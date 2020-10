Dashi

Për disa përfaqësues të kësaj shenje të zodiakut, java parashikon një vendim në lidhje me ndryshimin e shtëpisë ose angazhimin në një çështje ligjore / gjyqësore në lidhje me pronën.

Demi

Gjatë javës do të prisni një telefonatë, një dokument ose një ofertë që do të jetë e rëndësishme për zhvillimin e planeve tuaja të ardhshme. Kontradiktat ose konfliktet me një grua janë të mundshme, të cilat nuk duhet të dalin jashtë kontrollit.

Binjakët

Gjatë javës do të jeni me fat në punën ose biznesin tuaj, gjë që do t’ju sjellë rezultate ose fitime më të mira.

Gaforrja

Problemet profesionale ose arsimimi i të afërmit tuaj gjithashtu mund të jenë shqetësim ose shqetësim.

Luani

Do të keni rezultate të rëndësishme dhe sukses në punën tuaj. Flirtimi në vendin tuaj të punës do të ketë një efekt shumë të ndritshëm tek ju.

Virgjëresha

Në punën tuaj do të përjetoni një ngjarje interesante, pozitive në lidhje me një koleg ose një klient.Është e mundur të merrni një ofertë për një punë të re ose shtesë përmes një personi nga rrethi juaj i miqve ose të njohurve.

Peshorja

Nëse keni lindur nën shenjën e Peshores, keni një javë përpara në të cilën do të jeni në gjendje të përfundoni me një angazhim të rëndësishëm nga dikush për ju. Ai mund të ketë lidhje me punën tuaj ose me një grua në rrethin tuaj të të afërmve.

Akrepi

Gjatë javës do të planifikoni disa angazhime të rëndësishme profesionale ose të biznesit që do të jeni në gjendje t’i realizoni dhe t’i përfundoni në mënyrën më të mirë për ju.

Shigjetari

Gjatë kësaj jave ju do të merrni mbështetje për përpjekjet dhe planet tuaja për shkak të shfaqjes së rrethanave të ndryshme të favorshme ose mundësive të reja.

Bricjapi

Suksesi juaj këtë javë do të lidhet me zhvillimin e çështjeve shtëpiake ose të pronës, zotimet, blerjen e gjërave të reja ose blerjen e sendeve të reja shtëpiake.

Ujori

Do të keni punë më të përgjegjshme për të bërë. Karriera juaj duhet të jetë përparësia juaj tani, por nëse jeni prindër, mos i injoroni nevojat e fëmijëve tuaj. Ata do të kenë nevojë për vëmendjen tuaj, pavarësisht nga mosha e tyre.

Peshqit

Nëse keni lindur nën shenjën e Peshqve, keni një javë përpara jush në të cilën do të jeni empatik ose të përfshirë në një farë mënyre në situata komplekse në jetën e miqve, kolegëve ose fqinjëve. Takimi, mbledhja ose angazhimet e zakonshme profesionale do të jenë me më shumë tension, diskutime, mendime të kundërta, kundërshtime.