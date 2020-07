Këtë javë do të shihni Venusin dhe Hënën të rreshtuar në shenjën e Binjakëve: një fundjavë me të vërtetë pasionante pret të gjitha shenja e ajrit.

Zbuloni me ne se çfarë kanë rezervuar yjet për ju këtë javë!

Dashi: Blloqe në punë

I dashur Dash java juaj fillon shkëlqyeshëm më një Hënë të bukur, ditë në të cilën mund të merrni një lajm të mirë. Venusi ju buzëqesh duke ju bërë më tërheqës se kurrë. Beqarët nuk do të luftojnë për të bërë pushime në fundjavë. Sidoqoftë disa ngadalësime mund të ndodhin në fushën profesionale. Mërkuri i pafavorshëm dhe Jupiteri rrezikojnë të pengojnë projektet tuaja.

Demi: Javë me fat

I dashur Dem një javë me të vërtetë me fat ju pret, veçanërisht në fushën profesionale. Midis ditës së martë dhe të mërkurë falë një Hënë të bukur mund të merrni telefonatën që ju po prisnit ose të paktën disa lajme të mira. Mërkuri i favorshëm së bashku me Jupiterin ju ndihmojnë të përparoni drejt qëllimeve tuaja: jeni të kujdesshëm të mos lini shumë anash partnerin dhe – në përgjithësi – planin e ndjenjave .

Binjakët: Hëna dhe Venusi në lidhje

I dashur Binjak askush nuk mund t’ju ndaloj këtë periudhë.Venusi në shenjë ju jep një marsh shtesë: ju jeni më joshës dhe bindës së kurrë, do të jetë e pamundur t’ju rezistojnë sharmit tuaj. Binjakët që tashmë janë çift flasin me partnerin e tyre për projekte të mëdha të përbashkëta. E premtja, e shtuna dhe e djela do të jenë tre ditë plot pasion e ndjenjë, falë një lidhje të shkëlqyeshme të Hënës.

Gaforrja: Takime fat

E dashur Gaforre këtë javë mund të mbështeteni në lidhjen e Mërkurit: ky planet do t’ju dhurojë takime të rëndësishme dhe mundësi të reja. Ndoshta ju mund të mos jeni në gjendje ti vendosni në përdorim menjëherë këto mundësi pasi keni në kundërshtim me shenjën tuaj janë Jupiteri dhe Saturni, por së shpejti po. Të martën dhe të mërkurën një Hënë e bukur dhe e favorshme do t’ju sjell fat.

Luani: E gjithë dashuria që ju nevojitet

I dashur Luan më në fund jeni i lirë nga kundërshtimi i Saturnit do të keni mundësi të rifitoni forcën tuaj si gjithmonë: këtë javë një e hënë me fat ju pret, me një Hënë të bukur dhe të favorshme, mund të merrni lajme të mira. Mbi të gjitha fusha e ndjenjave do t’ju dhurojë buzëqeshje. Venera në favor me shenjën tuaj do t’ju jap gjithë dashurinë që ju nevojitet. Të premte, të shtunë dhe të djelë do të përjetoni momente pasioni të vërteta.

Virgjëresha: Fat në punë

E dashur Virgjëreshë kjo javë do të jetë me të vërtetë e favorshme në fushën profesionale. Mërkuri, Jupiteri dhe Saturni do të bashkëpunojnë për t’ju dhënë mundësitë që ju meritoni dhe të shpërblejë punën tënde të vështirë. Fatkeqësisht jo shumë fat ju pret në fushën sentimentale: do t’ju duhet të merreni me një Venus të pafavorshëm për disa javë , i cili nxit tensione me partnerin veçanërisht në fundjavë.

Peshorja: Venusi kujdeset për ju

E dashur Peshore java juaj fillon me një Hënë mjaft stresuese por që nuk mjafton vetëm kjo pasi ju duhet të duroni dhe kundërshtimin e dyfishtë të Marsit me Hënën: do të ndjeheni të lodhur si nga pikëpamja fizike ashtu dhe mendore të cilat do të ndikojnë në punën tuaj. Po për fat të mirë Venusi do të kujdeset për t’ju rikthyer buzëqeshjen tuaj: planeti i dashurisë është i gatshëm t’ju mbështes duke ju vendosur personin e duhur në krah, i cili do të dijë se si t’ju gëzojë në momentet më të tensionuara.

Akrepi: Mos keni frikë të hapeni

I dashur Akrep një javë me fat ju pret! Mundësitë për biznes veçanërishtë do të jenë në ditët kur Hëna është në lidhje me shenjën tuaj ( të martën dhe të mërkurën). Kontaktet dhe mundësitë e reja kanë marrë avionin për të fluturuar dhe shumë shpejt do të mbërrijnë tek ju. Megjithatë duhet të keni vëmëndje në fushën e ndjenjave: gjithmonë kërkoni dialog me partnerin mos mbani gjithçka brenda pasi ekziston rreziku i keqkuptimeve midis jush.

Shigjetari: Fundjava nervoze

I dashur Shigjetar planeti Venus do të mbetet në kundërshtim me shenjën tuaj deri në gusht: kriza juaj sentimentale nuk do të zgjasë përgjithmonë, por duhet të nxitoni për të sqaruar veten dhe për të kuptuar atë që dëshironi me të vërtetë, para se të jetë shumë vonë. Marsi përsëri i favorshëm për ju, ju jep gjithë forcën dhe energjinë që ju nevojitet për të përballuar mirë situatën. Kujdes ditët veçanërisht nervoze ( të premten, të shtunë dhe të dielën).

Bricjapi: Një bllokim i çastit

I dashur Bricjap kalimi i Marsit në shenjën e Dashit fillon të ndihet: ju mund të ndjeni pak më shumë lodhje, veçanërisht nga pikëpamja fizike. Në punë do të ketë një ngadalësim për shkak të kundërshtimit të Mërkurit por ky është një bllokim i përkohshëm: gjysma e dytë e vitit ka disa supriza të këndshme për ju. Ndërkohë shijoni ditë me fat të cilat janë ( e hëna, e marta dhe e mërkura).

Ujori: Ëndërr e madhe

I dashur Ujor pas kalimit të shkurtër të Saturnit në shenjën tuaj ju keni arritur një vetdijë të re: ky planet u ka dhënë paraprakishtë një revolucion që frytet e tij priten të vijnë në jetën tuaj në 2021. Është koha për të ëndërruar. Marsi ju jep energjinë që ju nevojitet për të planifikuar projektet tuaja, ndërsa Venera ju bënë të jeni më shumë bindës dhe sharmant. Për më tepër një fundjavë plot pasion dhe dashuri ju pret.

Peshqit: Shtërngoni dhëmbët

Të dashur Peshq planeti Venus – në një pozitë të pafavorshme për disa muaj tani- vazhdon t’ju torturojë-shtërngoni dhëmbët dhe për disa javë të tjera. Ndërkohë shijoni lajmin e mirë që vjen në fushën profesionale: favorizimi i Jupiterit dhe i Mërkurit do t’ju sjell rezultate të shkëlqyera veçanërisht në ditët më me fat që janë ( e hëna, e marta dhe e mërkura).