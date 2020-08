DASHI (21 Mars – 19 Prill)

Çdo gjë do jete shume me e thjeshte këtë jave ne jetën tuaj ne çift. Do merreni vesh për çdo gjë dhe do bini dakord për gjithçka. Mbrëmjet do jete edhe me emocionuese. Beqaret do kenë një periudhe me shume fat dhe do realizojnë takime fantastike. Shfrytëzojini sa me shume dhe fillojeni një lidhje nëse ashtu ju thotë zemra. Ne planin financiar do luftoni gjithë kohës ne mënyrë qe ta stabilizoni sa me pare gjendjen. Edhe shëndeti do jete goxha me i mire. Do ndiheni energjike dhe ne forme te shkëlqyer. Edhe ata qe kane pasur shqetësime nga stomaku do jete me te qete. Ne pune ambienti yjor do jete stimulues dhe do arrini atje ku e keni menduar. Jeta familja do jete e ekuilibruar.

DEMI (20 Prill – 20 Maj)

Jave e mërzitshme do jete kjo e sotmja për ata qe janë ne një lidhje. Ditët e para sidomos do keni debate te shpeshta edhe për gjera pa vlere. Do jeni kokëfortë dhe nuk do toleroni asnjë çast. Beqaret nga ana tjetër do jeni gati te kryejnë çdo lloj çmendurie vetëm qe te arrijnë ta bëjnë për vete një person. Ne planin financiar nuk do i bëni mire llogarite dhe gjendja nuk do jete shume e mire. Fatmirësisht nga dita e marte do merrni një ndihme te madhe nga te afërmit. Shëndeti do jete i paqëndrueshëm. Here do keni shqetësime dhe here do ndiheni mire. Mos u ndalni se u marri me aktivitet fizik. Ne pune do jeni te gatshëm te bëni çdo lloj sakrifice për te arritur atje ku doni. Jeta familja do jete e kënaqshme.

BINJAKET (21 Maj – 21 Qershor)

Do keni goxha debate këtë jave me partnerin tuaj dhe asgjë nuk ka për t’iu ecur ashtu si keni dashur. Nuk do ndiheni për asnjë moment te qete. Beqaret do jene te kujdesshëm dhe nuk do pranojnë te dalin me çdo person qe do i propozoje. Ne këtë mënyrë do shmangin edhe mashtrimet nga te tjerët. Ne planin financiar vështirësitë do jene te mëdha. Do ju duhet te ndërprisni financimet dhe te kurseni sa te mundni ne mënyrë qe t’ua dilni mbanë. Gjendja shëndetësore do ketë ndikim te drejtpërdrejtë nga mënyra sesi do ushqeheni. Shmangni yndyrnat dhe sheqernat. Ne pune duhet te mësoni si te silleni me koleget sepse përndryshe ata do ua prishin planet. Edhe jeta familjare do jete delikate.

GAFORRJA (22 Qershor – 22 Korrik)

Do ju duhet me tepër durim gjate kësaj jave juve qe jeni ne një lidhje për te përballuar çdo lloj situate. Deri ditën e enjte do ketë turbullira dhe ndonjë mosmarrëveshje. Beqaret do jene elokuente dhe do tërheqin pas vetes shume persona. Qe nga mesi i javës gjithçka ka për te qene me ndryshe se me pare për ta. Për financat do bëni mire te këshilloheni për gjithçka me specialistet sepse ne te kundërt do keni probleme serioze. Gjendja e shëndetit nuk do jete as e keqe, por as aq e mira sa do dëshironit. Mundohuni te çlodheni here pas here. Ne pune do jeni tejet te motivuar dhe asgjë nuk do ju pengoje te arrini atje ku doni. familjaret do ju gjenden gjithë kohës pranë.

LUANI (23 Korrik – 22 Gusht)

Venusi do e ndriçoje gjithë kohës jetën tuaj ne çift gjate kësaj jave dhe do dashuroheni pa dorashka me personin ne krah. Mbrëmjet do jene pasionante dhe plot kënaqësi. Beqaret duhet te reflektojnë disa here para se te pranojnë te fillojnë një lidhje. Njihuni deri ne detaje me personat qe do ju propozojnë. Financat do kenë goxha përmirësime krahasuar me një jave me pare. Do i shlyeni edhe disa borxhe te hershme. Gjendja shëndetësore mund te ketë disa tronditje. Për çdo shqetësim duhet te flisni sa me pare me mjeket specialiste. Ne pune do i kaloni me takt dhe dip0lomaci te gjitha problemet dhe do ndiheni me te qete për te vazhduar projektin e nisur. Jeta familjare do jete e shkëlqyer.

VIRGJERESHA (23 Gusht – 22 Shtator)

Klima yjore do jete shume e ngrohte gjate kësaj jave për ata qe janë ne një lidhje. Do ju gjeni zgjidhje edhe problemeve te hershme dhe do ndiheni me te qete. Beqaret do jene diskrete dhe te turpshëm, prandaj nuk do përfitojnë nga te gjitha ftesat qe do ju bëhen. Ka mundësi qe deri nga mesi i javës te mbeten vetëm. Për financat do jete periudhe goxha me e mire. Do reflektoni për çdo hap qe do hidhni dhe nuk do keni tronditje. Shëndeti nuk do jete i mire. Mund te keni luhatje tensioni dhe irritime te lëkurës. Perspektivat profesionale do jene te shkëlqyera. Do e dini mire çfarë hapash te hidhni dhe nuk do ndikoheni nga koleget. Jeta familjare do jete goxha e ngrohte.

PESHORJA (23 Shtator – 22 Tetor)

Një revolucion i vërtetë ka për te ndodhur këtë jave ne jetën tuaj ne çift. Do i zgjidhni shpejt problemet qe keni pasur dhe do ndiheni me te qete. Mbrëmjet e ditës se enjte dhe te shtune nuk keni për t’i harruar lehte. Beqaret do ndihen keq nga vetmia dhe mund te hidhen ne krahët e te parit qe do i joshe. Kujdes sepse disa nuk mund te jene ashtu si duken. Gjendja e financave nuk do jete e kënaqshme. Here pas here mund te keni edhe probleme te mëdha nga te cilat vetëm familjaret mund t’iu nxjerrin. Ne pune shefat do ju përgëzojnë për iniciativat qe do merrni dhe mund t’iu japin shpërblime te majme nëse arrini çdo gjë me sukses. Jeta familjare do jete e kënaqshme.

AKREPI (23 Tetor – 21 Nëntor)

Jeta juaj ne çift nuk do jete aspak e mire gjate kësaj jave. Do ju duket çdo gjë boshe dhe mezi do merrni fryme lirisht. Ftohje dhe indiference do ketë nga te dyja palët. Beqaret do e kërkojnë pa fund princin e tyre te kaltër, por nuk do arrijnë dot ta bëjnë për vete. Do ju duhet te bëjnë durim e te presin edhe disa kohe. Ne planin financiar do keni vështirësi ditët e para, por me maturi e përkujdes do e rivendosni shpejt ekuilibrin. Shëndeti fatmirësisht do jete me i mire se me pare. Mire është vetëm te bëni ndonjë kontroll stomatologjik pa qene tepër vone. Ne pune do i merrni gjerat shtruar dhe nuk do shqetësoheni për asgjë. Nuk priten probleme as vështirësi. Me familjaret do keni debate te vogla.

SHIGJETARI (22 Nëntor – 21 Dhjetor)

Nëse keni nevoje për ndryshime ne jetën tuaj ne çift, flisni hapur me partnerin tuaj këtë jave. Vetëm kështu do iu realizohen dëshirat. Beqaret nuk do jene aspak me fat ne dashuri. Do mundohen me çdo lloj mënyrë ta bëjnë për vete dike, por nuk do ja dalin mbanë. Financat do vazhdojnë te jene delikate dhe serish ju nuk do ndaleni se shpenzuari. Vërini vetes sa me pare fre sepse keni për te mbetur pa asnjë para. Gjendja shëndetësore do vije dalëngadalë duke u përmirësuar. Do bëni kura popullore dhe do ju rikthehet energjia dhe dinamizmi. Ne pune vërtet do lodheni paksa nga ngarkesa e madhe, por përfitimet do jene te majme. Jeta familjare do jete përgjithësisht e kënaqshme.

BRICJAPI (22 Dhjetor – 19 Janar)

Nuk do ndiheni shume mire këtë jave juve qe jeni ne një lidhje dhe mosmarrëveshjet ne çift do jene te njëpasnjëshme. Asnjë dite nuk do mund te merrni dot fryme lirisht dhe kjo do ju beje te ndiheni keq. Beqaret do bëjnë dhe do marrin deklarata te forta dashurie te cilat do ua ndryshojnë përgjithmonë te ardhmen. Financat nuk do jene te këqija, por do mërziteni për shkak te disa problemeve qe do ju dalin me marrjen e një trashëgimie. Për shëndet me te mire do ju duhet me tepër përkujdes ndaj vetes. Mos neglizhoni asnjë çast gjumin. Ne pune do jeni gati te bëni çdo lloj çmendurie vetëm e vetëm qe te arrini majën e suksesit. Me familjaret me ne fund do afroheni dhe do flisni gjere e gjate.

UJORI (20 Janar – 18 Shkurt )

Kjo do jete një jave e begate dhe e mbushur me emocione te njëpasnjëshme kjo për ata qe janë ne një lidhje. Do bini dakord për çdo gjë me partnerin dhe do ndiheni gati edhe për te marre vendime. beqaret ka rrezik te rrezikojnë shume për te mare një “po” nga dikush. Gjithsesi pasi t’iu arrijnë qëllimit do ndiheni mire. Nëse keni probleme me financat, mos e lini pas dore rregullimin e situatës. Shëndeti do jete delikat. Mund te vuani nga dhimbje te lehta dhe mund te prekeni nga ndonjë infeksion. Ne pune duhet ta bëni gjithçka me gjakftohtësi dhe maturi. po te jeni edhe pak këmbëngulës do arrini atje ku doni. Jetesa ne familje do jete ngrohte se me pare. Do ndiheni te qete.

PESHQIT (19 Shkurt – 20 Mars)

Këtë jave do bini ne kompromis për çdo gjë me atë qe keni ne krah dhe do i zgjidhni problemet e hershme njëherë e mire. Beqaret duhet te tregohen me diplomate me personat qe do i joshin sepse përndryshe nuk kane për t’i tërhequr pas vetes dhe do mbeten me te njëjtin status. Ne planin financiar duhet te reflektoni me kujdes para se te kryeni çdo lloj shpenzimi. Gjendja nuk do jete ashtu si ju keni dashur. Shëndeti do lere goxha për te dëshiruar. Mund te keni irritime te lëkurës, dhimbje barku apo edhe dhimbje koke. Pini qetësues, por nëse shihni qe dhimbja vazhdon flisni sa me pare me mjeket. Ne pune perspektivat do jene te mira. Do i bëni me kujdes planet dhe nuk do ju dalin aspak te papritura. Familja e qete.