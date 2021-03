Astrologu i njohur italian Paolo Fox bën parashikimet për çdo shenje, lidhur me fatin, sidomos në dashuri, për të gjitha shenjat.

DASHI

Më në fund e keni kaluar mesin e këtij marsi, edhe pse disa herë ka qenë shumë e vështirë për shenjën tuaj. Tani për ju është koha për lajme të mira, veçanërisht nga mesi i javës, në vendin e punës. Me Diellin në shenjën tuaj, fati dhe pasioni në dashuri gjithashtu do të rikthehen. Do të jetë një javë aq pozitive për ndjenjat sa do të jeni në gjendje të plotësoni edhe boshllëqet dhe mangësitë e mundshme të partnerit tuaj. Gjatë fundjavës, kini kujdes nga disa keqkuptime, veçanërisht për dashuritë e sapo çelura.

DEMI

Java për ata që kanë lindur nën shenjën e Demit nuk do të jetë negative, por mjaft kërkuese. Ditët e para mund të prekeni fizikisht nga ngarkesat e grumbulluara të punës. Kushtojini vëmendje komunikimit me njerëz të caktuar, veçanërisht me shenjat e zjarrit. Në mes të javës do të keni mundësinë të krijoni njohje të reja afektive dhe gjithashtu këtu mbështeteni në aftësitë tuaja të të folurit për t’i fituar ato. Por mos harroni se në fundjavë do të keni shumë angazhime të bëra më parë, kështu që mos u shpërqendroni.

BINJAKËT

Ata që i përkasin kësaj shenje le të kalojnë dy ditët e para të kësaj jave të re dhe gjithçka do të duket më mirë. E hëna dhe e marta do të jenë pak valltare, me kthesa, thashetheme të padëshiruara ose një rutinë irrituese, ato do t’ju bëjnë të nervozoheni, por nuk do të zgjasë shumë. Nga mesi i javës Hëna do të jetë e favorshme për ju, duke lehtësuar takime sentimentale, të rëndësishme dhe kaluese, të cilat do të vazhdojnë edhe gjatë fundjavës. Në fakt, 20 dhe 21 Mars do të jenë dy ditë për t’u rezervuar për dashuri, duke e lënë partnerin t’ju ​​përkushtohet plotësisht.

GAFORRJA

Shtatë ditët tuaja të ardhshme janë një tabelë e vërtetë shahu, veçanërisht në lidhje me pjesën e përparme relacionale. Gaforrja është mësuar me ngritjet për këtë ata duhet të tregojnë qetësinë dhe kujdes, veçanërisht për situatat që mund të shtyhen. Shmangni përballjen me probleme sidomos në miqësinë e ngurtë, pasi kjo nuk do të ndihmonte. Ditët më të mira për të zgjidhur çështjet e pazgjidhura janë ato në të cilat Jupiteri do të rreshtohet mirë dhe kjo është të enjten më 18 dhe të shtunën më 20 mars. Do të keni energjinë e duhur për t’u përballur me situatat më të komplikuara. Në dashuri, situata është më e mirë për çiftet me përvojë, më pak për ata që janë fejuar kohët e fundit.

LUANI

Java nga 15 deri në 21 Mars do të jetë e favorshme për të gjithë ata që kanë lindur nën shenjën e Luanit. Gjithmonë do të jeni në lëvizje, njerëz të vërtetë të punës dhe kjo nuk ju tremb, lodhja dhe vendosmëria janë zakonisht buka juaj e përditshme. Tranziti i Venusit në qiellin tuaj do të favorizojë gjithashtu mbërritjen e lajmeve të mira në punë. Dita e së Shtunës 20 Mars është e rëndësishme, kur Dielli do të shkojë tek Dashi, do të duhet të konsideroni me kujdes lëvizjet tuaja në mënyrë që të mos hidhni në erë gjithçka që keni bërë ditët e fundit. Sidoqoftë, do të keni ide të qarta për të kuptuar se si të lëvizni.

VIRGJËRESHA

Mos e lini veten të merret nga melankolia e Virgjëreshës. Këto do të jenë ditë kur yjet nuk do t’ju buzëqeshin, në lidhje me financimin dhe pagesat e mundshme të papritura, veçanërisht për ditët e para të javës. Do të jetë gjithashtu faji i Diellit në opozitë deri të Premten, i kombinuar me Neptunin destabilizues te Peshqit. Në këtë moment do të tundoheni të mendoni përsëri për ditët e vjetra, për situatën tuaj të së kaluarës. Përpiquni të mos mendoni për këtë, sepse më vonë do të vijë goditja e fatit që prisnit. Sidoqoftë, do të ngushëlloheni në krahët e zemrës suaj, veçanërisht në fundjavën e 20 dhe 21 Marsit.

PESHORJA

Venusi do të jetë në shenjën e Peshores nga e Shtuna e 20 Marsit. Kjo do të jetë pozitive për ju, dhe padyshim për dashurinë dhe familjen. Këto janë ditë vendimtare për disa çështje dhe për disa zgjedhje. Midis kësaj fundjave dhe tjetrës, do të jeni në gjendje të arrini diçka të rëndësishme. E shtuna do të sjellë hyrjen e Diellit në kundërshtim me ju dhe kjo do t’ju prishë pak disponimin, por falë mbështetjes së disa planetëve dhe Hënës te Binjakët, një shenjë për ju mike, java mund të jetë akoma e mbushur me takime të reja. Gjë që nuk do të duhet ta humbisni.

AKREPI

Një javë plot nervozizëm, veçanërisht në lidhje me ndjenjat e Akrepit. Mundohuni ta zbutni pasi mund të jetë mjaft joproduktive për situata të ndryshme. Në fakt, në dashuri do të dëshironi të shfryni zhgënjimet tuaja në çift dhe kjo rrezikon të minojë seriozisht marrëdhënien, veçanërisht nëse ajo tashmë ka disa të çara. Në mes të javës Jupiteri do të kalojë qiellin tuaj dhe të paktën në punë, do t’ju japë një dorë. Kjo do t’ju lejojë të zgjidhni situatat në pritje, vetëm nëse gjithashtu mund t’ju tregoni të tjerëve, përkushtim dhe dëshirë për të bërë. Ju do të vëzhgoheni të veçantë.

SHIGJETARI

Fillimi i javës nis në heshtje për Shigjetarin. Nga e diela, më 21 mars, në sajë të uljes diellore në elementin tuaj dhe bashkimin Merkur-Jupiter të Ajrit, do të dëshironi të ktheheni në lojë , në një sektor që nuk ju ka dhënë ndonjë gjë të mirë në kohët e fundit. Por atë ditë shmangni vendimet e rëndësishme, shtyjini ato. Në dashuri, ka ardhur koha t’i tregoni partnerit tuaj sa kujdeseni për lidhjen tuaj. Shpesh jeni ankuar se nuk jeni shumë i pranishëm, por brenda e dini që nuk është kështu. Prandaj, kushtojini anës sentimentale një mbrëmje të tërë midis të Premtes ose të Shtunës në të cilën do të kuptoni se si janë gjërat në të vërtetë.

BRICJAPI

Mund ta kuptoni këto ditë që keni bërë kohët e fundit, jo saktësisht zgjedhje të drejta, por do të dini si t’i korrigjoni ato. Në fakt, ata që kanë lindur nën shenjën e Bricjapit nuk janë të dekurajuar dhe nuk kënaqen lehtë. Nga e Mërkura diçka mund të ndodhë që do të çojë në ndryshime të mëdha në jetën tuaj të dashurisë. Nga ana tjetër, beqarët do të duhet të mbajnë një sy hapur të hënën më 15 mars, kur Hëna do të jetë e favorshme për ju për 48 orë. Në përgjithësi, do të jeni në gjendje të dribloni lehtësisht vështirësitë që mund të shfaqen në sektorë të ndryshëm, të sjella nga dueti disharmonik Jupiter-Saturn ndikuar nga Ajri.

UJORI

Ujori do të vihet në një provë të fortë këto ditë, veçanërisht në punë. Ata do t’ju kërkojnë sakrifica të mëdha, por shpesh pa ia vlejtur. Mos lejoni që të tjerët të luajnë me disponueshmërinë tuaj. Vëmendja maksimale në fundjavë, kur një ngjarje mund të prishë ekuilibrin. Për më tepër, Dielli në Dashin e bollshëm mund të nxjerrë në sipërfaqe disa ngjarje të vjetra të pakëndshme. Sidoqoftë, do të viheni me shpinë pas murit, falë edhe ndikimeve të Hënës së Re që do të fillojë të Dielën më 21 Mars. Disa ngatërresa do t’ju vijnë në kokë, por do të zgjidhen me kujdes.

PESHQIT

Përgatituni mirë në orët e ardhshme sepse do të duhet të përballeni me një nga javët më të vështira që nga fillimi i vitit. Ngjarje të paparashikuara, ngarkesa e punës, keqkuptime për shkak të padurimit tuaj të pazakontë, do t’ju vërë në provë. Aleati juaj i vetëm dhe besnik do të jetë durimi dhe nuk do të jeni në gjendje të bëni pa të për asnjë arsye. Do të ndiheni të rrethuar dhe nën presion edhe në punë, përpiquni të bëni gabime sa më pak të jetë e mundur. Përveç mbështetjes diellore, këtë javë mund të humbni butësinë që ju dallon. Mundohuni të ekuilibroni forcat tuaja mirë dhe nëse arrini të qëndroni i qetë, do të dilni si fitues.