumë porosi ose angazhime të tjera që do t’ju kushtojnë më shumë.Në përgjithësi, këtë javë do të keni mundësi të ndryshme për të zbatuar me sukses detyrat dhe planet tuaja. Do të merrni ndihmë ose do të keni fat nëse lind nevoja.

Bricjapi

Nëse keni lindur nën shenjën e Bricjapit, bëni një angazhim serioz këtë javë për të mbajtur premtime ose angazhime që kanë filluar tashmë.

Ujori

Nëse keni lindur nën shenjën e Ujorit, filloni këtë javë me qetësi, pa stres të panevojshëm ose shqetësim për zhvillimin e planeve tuaj ose ngjarjeve të tjera të pritura gjatë këtyre shtatë ditëve.Sigurisht, kjo nuk do të thotë që ju duhet të jeni të pakujdesshëm me detyrat tuaja të përditshme dhe profesionale.

Peshqit

Nëse keni lindur nën shenjën e Peshqve, këtë javë do të kaloni nëpër periudha stresi më të madh, për shkak të dëshirës tuaj për të realizuar një nga idetë ose planet tuaja me çdo kusht, saktësisht gjatë këtyre shtatë ditëve.