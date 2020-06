Dashi

Gjatë kësaj jave do të keni një kohë të favorshme për veprime në lidhje me interesat materiale ose pronësore, dhe kjo do të jetë veçanërisht e rëndësishme për gratë. Ju do të mbështeteni shumë në ndihmën e njerëzve të lindur nën shenjën e Gaforres Akrepit ose Peshqve.

Demi

Njerëzit e lindur nën shenjën e Virgjëreshës, Bricjapit ose Demit do të kenë një ndikim interesant në punët tuaja të përditshme. Këtë javë do të shijoni një dokument, marrëveshje ose një lajm të rëndësishëm financiar. Mund të lidhet me ju personalisht ose me një person në familjen tuaj, gjë që gjithashtu mund t’ju sjellë dobi në një farë mënyre.

Binjakët

Gjatë këtyre shtatë ditëve do të keni shumë punë që do të kërkojnë organizim dhe shpejtësi në veprimet tuaja. Tensionet më të mëdha mund të krijojnë situata kundërshtimi dhe konflikti me njerëzit përreth jush. Mbi të gjitha, kini kujdes me klientët nëse puna juaj i përfshin ata. Nëse bëni një gabim, kërkoni një mënyrë diplomatike dhe me takt për ta rregulluar atë.

Gaforrja

Në përgjithësi, këto shtatë ditë do të jenë një kohë dinamike, me shpejtësi më të madhe në zhvillimin e ngjarjeve që do të ndodhin dhe që do të varen nga veprimet e një grupi të madh njerëzish. Për këtë arsye, disa kthesa janë të mundshme.Është e rëndësishme të dini se kjo është një kohë e veçantë dhe e rëndësishme për ju dhe që çdo ngjarje duhet të konsiderohet si një domosdoshmëri e përvojës.

Luani

Nëse keni lindur nën shenjën e Luanit keni një javë përpara vetes në të cilën mund të keni komplikime në komunikimin me kolegët, menaxherët ose klientët. Keqkuptimet ose kundërshtimet mund të jenë të llojeve të ndryshme, por në shumicën e rasteve ato do të ndikojnë tek ju emocionalisht. Gjatë javës do të simpatizoni dhe monitoroni nga afër problemet serioze profesionale (përfshirë mungesën e punës) në jetën e miqve.

Virgjëresha

Gratë e reja të kësaj shenje të zodiakut do të përpiqen të realizojnë qëllime dhe plane të rëndësishme, të cilat do të bëhen të ngadalta dhe të vështira. Kjo mund të krijojë një ndjenjë të pasigurisë, ankthit dhe përgjithësisht më shumë stres, gjë që do të ndikojë në shëndetin tuaj në një farë mënyre.

Peshorja

Këtë javë nuk do të ketë mungesë surprizash në jetën tuaj dhe pothuajse secila prej tyre do t’ju provokojë të merrni një vendim të rëndësishëm, të bëni një ndryshim të shpejtë ose të vizitoni një institucion. Kjo do të jetë një javë e mbarë për angazhimet dhe veprimet gjyqësore ose ligjore.

Mos kini frikë nga ndryshimet në jetën tuaj gjatë këtyre shtatë ditëve. Edhe pse disa prej tyre mund të jenë të papritura, ato do të hapin rrugë të reja dhe do t’ju japin mundësi të reja në jetë.

Akrepi

Nëse keni lindur nën shenjën e Akrepit, keni një javë përpara vetes në të cilën do të ngarkoheni me probleme dhe probleme të ndryshme në punë. Ata nuk janë aspak të reja, por gjatë këtyre shtatë ditëve ata mund të kenë një zhvillim të ri dhe të provokojnë tek ju një dëshirë për të ndryshuar punën tuaj dhe të kërkoni një karrierë të re.Angazhimet tuaja me përfaqësuesit e qeverisë, bankave, taksave dhe institucioneve të tjera do të jenë komplekse si zhvillimi.

Shigjetari

Nëse keni lindur nën shenjën e Shigjetarit, keni një javë përpara vetes në të cilën do të keni shumë angazhime që lidhen me njerëz ose institucione nga afër dhe larg. Ata mund të kenë të bëjnë me interesat tuaja financiare ose të kërkojnë shpenzim të parave.

Bricjapi

Gjatë javës do të keni më shumë angazhime profesionale ose afariste, gjë që do t’ju kërkojë të organizoni më mirë punën tuaj.Do të ketë nevojë për të vizituar një institucion, për të pasur një bisedë të rëndësishme ose për të zgjidhur një dokument të rëndësishëm.Java do të jetë e favorshme për të kërkuar një punë të re, por pritjet tuaja le të jenë në përputhje me realitetin në vendin ku jetoni aktualisht.

Ujori

Nëse keni lindur nën shenjën e Ujorit, keni një javë përpara vetes në të cilën do të keni arsye të gëzoheni dhe të përjetoni kënaqësi nga suksesi i arritur ose angazhimi i kryer.

Peshqit

Kjo javë do të kërkojë shumë më tepër vëmendje dhe gjykim nga ata të përfshirë në detyra të ndryshme. Shmangni pritjet joreale vetëm sepse dëshironi ta realizoni dëshirën tuaj me çdo kusht.Është e mundur që të krijoni një problem vetë për shkak të ambicies tuaj më të madhe dhe pamundësisë për ta realizuar atë. Zhgënjimet ose dështimet e premtimeve janë të mundshme./