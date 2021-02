Dashi

Katër yje për Dashin. Në këtë periudhë në dashuri jeni në një moment të mirë, por është më mirë të mos grindeni. Shumë yje janë në favor, veçanërisht pas të Mërkurës: kjo është kohë e shkëlqyeshme për të bërë takime të reja, me të tjerë, megjithatë, ekziston nevoja për të rishikuar çështjet e pazgjidhura. Në punë, Jupiteri dhe Saturni janë në anën tuaj: keni nevoja të reja dhe nëse në vitin 2020 keni marrë një “jo” ose “u është përplasur dera në fytyrë”, kjo do të jetë në avantazhin tuaj.

Demi

Tre yje për Demin. Në dashuri ka pak agjitacion dhe nëse ka një person që të pëlqen, ai shihet më larg sesa pritej. Në historitë e sapo lindura, duhet të keni kujdes për ndërhyrje. Në këtë periudhë jeni shumë i zënë me punë, prandaj kushtojini vëmendje fjalëve sidomos të mërkurave dhe të enjteve. Në punë, është më mirë të mos merrni vendime këtë muaj, të paktën deri në fund të muajit kur gjithçka do të jetë më e qartë. Përballë Saturnit janë krijuar disa probleme: jeni të pavendosur dhe nuk dini çfarë të bëni në funksion të pranverës.

Binjakët

Pesë yje për Binjakët. Periudhë e veçantë dhe pozitive për dashurinë me shumë planetë në krah. Ata me fat mund të jenë më të guximshëm, sidomos të mërkurën. Nga ana tjetër, ata që kanë mbyllur një histori, duken të hapur për një takim të ri: është një horoskop që premton shumë. Në punë, Jupiteri dhe Saturni janë të favorshëm – përpiquni të krijoni një ide të mirë. Ka nga ata që duan të ndryshojnë vendin e punës dhe nga ata që duhet të fillojnë nga e para, por mos kini frikë sepse horoskopi i shkurtit do t’ju ​​ndihmojë.

Gaforrja:

Tre yje për shenjën e Gaforres. Në pikëpamje të së ardhmes në dashuri, ka ardhur koha të reflektoni, veçanërisht ngaqë keni shumë dyshime, nuk keni shumë besim. Këshilla është që të mos bëni polemika, edhe nëse keni kaq shumë frikë se mos bëni gabime. Përplasje me ata që kanë lindur nën shenjën e Dashit dhe Peshores. Në punë, Saturni nuk është më kundër: krahasuar me vitin 2020 janë hapur disa perspektiva, edhe nëse vendimet dhe marrëveshjet do të arrijnë midis fundit të majit dhe qershorit. Yjet janë të mirë, por do të duhej më shumë guxim për të ndryshuar gjithçka!

Luani:

Tre yje për Luanin. Në dashuri gjithmonë ekziston ndonjë dyshim, por nga ana tjetër planetët janë të kundërta. Historitë e lindura kohët e fundit mund të sjellin me vete shumë dyshime: është mirë të përqendroheni në marrëdhënie të sigurta, në mënyrë që të shmangni që situata të bëhet e pakontrollueshme gjatë fundjavës. Në punë, disa çështje nuk kanë shkuar siç dëshironi që nga janari, mbase jeni të rrethuar nga njerëz jo të besueshëm dhe keni marrë disa goditje të ulëta. Tani jeni duke punuar për një projekt të ri: përdorni mendjen tuaj dhe bëni gjithçka me qetësi!

Virgjëresha:

Katër yje për shenjën e Virgjëreshës. Marsi është në një aspekt pozitiv dhe në dashuri ka emocione të ndryshme që alternohen. Jeni shumë të kujdesshëm dhe dashuroheni vetëm kur e kuptoni se ai është personi i duhur: tani, sidoqoftë, çështjet e punës po marrin përsipër dhe jeni duke lënë në hije ndjenjat. Në punë, midis shkurtit dhe majit mund të bëni një ndryshim. Është e nevojshme të rinovoni një kontratë deri në fund të pranverës, ato gjithashtu mund t’ju ofrojnë diçka të rëndësishme, por konsideroni me kujdes dhe përpiquni të kuptoni nëse jeni gati të rrezikoni.

Peshorja:

Pesë yje për ata që kanë lindur nën shenjën e Peshores. Venusi vazhdon tranzitin e favorshëm dhe ndihmon ata që duan të dashurohen. Historitë që lindin tani janë premtuese, por beqarët gjithashtu mund të kënaqen me emocione të reja. Eja, je simpatik. Në punë, mund të ketë kthesa të vogla ose të mëdha, por shumë varet nga ajo që bëni dhe nga mosha juaj. Duke pasur parasysh periudhën, është mirë të filloni të studioni strategji të reja, por nëse duhet të diskutoni për një marrëveshje, e mërkura dhe e enjtja do të jenë ato të duhurat.

Akrepi:

Tre yje për shenjën e Akrepit. Ata që janë të lodhur dhe melankolikë duhet të përpiqen të rikuperohen, përndryshe dashuria mbetet e palëvizshme. Kush e çliron veten nga kaq shumë paramendime, mund ta lerë veten të shkojë në emocione, edhe nëse këto ditë janë të nënshtruara. Në punë, është më mirë të mos rrezikoni gjatë kësaj periudhe: problemet nuk varen vetëm nga ju, veçanërisht nëse punoni për një kompani apo grup shumë të madh.

Shigjetari:

Katër yje për shenjën e Shigjetarit. Doni të dashuroni dhe ta lini veten të shkojë në emocione, sepse shumë planetë janë të favorshëm këtë javë. Periudha është e mirë edhe për marrëdhëniet që kanë lindur, për argëtim, ose për marrëdhëniet që duhen përjetuar. Në punë, kjo është kohë e mirë për të bërë kërkesa: mund të vijnë mundësi të reja, gjithçka po zgjidhet. Më mirë të mbash, si gjithmonë, një qëndrim optimist dhe pozitiv ndaj jetës.

Bricjapi:

Tre yje për ata që kanë lindur nën shenjën e Bricjapit. E marta do të jetë një ditë e favorshme për dashurinë, por kjo nuk mjafton. Duhet të takoni njerëz stimulues që mund ta bëjnë zemrën tuaj të rrahë më shpejt, më mirë të mos bëni zgjedhje të rrezikshme. Takimet janë të favorizuara dhe do të jenë premtuese gjatë fundjavës. Në punë, Hëna është në shenjën tuaj dhe e hëna do t’ju japë emocione të veçanta. Mos i lini asgjë rastësisë, por kini kujdes sepse projektet po ecin pak ngadalë. Shumë shumë dalje, ki parasysh pyetjen ekonomike!

Ujori:

Katër yje për Ujorin. Tani ka ardhur koha për të lënë të lirë, shumë planetë janë në anën tuaj. Por mos harroni se yjet ju ndihmojnë nëse kërkoni ndihmë: mbase jeni akoma vetëm sepse jeni shumë kërkues në zgjedhjet tuaja dhe doni të bëni njohje të tjera. Në punë, mund të trembeni ose të keni dëshirë të bëni një ndryshim. Ka lajme, por duhet t’i menaxhoni me kujdes: mos u shqetësoni, po fillon një fazë e re e rëndësishme në jetën tuaj.

Peshqit:

Katër yje për ata që kanë lindur nën shenjën e Peshqve. Venusi në fund të muajit do të jetë në shenjën tuaj të zodiakut: mund të takoni një person të veçantë dhe do ta lëshoni veten të shkoni në emocione të bukura. Nxitni njohje të reja, mund të zgjeroni rrethin e miqësive. Në punë, duhet të sqaroni: nëse keni pasur diskutime me shefin, për shembull, është më mirë të shkoni më tej. Yjet janë në favor, por kini kujdes që të menaxhoni gjithçka me vëmendjen dhe pozitivitetin më të madh.