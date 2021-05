Ky është parashikimi i yjeve për javën e ardhshme, sipas astrologut Paolo Fox.

Dashi

Do të keni ndjenjën se keni kapërcyer një pengesë të madhe dhe kjo për faktin se do të jeni në gjendje të përfitoni nga një pamje astrale më e qetë se në tre ditët e fundit, veçanërisht në dashuri. Nëse ndarja me partnerin është e pashërueshme do të jetë e vështirë të rikuperohet, por ata që janë vetëm mund të përjetojnë emocione të veçanta. Kujdesuni më shumë për palestrën tuaj.

Demi

Javë me pak moment stresues për ju . Përpiquni të shmangni diskutimet familjare. Ju keni qenë subjekt i ndryshimeve të humorit gjatë gjithë javës dhe tani do të jetë e rëndësishme të shmangni thënien e gjërave për të cilat nuk mendoni, mbase në momentet kur dilni në majë të tensionit. Vëmendje në marrëdhëniet me të tjerët dhe në marrëdhëniet që janë në fije të perit.

Binjakët

Në këtë fazë të jetës suaj do të duhet të jeni më praktik: zakonisht nuk jeni shumë të apasionuar pas punës tuaj dhe nuk shikoni shumë përpara, por tani këshilla e yjeve është të mbani larg shpenzimet. Tani do të duhet të vendosni se cilën rrugë do të ndiqni, jo vetëm nga pikëpamja profesionale. Marsi dhe Dielli janë në një aspekt pozitiv dhe kjo ju inkurajon të ndërmerrni veprime dhe iniciativa sidomos në dashuri.

Gaforrja

Doni të flisni për dashurinë pa asnjë maskë. Shumë do të kenë dëshirën të heqin qafe një ‘gur’ të madh që po rëndon mbi ju për ca kohë. Në përgjithësi ju jeni njerëz shumë besnikë, por disa ndryshime të humorit mund t’ju bëjnë të bëni gabime. Kjo është një javë e mirë për takime dhe miqësi.

Luani

Do të kaloni një javë shumë të nënshtruar: shumë mund të ndjehen të lodhur dhe disa do të flenë keq. Në dashuri, duhet të jeni të kujdesshëm dhe të mos nxitoni për të marrë përgjigje. Kontaktet do të shkojnë në lëvizje të ngadaltë: nëse keni planifikuar takime të rëndësishme, ato gjithashtu mund të humbasin ose vonohen.

Virgjëresha

Yjet ju premtojnë shumë sinqeritet. Përkundër disa problemeve praktike, me Diellin disonant, mund të lindin hutime të forta dhe çdo vendim do të duhet të merret në një mënyrë të vendosur. Disa mund të përjetojnë momente kaosi ose tensioni në të cilin do të nevojitet shumë durim.

Peshorja

Java do të jetë e rëndësishme për ju. Në këto kohë nuk është e lehtë të fitosh para, por mund të fillosh të bësh planet e së ardhmes. Ju keni mundësi të mëdha në mendje që mund të gjejnë tokë pjellore në javët në vijim. Ju gjithashtu do të keni mbështetje nga njerëzit përreth jush. Nëse një dashuri nuk funksionon, do të duhet ta vendosni në provë deri në fund të muajit.

Akrepi

Jupiteri në shenjën tuaj ju jep një kapacitet të madh për veprim. Ju jeni gjithashtu në dispozicion për t’u takuar dhe nëse mendoni se keni gjetur personin e duhur kjo është dita e duhur për të vepruar. Ju jeni shumë intuitiv dhe mundësitë për të goditur në shenjë janë të shumta.

Shigjetari

Dielli është në kundërshtim të qartë në shenjën tuaj dhe kjo ngadalëson negociatat dhe marrëveshjet. Kur vendos një ide në kokën tënde, gjithmonë shkoi deri në fund. Korriku do të jetë një muaj i rëndësishëm dhe javën tjetër ju gjithashtu mund të përfitoni nga Hëna në anën tuaj. Ju gjithashtu do të duhet të bëni zgjedhje që do t’ju sjellin fat, veçanërisht nëse punoni në mënyrë të pavarur.

Bricjapi

Shumë prej jush po përjetojnë një fazë të rënies fizike. Do të ketë një fazë rikuperimi këtë javë që nuk duhet ta nënvlerësoni. Gjatë kësaj kohe ju mund të ndërtoni diçka të rëndësishme me intuitën tuaj. Realiteti është se, edhe nëse ka projekte të mëdha, ju gjithashtu do të keni shumë ziliqarë dhe kundërshtarë në këtë fazë. Dikush do të përpiqet të hedhë baltë mbi ju pa qenë në gjendje t’ju gërvishtë.

Ujori

Një javë e veçantë për ju që jeni seriozisht ‘të çmendur’ dhe arrini të vini në praktikë ide që janë të pamundura për të tjerët dhe në të cilat ju e përdorni krijimtarinë tuaj, që rrjedhin nga planeti i dytë që sundon shenjën tuaj: Saturnin. Në këtë periudhë ju do t’i vini aftësitë tuaja në vijë.

Peshqit

Për arsye, kryesisht të lidhura me punën, disa prej jush nuk kanë pasur kohë t’i kushtohen të dashurit. Kjo javë do të jetë e përshtatshme për t’ju ndihmuar të kompensoni kohën e humbur dhe dashuria mund të jetë përsëri protagoniste. Është koha të largoheni nga mendimet negative. Braktisni apatinë që shpesh ju kapin. Ju do të duhet të përpiqeni të jeni më të fortë duke përdorur edhe një kornizë të mirë astrale.