Dashi: Takime të nxehta!

I dashur Dash, ardhja e gushtit ju sjell shumë pasion dhe një lajm të mirë në dashuri! Venusi i favorshëm, së bashku me Marsin në bashkëpunim, ju bëjnë vërtet të papërmbajtshëm, duke ndezur zjarrin që është tek ju. Të mërkurën dhe të enjten, në veçanti, priten takime të nxehta … Kini kujdes, megjithatë, në fundjavë, kur një Hënë e pafavorshme mund t’ju ul humorin dhe të sjell disa pengesa.

Demi: Fundjavë plot supriza

I dashur Dem java juaj fillon me dytë ditë mjaft stresuese: Hëna në kundërshtim me shenjën tuaj, të hënën dhe të të martën do t’ju bëj të ndiheni mjaft të lodhur dhe të mos keni energji. Sidoqoftë duke filluar nga e mërkura mund të mbështeteni në një energji pozitive. Fundjava do të jetë plot befasi: Hëna e favorshme, së bashku me planetin Mërkur, do t’ju japin mundësi të shoqëroheni dhe tëkaloni kohën tuaj në shoqëri të këndshme.

Binjakët: Shfrytëzoni Venusin

I dashur Binjak duke filluar nga java e ardhshme planeti Venus do të braktis shenjën tuaj pas një qëndrimi të gjatë: shfrytëzoni këtë javë në të cilën do të keni akoma mundësi të shijoni favorizimin e saj për të zgjidhur të gjitha çështjet e pazgjidhura me partnerin tuaj. Vëmendje për ditët : e mërkurë dhe e enjte kur Hëna në opozitë rrezikon që të ndjeheni pak të lodhur. Fundjava megjithatë është e mbushur me supriza.

Gaforrja: Marsi i pafavorshëm

E dashur Gaforre Mërkuri në shenjën tuaj vazhdon t’ju jap kënaqësi nga pikëpamja e marrëdhënieve ndërnjerëzore: të gjithë po ju kërkojnë por ju nuk keni kohë por pasi jeni në qëndër të vëmëndjes. Për fat të keq Marsi në një pozitë jo të favorshme – së bashku me një Hënë në kundërshtim gjatë javës jo gjithmonë do t’ju bëjë të ndiheni në krye: ju mund të ndjeheni pak të lodhur por do të kalojnë këto momente.

Luani: Javë pasioni

I dashur Luan kjo do të jetë një javë shumë shumë e favorshme për shenjën tuaj në lidhje me ndjenjat: Venera në shenjën e Binjakëve ju jep një histori të veçantë dashurie – nëse ju dhe partneri juaj keni keni jo shumë kohë bashkë –do të rizbuloni një pasion të paparë. E mërkura dhe e entja në veçanti do të jenë dy ditët më romantike.

Virgjëresha: Ditë nervoze

E dashur Virgjëreshë edhe këtë javë për fat të keq do të duhet të merresh me një Venus në një pozitë jo të favorshme e cila krijon grindje dhe tension në jetën tënde si çift. Për fat të mirë duke filluar nga java e ardhshme situata do të gjejë një përmisim vendimtar. Kini kujdes të mos thoni diçka për të cilën mund të pendoheni veçanërisht në ditët: e mërkurë dhe e enjte, kur një Hënë e pafovorshme do t’ju bëjë nervoz.

Peshorja: Çfarë lodhje

E dashur Peshore nuk është periudhë e thjeshtë për shenjën tuaj, veçanërisht përsa i përket fushës tuaj profesionale: Jupiteri, Mërkuri dhe Saturni në një pozitë jo të favorshme rrezikojnë të krijojnë blloqe në rrugën tuaj, ndërsa kundërshtimi i Marsit ju bën të ndjeheni të lodhur dhe të frustuar. Përkundrazi, dashuria do të jetë plot kënaqësi të bukura. Venusi ju buzëqesh duke ju dhënë historisë tuaj pasion dhe romancë. Ditët me fat: e mërkurë dhe e enjte.

Akrepi : Lajm i mirë

I dashur Akrep java juaj fillon mirë. Me një Hënë në bashkëpunim dy ditët më me fat do të jenë e hëna dhe e marta, ditë në të cilat mund të vijnë lajme të mira në lidhje me punën. Mërkuri i favorshëm ju ndihmon në kontakte dhe marradhënie me të tjerët, duke ju bërë shumë bindës. Një fundjavë plot ndjenja, më një Hënë të bukur gati për t’ju dhuruar emocione.

Shigjetari: Jini të durueshëm

I dashur Shigjetari tregohuni të durueshëm për një javë më shumë. Tranziti i gjatë i Venusit në kundërshtim me shenjën tuaj do të përfundojë përfundimisht javën tjetër dhe do të keni mundësi të gjeni paqe nga pikëpamja sentimentale, pas muajve të tensionit. Ndërkohë shijoni ditët superfatlume : e mërkurë dhe e enjte kur një Hënë e bukur në lidhje do të jetë e gatshme për t’ju sjellë një lajm të mirë në sferën profesionale.

Bricjapi: Fundjava me Hënën në shenjë

I dashur Bricjap për fat të keq për shenjën tuaj vazhdon kundërshtimi i planetit Mërkur i cili rrezikon të ngadalësojë planet tuaja. Marsi në një pozicion të pafavorshëm thekson nervozizmin dhe stresin tuaj por me Jupiternin dhe Saturnin në lidhje nuk duhet të frikësoheni: fitorja do të jetë e juaja. Ndërkohë shfrytëzoni një fundjavë të shkëlqyer me Hënën në shenjë, plot romancë.

Ujori: Takime për të kujtuar

I dashur Ujor, planeti Venus është në anën tuaj dhe ju ndihmon të konsolidoni marrëdhënien tuaja. E mërkura dhe e entja në veçanti mund të jenë ditë mjaft intersante përsa i përket ndjenjave.Beqarët mund të bëjnë mbledhje për të kujtuar. Kini kujdes në fillim të javës kur një Hënë nervoze rrezikon të ju bëjë të humbisni durimin veçanërisht në vendin e punës.

Peshqit: Venusi së shpejti do të buzëqesh përsëri

Të dashur Peshq, ju jeni në një moment shumë me fat përsa i përket profesionit tuaj dhe marrëdhënieve tuaja ndërnjerëzore. Lajmi i mirë është se ju vetëm duhet të prisni javën tjetër për planetin Venus i cili më në fund kthehet në anën tënde! Pak durim, nëse lind ndonjë grindje apo diskutim më shumë me partnerin tuaj, veçanërisht në ditët: e mërkurë dhe të enjten.