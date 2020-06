Dashi

Gjatë kësaj jave, shmangni besimin e gjërave që lidhen me paratë, si dhe veprimet dhe vendimet impulsive në lidhje me këtë.

Ju mund të merrni para të papritura, por nuk ka gjasa të shkëlqejnë të gjithë përfaqësuesit e kësaj shenje të zodiakut.

Demi

Nëse keni lindur nën shenjën e Demi, keni një javë përpara, në të cilën planet dhe veprimet tuaja do të ndikohen shumë nga ngjarje të ndryshme të pritura ose të papritura nga ju. Kjo situatë do të ndikojë dhe tek financat tuaja ndaj duhet të tregoheni shumë të kujdesshëm kur vendosni të shpenzoni para.

Binjakët

Java do të jetë e favorshme për udhëtime dhe kontakte me njerëz nga vende të ndryshme. Gjatë këtyre takimeve dotë këni një përfitim shumë të madh si në aspektin profesional ashtu edhe financiar.

Gaforrja

Financiarisht, java mund t’ju befasojë me para në buxhetin tuaj, por pothuajse asgjë nuk do të ndodhë nëse shtypni vetë ngjarjet.

Luani

Gjatë kësaj jave do të keni mundësi të kryeni detyra të rëndësishme që lidhen me pronën ose sendet, me një fermë ose me një makinë personale.

Shumë do të gëzohen me faturat e parave ose dokumentin e lajmeve që lidhen me paratë që do të merrni. Ky do të jetë një kohë e mirë për të zgjidhur dokumentet financiare ose bankare.

Virgjëresha

Financiarisht, shumë do të irritohen nga vonesat ose ndërlikimet e tjera që lidhen me paratë. Përpiquni të jeni praktik në shpenzimet tuaja dhe mos lejoni mbingarkesë me shpresën se së shpejti do të keni të ardhura të freskëta.

Peshorja

Shumë do të jenë të kënaqur me para ose një ofertë që do të sjellë të ardhura të mira. Do të ketë një mundësi për të përfunduar një detyrim monetar.

Gjatë javës do të merrni kohë dhe vëmendje për të përfunduar një projekt apo angazhim të vjetër.

Akrepi

Çështjet tuaja të pasurive të patundshme do të kenë një zhvillim të mirë (nëse jeni të angazhuar në të tilla).

Gratë do të kenë mundësinë për të marrë para shtesë ose të papritura, duke rritur të ardhurat e tyre.Burrat e Akrepit do të bëjnë plane të guximshme por të rrezikshme për të ardhmen e tyre.

Shigjetari

Nga konatktet tuaja me sipërmarrës të huaj do të jenë burim për një rritje të financave tuaja. Do të keni mundësi të realizoni ëndrrat dhe planet për të shpenzuar më shumë rreth shtëpisë apo për të kënaqur veten me blerje.

Bricjapi

Këtë javë do të keni mundësi të shijoni të ardhura të mira, fitime më të larta ose përfitime të tjera financiare. Fati po tregohet shumë bujarë me ju.

Ujori

Gjatë këtyre shtatë ditëve do të keni mundësinë për takime interesante ose udhëtime. Ky do të jetë momenti i duhur për të krijuar më shumë burime për të ardhurat.

Peshqit

Shmangni shpenzimet e parave për gjëra që nuk janë parësore për ju.Vështirësi mund të lindin në zgjidhjen e çështjeve të trashëgimisë, kryesisht të një natyre financiare.Në punët tuaja të pasurive të patundshme, java do t’ju kërkojë të ngadalësoni dhe të mos nxitoni vendimet tuaja.Angazhimet mund të lindin rreth një prone që nuk e përdorni aktualisht ose që ndodhet në një vend tjetër.