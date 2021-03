Astrologu i njohur italian Paolo Fox bën parashikimet për çdo shenje, lidhur me fatin, sidomos në dashuri, për të gjitha shenjat.

Dashi

Më në fund, tensioni i ditëve të kaluara lehtësohet. Dita e parë dhe e dytë e prillit mund të jenë akoma pak të rënda: shmangni kequshqyerjen pasi ndikon në gjendjen tuaj emocionale. Kujdesuni pak për trupin duke shkuar edhe në palestër.

Demi

Java që do të fillojë ju sjell Saturnin dhe Marsin në një aspekt negativ: duhet t’i mbani nervat fort dhe të mendoni pozitivisht. Jeni gati të bëni ndryshime dhe madje të prisni disa marrëdhënie, si në dashuri ashtu edhe në miqësi.

Binjakët

Java fillon me Hënën në shenjën tuaj e cila sjell një dëshirë të madhe për të qenë në qendër të vëmendjes. Ju do të filloni të ndiheni më të vendosur falë Saturnit dhe Marsit pozitiv dhe ky është me të vërtetë një lajm i mirë për ju.

Gaforrja

Horoskopi i Paolo Fox për javën ju tregon se ju do të përjetoni ditë shumë romantike, Hëna do të jetë në shenjën tuaj dhe do t’ju bëjë më emocionues se kurrë. E mira është që nuk ka më aspekte negative të Saturnit dhe Marsit.

Luani

Këtë javë Horoskopi i Paolo Fox thotë se po hapet një periudhë shumë e rëndësishme për ju. Saturni do t’ju nxisë të bëni shkurtime dhe ndryshime shumë papritur. Ju duhet të jeni shumë të kujdesshëm në të gjitha veprimet tuaja. Kini kujdes të mos i thoni fjalë të gabuara dikujt që ju intereson.

Virgjëresha

Ju jeni gjithmonë shumë të diskutueshëm dhe vërtet rrezikoni të jeni të pakëndshëm. Në fillim të javës, duhet të jeni shumë të kujdesshëm me fjalët tuaja. Pushoni mendjen dhe trupin tuaj.

Peshorja

Këtë javë horoskopi i Paolo Fox specifikon se Marsi, Saturni, Venusi i favorshëm do t’ju lejojë të jeni më të shoqërueshëm. Ju gjithashtu do të ndiheni më pak të lodhur dhe do të keni një dëshirë të madhe të mendoni për projekte të reja të jetës dhe punës.

Akrepi

Saturni, Marsi dhe Urani mund t’ju bëjnë më intolerantë dhe nervozë. Për këtë arsye, qëndroni të qetë dhe përpiquni të mos zemëroheni. Përgatitini vetes një çaj të këndshëm bimor ose një gotë çaj kamomili: duhet të relaksoheni.

Shigjetari

Këtë javë do të keni sërish mërkurin në anën tuaj të kundërt, por horoskopi juaj për javën është me të vërtetë i favorshëm. Saturni në Ujor do t’ju ​​ndihmojë të zgjidhni disa probleme pune dhe praktike dhe Marsi pozitiv ju jep shumë gjallëri. Më 3 Prill, Venusi i kundërt do të fillojë t’ju ngacmojë.

Bricjapi

Horoskopi i Paolo Fox këtë javë thotë se Saturni dhe Marsi kanë dalë nga shenja juaj dhe ju nuk do të jeni më nën presion si në muajt e fundit. Ka ardhur koha të pushoni nga gjithçka. Ka ende shumë gjëra për të bërë në vendin e punës, por merrni kohën tuaj.

Ujori

Gjërat do të fillojnë për më të mirën dhe do të keni Saturnin dhe Marsin në shenjën tuaj. Ju dëshironi të ndryshoni jetën tuaj dhe mund ta bëni por jo menjëherë. Venusi më në fund, nga 3 Prilli, ju shikon me mirësi.

Peshqit

Do të jetë një javë shumë e sheshtë që do të fillojë për ju Peshqit. Mërkuri është akoma në shenjë dhe ju ndihmon në marrëdhëniet me miqtë dhe të afërmit. Marsi dhe Saturni nuk po ju mbështesin më dhe kjo do t’ju bëjë më dembelë se zakonisht. Kujdesuni për palestrën tuaj.