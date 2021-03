Dashi

Pesë yje për Dashin. Pranvera po zgjon ndjenjat: Dielli dhe Venusi janë në anën tuaj dhe nga e diela do të ketë një energji të mira. E gjitha varet nga ju, nga ajo që dëshironi dhe nga dëshira që duhet të riktheheni dashurinë tuaj në lojë. Jeni të vendosur dhe pozitiv. Në punë, mundësi të mira po vijnë në fund të muajit. Ju nuk i keni zgjidhur plotësisht problemet e lindura midis 2019 dhe 2020, por shpresa për të qenë në gjendje të rikuperoni (megjithëse ngadalë) është e madhe.

Demi

Katër yje për Demin. Fillimi i vitit për dashurinë dukej premtuese, por tani shumë histori janë ndërlikuar. Bëni kujdes me të lindurit nën shenjën e Ujorit dhe Luanit: ata mund t’ju ​​tërheqin, por ndryshojnë shumë nga ju. Mundësitë janë gjithashtu në rrugën për të ndryshuar jetën tuaj të dashurisë. Në punë, deri në fund të pranverës do të duhet të bëni një zgjedhje të rëndësishme. Mund të kërkoni që meritat tuaja të njihen ose mund të ndaloni një projekt, kush e di. Fillimi i javës duket premtues, përfitoni prej tij!

Binjakët

Katër yje për Binjakët. Qielli është pozitiv për ndjenjat, aq sa një miqësi e lindur kohët e fundit mund të bëhet e rëndësishme. Venusi është aktiv dhe vera do të sjellë me vete shumë optimizëm. Sidoqoftë, mund të ketë probleme nëse jeni duke takuar një person të zënë – nuk do të jetë e lehtë t’i heqësh dorë nga disa gjëra. Në punë, projektet që kanë lindur ju çojnë larg. Jupiteri, Saturni dhe Dielli janë në anën tuaj kurse Marsi ju jep aftësi të mëdha për veprim. Biznes i ri, partnerë dhe bashkëpunëtorë gjatë rrugës tuaj!

Gaforrja

Tre yje për shenjën e Gaforres. Pak trazira: qielli është i veçantë por mund të zemëroheni. Wshtë e vështirë të kuptosh nëse je i dashuruar ose nëse je i mbërthyer në një marrëdhënie që është e vështirë të vazhdohet. Mundohuni të qëndroni të qetë dhe të mendoheni para se të bëni ndonjë zgjedhje. Në punë, periudha midis fundit të majit dhe qershorit do të sjellë një ndryshim. Tani është e nevojshme të jesh i kënaqur, por nuk do të thotë se duhet të pranosh gjithçka pa u dëgjuar.

Luani

Pesë yje për Luanin. Në dashuri po gjeni qetësi: që nga shkurti keni qenë në telashe dhe gjërat nuk kanë shkuar për mirë. Tani gjithçka po përmirësohet, Venusi fillon një tranzit të bukur. Beqarët duhet të shohin përpara. Në punë, shumë gjëra kanë ndryshuar dhe tani duhet të përshtateni me zhvillimin e ri, madje edhe të pranoni një ndryshim që mund të ndikojë në rolin ose të ardhurat!

Virgjëresha

Katër yje për shenjën e Virgjëreshës. Marsi është disonant dhe sjell me vete pak trazira, madje edhe në dashuri. Ditët midis të Premtes dhe të Dielës do të jenë më të diskutueshmet: një histori e re nuk ju bind, por prisni para se t’i kaloni të gjitha. Gjithashtu mund të bëni një pushim për të reflektuar. Konsideroni se Venusi nga e hëna e ardhshme nuk do të jetë më kundër jush. Në punë, jeni shumë të lodhur, por gjithashtu do të jetë e mundur të arrini rezultate të bukura. Thjesht përpiquni të mos humbni vëmendjen dhe të bëni diçka inovative!

Peshorja

Tre yje për ata që kanë lindur nën shenjën e Peshores. Në dashuri përpiquni të jeni të durueshëm: Jupiteri dhe Saturni janë në anën tuaj, por këtë javë po kërkoni një sqarim, për përgjigje. Të Dielën mund të jeni argumentues dhe nervozë. Në punë, po përpiqeni të riktheheni në lojë. Kjo është një javë pritje dhe ndoshta edhe diskutime, por projektet që keni në mendje mund të fillojnë.

Akrepi

Katër yje për shenjën e Akrepit. Në dashuri, ka ardhur koha për të provuar veten, veçanërisht nëse takoni dikë në fillim të muajit. Mundohuni të përfitoni nga momentet më të mira sepse të mërkurën mund të keni shumë dyshime. Në punë, nuk ka shumë përfitime: mbase keni shpenzuar shumë në shkurt ose jeta juaj ka ndryshuar dhe ju mungojnë pikat e referimit. Wshtë mirë të rishikoni një projekt që dikush po përpiqet ta pengojë!

Shigjetari

Pesë yje për shenjën e Shigjetarit. Lajm i mirë për dashurinë, favorizohen takime të reja. Nga e shtuna Dielli do të jetë i favorshëm, ndërsa nga e diela Venusi, Jupiteri dhe Saturni do të jenë në anën tuaj. Në punë, përmirësimet janë në rrugë e sipër: kjo është java e duhur për të ecur përpara, për të arritur diçka më shumë. E mërkura është e rëndësishme: do të jetë më interesantja për një ndryshim dhe bërjen e kërkesave!

Bricjapi

Tre yje për ata që kanë lindur nën shenjën e Bricjapit. Në dashuri, nëse një person nuk u përgjigjet kërkesave tuaja të hënën dhe të martën, mund të nervozoheni. Për fat të mirë, kjo është një fazë e përkohshme sepse diçka do të ndryshojë nga prilli. Disa mendime të ndërlikuara ju vijnë në kokë. Në punë, duhet të filloni një projekt, por është më mirë të mos nxitoheni. E hëna dhe e marta do të jenë ditë kur është mirë të jesh i kujdesshëm dhe i matur.

Ujori

Pesë yje për Ujorin. Po për marrëdhëniet qesharake, nëse keni një bisedë të rëndësishme për ta bërë më mirë, bëjeni atë në fundjavë. Tani përpiquni të mos jeni dyshues dhe lëreni veten të dashuroni, ngaqë edhe Afërdita së shpejti do të fillojë një tranzit të rëndësishëm. Në punë, ju jeni shumë krijues dhe kjo mund të çojë në sukses. Ditë të mira për të bërë zgjedhje personale.

Peshqit

Katër yje për ata që kanë lindur nën shenjën e Peshqve. Venusi nuk është më në shenjën tuaj dhe kjo është arsyeja pse në dashuri është më mirë të shmangni marrëdhëniet me njerëz të largët. Akoma, jeni të magjepsur nga e pamundshmja. Në punë, keni një projekt të mirë në mendje për ta realizuar në fund të pranverës. Jupiteri pas disa javësh do të jetë në shenjën tuaj, por kujdes për shpenzimet apo edhe për faturat që ende nuk keni shlyer.