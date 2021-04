Dashi

Java e re hapet për ju në emër të nervozizmit dhe një gjë e vogël do të jetë e mjaftueshme për t’ju humbur durimin. Për këtë arsye, kushtojini vëmendje edhe sferës profesionale sepse shefat tuaj mund të mos e tolerojnë këtë qëndrim tuajin. Ju ndjeni mangësi në dashuri.

Demi

Këtë javë do të keni Uranin të kundërshtuar nga Marsi dhe Saturni dhe kjo do t’ju sjellë një rënie të vërtetë në punë. Për t’u prekur më shumë do të jenë ata me përgjegjësi më të madhe të cilët do të duhet të merren me mosrespektimin e lartpërmendur.

Binjakët

Këtë javë do të pushtoheni nga një ndryshim i pronësisë dhe do t’i përkushtoheni më shumë të dashurve tuaj sesa të punoni. Disa detaje që punojnë do të merren parasysh gjatë dy ditëve të para.

Gaforrja

Horoskopi i Paolo Fox për javën ju tregon se kjo javë do t’ju japë shumë për të menduar, veçanërisht gjatë ditëve të para. Ju nuk ndiheni plotësisht të kënaqur me jetën tuaj, si për sa i përket punës dhe dashurisë. Shtrëngoni dhëmbët edhe pak.

Luani

Këtë javë Horoskopi i Paolo Fox thotë se më në fund do të keni mundësinë të korrni frytet e asaj që keni mbjellë, si nga ana ekonomike ashtu edhe nga ana morale. Puna në fakt është në pole position ndërsa dashuria zë vendin e dytë këtë javë.

Virgjëresha

Këtë javë do të keni Marsin dhe Saturnin që mund të sjellin disa të vërteta të pakëndshme në lidhje me veprimet e fundit. Ju do të duhet të përpiqeni të mendoni edhe për gabimet tuaja dhe të shpresoni të qëndroni në marrëdhënie të mira me njerëzit e përfshirë.

Peshorja

Këtë javë horoskopi i Paolo Fox specifikon se do të jeni shumë energjikë falë Marsit që është në favorin tuaj. Ju thjesht mund të keni disa gjendje shpirtërore në mes të javës kur bëhet fjalë për sferën e dashurisë.

Akrepi

Këtë javë do të mbusheni me disa dyshime në lidhje me marrëdhëniet ndërpersonale dhe ndjenjat që njerëzit kanë për ju. Për sa i përket dashurisë, nga ana tjetër, ata që nuk ndihen më brenda një historie do të jenë në gjendje ta ndërpresin atë me lehtësi.

Shigjetari

Këtë javë do të pushtoheni nga një dëshirë e madhe për të bërë gjëra. Kushtojini vëmendje vetëm të mërkurës ku mund të shfaqen keqkuptime nga ana e dashurisë.

Bricjapi

Është një javë shumë e ndjeshme për ju pasi do të duhet të vendosni për përparësitë tuaja të reja. Kështu që përpiquni të mblidhni të gjitha forcat tuaja mendore dhe fizike për ta bërë atë. Në dashuri është koha për reflektim.

Ujori

Ajo që ju pret është një super javë. Në fakt, Venusi do ju bëjë të papërmbajtshëm. Është koha e duhur për një deklaratë dashurie ose për një propozim martese.

Peshqit

Këtë javë do të përqendroheni kryesisht në punën e thyerjes së rekordeve dhe diplomacinë me bashkëpunëtorët tuaj. Të gjithë absolutisht të qetë në dashuri.