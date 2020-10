Dashi

Puna: Problemet e komunikimit këtë javë mund të krijojnë tensione, të cilat në raste të tjera do t’i kishit neglizhuar, por tani nuk mund t’i injoroni më! Pakënaqësia fillon të ndihet edhe në gjëra të thjeshta të përditshme midis kolegëve! Nëse jeni shefi, përpiquni ta korrigjoni atë në çdo mënyrë të mundshme! Pyesni vetë punonjësit ose bashkëpunëtorët tuaj se çfarë mund të bëni për të korrigjuar keqkuptimet dhe thashethemet. Do të shihni që gjithçka do të funksionojë, thjesht duhet të jeni modest!

Financat: Nëse mendoni se jeni të rraskapitur në pozicionin në të cilin jeni për momentin, atëherë është koha për një ndryshim. Në fakt, tani për tani nuk është koha për veprime të tilla, pasi ka vështirësi të ndryshme në pothuajse të gjitha fushat e biznesit, prandaj merrni vendime shumë të kujdesshme dhe veproni hap pas hapi.

Dashuria: Çiftet do të përmirësojnë bashkëpunimin e tyre, vetëm nëse përpiqen të bashkohen, veçanërisht për çështjet e vogla që zakonisht shkaktojnë debate. Aty mund të punosh më shumë. Beqarët do ta kenë të vështirë të hapen me njerëzit që kanë takuar kohët e fundit, por do të duhet të përpiqen, të krijojnë më shumë besim. Do të jetë hapi i parë për një marrëdhënie më të pjekur.

Demi

Puna: Ndoshta këtë javë mund të ndiheni të vetmuar, sepse nuk keni më mbështetjen që keni pasur më parë në vendin e punës, por mos u shqetësoni, pasi nuk do të thotë që kjo nuk mund të kthehet!Disa konflikte mund t’ju japin iluzionin e rremë se njerëzit përreth jush nuk ju respektojnë më, prandaj mos krijoni paranojë të panevojshme! Gjithmonë tregoni karakterin tuaj dhe do të shihni se njerëzit do të kuptojnë arsyen e qëndrimeve tuaja dhe kurrë nuk do të kenë mendime të dyta!

Financat: Gjatë kësaj jave, shumë do të gëzohen me lajmet në lidhje me të ardhurat e ardhshme financiare, duke marrë një dokument të rëndësishëm të një natyre financiare ose në ato që lidhen me një lloj përfitimi.

Dashuria: Çiftet do të marrin disa vendime në fillim të javës, por më pas do të duhet të punohet që këto të materializohen. Nëse e lini kohën të kalojë, kjo vetëm do të përkeqësojë disponimin tuaj. Beqarët ndoshta do të zgjedhin kohë të gabuara për t’u afruar disa njerëzve, por gjithsesi mund të provoni përsëri , kur gjërat të jenë qetësuar. Duhet një moment për të kuptuar gjendjet shpirtërore, përpara se të afrohesh.

Binjakët

Puna: Nëse ndiheni pak më shumë se një numër brenda mjedisit tuaj të punës, përpiquni ta bëni më të njohur veten gjatë javës, duke u bërë miq me këdo! Nëse problemi nuk është shoqëria, por monotonia dhe hirtësia e vendit, mbase duhet të filloni të mendoni për ndërrimin e vendit të punës!

Financat: Kjo është një javë që do t’ju ofrojë mundësi për të stabilizuar punët tuaja materiale, për të blerë gjëra të rëndësishme për komoditetin tuaj dhe më shumë

Dashuria: Çiftet menjëherë do të kuptojnë nëse diçka nuk shkon , kështu që do të jetë detyra juaj të përpiqeni të zbutni çdo trishtim, por edhe dyshimet që mund të lindin, për arsye të ndryshme. Beqarët do të presin edhe pak para se të dalin me një person. Do të ishte më mirë të ishim më të sinqertë , por edhe të shpejtë, sepse dashuria nuk pret.

Gaforrja

Puna: Lërini të tjerët të lirë të shprehen siç e shohin të arsyeshme dhe të shprehen me liri të barabartë këtë javë! Në vendin e punës është e rëndësishme të përçoni ndjenja pozitive! Ju jeni gati të filloni një sfidë të re ose një projekt të ri, prandaj besoni në të pa hezitim dhe mos lejoni askënd të shqetësojë organizatën tuaj!

Financat: Gjatë javës, jini të kujdesshëm në marrëdhëniet tuaja financiare, dhe veçanërisht në ato që janë tashmë objekt i ndonjë telashi apo polemike. Do të jetë e vështirë të arrish atë që dëshiron, por të gjithë duhet të vendosin vetë nëse mund të bëjnë kompromise dhe me çfarë çmimi.

Dashuria: Çiftet do të kenë nevojë për disa momente të tjera për tu mësuar me zakone të reja, por asgjë që mund të ndryshojë shumë marrëdhënien e krijuar me një qetësi të madhe.Beqarët mund të përmirësojnë vetëbesimin e tyre, të jenë më të pëlqyeshëm dhe të lehtë, siç janë në të vërtetë. Një qëndrim tepër i rezervuar mund të frikësojë ata që keni para jush, duke mos lehtësuar njohuritë.

Luani

Puna: Jini gati këtë javë për të treguar të gjithë potencialin tuaj dhe dëshirën tuaj për të bërë, sepse do të jetë thelbësore për ata që duan të gjejnë një punë!Ka mundësi të mira rreth jush, ju vetëm duhet të shikoni përreth më mirë, veçanërisht midis të mërkurës dhe të premtes, kur të gjitha dyert do të jenë të hapura! Sidoqoftë, përpiquni të përmbajë sarkazmën tuaj, veçanërisht në prani të njerëzve të prekshëm, të cilët mund të keqinterpretojnë fjalët tuaja. Ju nuk mund të kuptoheni gjithmonë!

Financat: Nëse keni lindur nën shenjën e Luanit këtë javë, do të shqetësoheni nga disa probleme shtëpiake ose angazhime të papritura të pronës. Ato mund të jenë rezultat i mashtrimit tuaj, gabimit ose veprimit tjetër të paqëllimtë. Sipas gjendjes kjo javë nuk premton finnca të mira ndaj duhet të veproni me shumë kujdes.

Dashuria: Çiftet do të përpiqen të lehtësojnë njëri-tjetrin, duke përmbushur nevojat e partnerit, pa qenë e nevojshme t’i shprehin ato . Nëse ekziston spontanitet, ai tashmë është avancuar mirë.Beqarët nuk do presin shumë nga takimet e tyre, por përkundrazi duhet të jenë pak më pozitivë dhe të krijojnë pritshmëri. Në këtë mënyrë, çdo marrëdhënie e re mund të përmirësohet.

Virgjëresha

Puna: Këtë javë do të zgjidhim disa nga çështjet që në të kaluarën ju kishin munduar më shumë. Më në fund mund të marrësh frymë lirisht! Duke përfituar nga periudha e mirë, mund të filloni të mendoni për ndonjë projekt të ri. Këtë herë pa lënë pas dore as detajin më të vogël! Njerëzit përreth jush mbështeten shumë në aftësinë tuaj , prandaj përpiquni të përkushtoheni këtë herë, seriozisht dhe me përkushtim!

Financat: Do të keni një javë të favorshme për të arritur rezultate të rëndësishme në arsim, karrierë ose biznes. Kjo është veçanërisht e vërtetë për arritjen e rezultateve të favorshme financiare ose të ardhurave më të larta.

Dashuria: Çiftet nuk do të duhet të nxitojnë shumë , por ata përsëri mund të përpiqen të kapin aspektet pozitive në tjetrën që parashikojnë mirë për të ardhmen.Beqarët do të kenë disa mundësi të mira për të takuar njerëz të rinj, por do të jetë e nevojshme të shkoni me këmbët kryesore, pasi që lëshimet e para janë gjithmonë më të mirat , por vetëm koha mund t’ju tregojë se çfarë të thoni ato që mund të prisni në të vërtetë.

Peshorja

Puna: Këtë javë do të duhet të planifikoni takimet dhe planet tuaja në mënyrë të përsosur, përndryshe mund të humbni dikë të rëndësishëm gjatë rrugës dhe më pas mund ta mbani atë larg për një kohë të gjatë! Padyshim që do të jeni aq i zënë sa nuk do të gjeni kohë për veten tuaj, por kur të merrni frutat do të shihni se do t’ia vlejë!

Financat: Nëse keni lindur nën shenjën e Peshores, këtë javë do të duhet të përqendroheni në tre gjëra: shtëpinë tuaj, pronën që zotëroni dhe sigurinë tuaj financiare. Këto tri gjëra duhet të jenë përparësia juaj për shtatë ditët e ardhshme.

Dashuria: Çiftet nuk do të dëshirojnë të humbin asnjë moment për t’u bashkuar dhe për të ndarë ide të reja , aktivitete të reja dhe mendime të reja. Jeni shumë me energji gjatë kësaj kohe dhe do të jetë mirë për të dy.Beqarët do kalojnë një moment shumë të gëzueshëm, në të cilin do t’iu dhurohen më të lumturit më total. Me masat e duhura paraprake, do të shmangni lëndimin.

Akrepi

Puna: Gjatë javës shpesh do të duhet të zgjidhni disa probleme të rendit dhe organizimit me krijimtarinë dhe imagjinatën tuaj. Bashkëpunimi i madh që keni qenë në gjendje të krijoni në mjedisin tuaj të punës do t’ju vijë në ndihmë për të maskuar një gabim të vogël ose keqkuptim nga sytë e dikujt! Mundohuni të mos harroni një takim të rëndësishëm, rreth të Mërkurës, sepse mund të humbisni një mundësi!

Financat: Gjatë këtyre shtatë ditëve do të keni ndonjë përfitim nga veprimet ose mbështetja e një personi i cili do të japë një dorë në një kohë të vështirë ose do t’ju ndihmojë të zgjidhni dilemën (problemin) tuaj personal, profesional ose financiar. Java sjell mundësinë e një konflikti në lidhje me një dokument financiar, shpenzim ose marrëdhënie tjetër financiare komplekse.

Dashuria: Çiftet do të duhet të bashkojnë forcat për të zgjidhur një problem të vogël. Akordimi do të jetë i domosdoshëm. Nëse e keni të vështirë të bini dakord, përpiquni të dorëzoheni për këtë kohë.Beqarët do qëndrojnë të vendosur në pozicionet e tyre, kështu që të njohurit e rinj mund të marrin një kthesë të gabuar. Më mirë të përpiqesh të japësh shpjegime dhe të shtosh njohuritë për kohë më të mira.

Shigjetari

Puna: Mundohuni të mos u kushtoni shumë vëmendje fjalëve të thënë në mënyrë të rastësishme këtë javë, përndryshe mund të mos shkoni shumë mirë me disa kolegë! Mundohuni të kapërceni disa kufij të karakterit tuaj dhe të njerëzve përreth jush , në mënyrë që të toleroni. Idetë tuaja janë shumë të vlefshme, prandaj do të bënit mirë t’i theksonit ato sa më shpejt që të mundeni, në mënyrë që të vërejnë krijimtarinë dhe shkathtësinë tuaj!

Financat: Është e mundur të merrni para që do të kenë ndonjë lidhje me një grua. Në përgjithësi, java do të jetë e favorshme për zhvillimin e punëve tuaja financiare. Gratë e kësaj shenje do të duhet të ndryshojnë diçka në shtëpinë e tyre ose të pastrojnë veshjet e tyre nga rrobat e panevojshme. Bëni kujdes se ku i lini bizhuteri, para ose sende të tjera me vlerë.Burrat e kësaj shenje do të marrin një ofertë ose ide për një punë shtesë ose një pozicion të ri në karrierën në të cilën janë të angazhuar.

Dashuria: Çiftet do të kalojnë momente dyshimi të përziera me momente shprese. E dyta duhet të mbizotërojë, sepse është gjithmonë gjëja më e mirë për të bërë. Koha do t’ju tregojë të drejtë dhe do t’ju japë gëzime të mëdha.Beqarët nuk do ta kenë më të vështirë të përfshihen, por gjithsesi nuk do t’u besojnë njerëzve para tyre. Kjo është ajo që duhen njohuritë, para se të hidhen me kokë në një marrëdhënie.

Bricjapi

Puna: Sidomos të hënën, më mirë të riktheheni në punën dhe të bëni gjërat që duhen bërë menjëherë , në vend që t’u tregoni kolegëve tuaj për festat e fundjavës! Përvoja juaj ju mëson se kurrë nuk duhet të tërhiqeni shumë, herët a vonë ajo prishet, prandaj mos e provoni durimin e shefit tuaj!

Financat: Java sjell informacione të rëndësishme ose një propozim për një aktivitet fitimprurës. Do të përqendrohen në takime dhe biseda të drejtpërdrejta me burra kryesisht në çështje biznesi, familjare ose financiare.

Dashuria: Çiftet do të gjejnë bashkëpunimin e duhur dhe do të rindërtojnë atë që është prishur me kalimin e kohës. Është një proces i gjatë dhe i mundimshëm, por gjithçka ka të bëjë me gëzimin, kështu që patjetër mund të bëni një përpjekje.Beqarët do bëjnë çmos për të qenë të lumtur. Ky qëndrim do t’i lejojë njerëzit të afrohen dhe të hapen. Po kështu do të duhet të ketë një hapje në anën tjetër, edhe nëse për momentin do të duket e vështirë dhe e frikshme.

Ujori

Puna: Këtë javë do të keni ambicie të mëdha, si gjithmonë, por eprorët tuaj ose kolegët ose bashkëpunëtorët tuaj mund të mos jenë në një marrëveshje të plotë me ju! Kështu që përpiquni të demonstroni vlerën e ideve tuaja, në mënyrë që ato të mund të ndryshojnë mendjen e tyre për pretendimin e pakujdesisë së veprimeve tuaja.

Financat: Gjatë javës, jini të kujdesshëm në punët ose zotimet tuaja financiare, veçanërisht nëse ka të bëjë me punën me dokumente, marrëveshje kredie ose marrëveshje të tjera të ngjashme.

Dashuria: Çiftet do të thellohen në tema të caktuara që po peshojnë si gurë, por do të jetë e nevojshme ta bëni lehtë, megjithëse është e vështirë të mos lëshohen. Mbajini këmbët në tokë dhe përpiquni të ndani sa më shumë që të jetë e mundur.Beqarët nuk do të gjejnë ndonjë vështirësi të veçantë për të gjetur dikë interesant. Ajo që do të bllokojë më shumë mund të jenë çështje si distanca, diversiteti i tepruar etj. Janë mure që mund të shemben!

Peshqit

Puna: E hëna tashmë do t’ju lejojë të tregoni aftësitë tuaja drejtuese , të cilat me të vërtetë mund të pohojnë veten gjatë javës. Mundësitë gjithmonë duhet të shfrytëzohen! Nga një bisedë e thjeshtë mund të ndryshojë edhe jetën tuaj të punës, veçanërisht nëse keni nevojë për më shumë kënaqësi për të ecur përpara! Midis të martës dhe të premtes jini gati në çdo kohë për të trajtuar një temë serioze, e cila mund të zhvillohet në një projekt të rëndësishëm!

Financat: Gratë mund të përfitojnë financiarisht nga një ide ose propozim. Në përgjithësi, java do të jetë financiarisht e favorshme për ju nëse jeni duke kërkuar mundësi për punë me kohë të pjesshme / punë shtesë.

Dashuria: Çiftet do të zgjedhin të shkojnë më shpejt dhe më shpejt, megjithatë disa situata duhet të merren parasysh me kujdes, veçanërisht nga pikëpamja ekonomike. Ndjenjat mund të jenë solide, prandaj nuk ka nevojë ta teproj , duke vënë në rrezik gjithçka që keni ndërtuar deri tani. Beqarët nuk do të vendosin shumë pasion në takimet e tyre të para, ndoshta në mënyrë që të mos rrezikojnë të lëndohen. Sidoqoftë, ata që ndodhen para jush mund të keqkuptojnë dhe të largohen nga fusha para se të deklaroheni.