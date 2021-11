Dashi

Këtë javë do të merrni një ofertë ose do të gëzoni lëvdata për punën tuaj. Kjo do të jetë një javë e favorshme për angazhimet në punë. Çfarëdo që të angazhoheni në këtë plan, do të mund të arrini rezultate pozitive. Veprimet e një gruaje, veçanërisht veprimet dhe komentet e saj hipokrite, do t’ju provokojnë të injoroni praninë e saj në jetën tuaj. Me shumë mundësi ajo do të jetë mbi 30 vjetë ose një person nga rrethi juaj i të afërmve. Gjatë javës do të keni një bisedë interesante me një mashkull, ndoshta një të afërm tuajin, i cili mund të ketë lindur në shenjën e Binjakëve, Peshores apo Ujorit.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Gjatë javës, prisni telefonata të rëndësishme ose vendime në lidhje me ngjarjet e ardhshme dhe ndryshimet në punën tuaj. Për disa prej jush, këto ngjarje mbartin një ngarkesë më shumë përgjegjësish, por pa shumë ndryshime në pagesë. Gjatë javës, ju mund të diskutoni planet për një shtëpi ose pronë tjetër që ka një marrëdhënie me një burrë në rrethin tuaj.Gjatë javës, thashethemet e ndryshme mund të tërheqin vëmendjen tuaj. Duhet t’i diskutoni me kujdes në mënyrë që të mos vini në siklet para njerëzve që kanë një mendim më të mirë për ju.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Gjatë javës nëntori do të keni më shumë angazhime dhe detyra profesionale. Do të duhet të investoni më shumë kohë dhe energji në zbatimin e tyre, i cili duhet të përfundojë deri në fund të javës.Ndryshimet apo risitë ku punoni do të zhvillohen me sukses. Epo, problemet e vogla nuk përjashtohen, por do t’i jepni vetes kohë të mjaftueshme për të menduar dhe gjetur zgjidhjen më të mirë.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Gjatë javës mund të përfshiheni në biseda të rëndësishme në lidhje me punen. Ju do të duhet të shpenzoni para për një grua që ka shumë të ngjarë të jetë nga familja juaj ose të ketë një arsye të veçantë për këtë.Një grua e lindur në shenjën e Luanit, Dashit ose Shigjetarit do të kërkojë kontakte me ju ose do t’ju kërkojë një nder.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Burrat do t’i nënshtrohen stresit më të madh në kryerjen e detyrave dhe detyrave të rëndësishme. Kjo mund të ndikojë në shëndetin ose gjumin e tyre. Do t’ju duhet të shkoni në vende të ndryshme, të takoni njerëz të ndryshëm. Do të prisni komente në lidhje me idenë, projektin ose propozimin tuaj. Personalisht, do të ketë diçka për t’ju emocionuar.Gratë do të jenë optimiste për zhvillimin e punëve të tyre dhe do të kenë më shumë shpresa për të ardhmen e tyre. Do të keni një ndikim pozitiv në disponimin tuaj ose në zhvillimin e punëve tuaja përmes njerëzve të lindur nën shenjat e zodiakut të ujit. Do të ketë ditë kur shpejtësia e zhvillimit të disa ngjarjeve nuk do t’ju japë kohë për të zbuluar se çfarë po ndodh realisht.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Kjo javë sjell njohje të reja me njerëz nga afër dhe larg ose me njerëz me të cilët keni interesa dhe synime të përbashkëta. Gjatë këtyre shtatë ditëve, në familjen tuaj ose në rrethin tuaj të kolegëve mund të shfaqen njerëz të rinj me te cilet do ju duhet te punoni dhe bashkepunoni.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Gjatë javës nëntori do jeni më të qetë, do ndiqni rrjedhën e natyrshme të ngjarjeve duke kuptuar se nuk ka kuptim të detyroni gjërat dhe njerëzit. Do të prireni të mendoni më shumë përpara se të veproni ose përpara se të flisni. Këshillat ose ndihma që do të merrni gjatë këtyre shtatë ditëve do t’ju jenë të dobishme, por mos nxitoni në premtimet që nuk jeni të sigurt se mund t’i mbani ne pune.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Zbulimi i veprimeve keqdashëse nga dikush në rrethin tuaj të kolegëve ose klientëve do t’ju tregojë se jeni ende duke i gjykuar keq njerëzit përreth jush.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Këtë javë do të merrni shumë informacione të dobishme dhe interesante përmes kontakteve tuaja miqësore ose profesionale. Do të habiteni nga një sugjerim ose ftesë nga një i panjohur ose dikush me të cilin nuk keni biseduar për një kohë të gjatë. Gjatë javës do të prisni të merrni një dokument, dërgesë ose diçka tjetër që është e rëndësishme për ju.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Gjatë javës do të merrni pjesë në një mbledhje ose takim pune për të cilin do të merrni një ftesë, ose që do ta organizoni vetë.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Gjatë javës nëntori do të përjetoni ngjarje apo ndryshime të papritura apo interesante në vendin tuaj të punës. Në përgjithësi, ato duhet të jenë për mirë, por është e mundur që të shkaktojnë ndarje nga kolegët, ndryshim në aktivitete, risi etj. Gjatë kësaj jave, shmangni plane të mëdha që lidhen me njerëz nga vende të tjera. Do të krijohen rrethana të reja që do të sjellin ndryshime të papritura në planet tuaja.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Do të duhet të jeni veçanërisht të kujdesshëm, me takt dhe diplomatik me lajmet apo njoftimet e pakëndshme, apo me ato që kanë zhvillim të paqartë, burim informacioni të paverifikuar.