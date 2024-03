Horoskopi i Paolo Fox për javën nga 11 deri më 17 mars 2024 do t’ju lejojë të zbuloni paraprakisht se çfarë kanë rezervuar planetët për ditët në vijim, shenjë pas shenje.

Dashi:

Sipas horoskopit të Paolo Fox java do të nisë në mënyrë pozitive. Në fakt, të hënën dhe të martën, Hëna do të qëndrojë në shenjën tuaj, pranë Mërkurit.

Do të jetë një mundësi e mirë për t’u përfshirë në programe të reja pune që do të zhvillohen nga prilli e në vazhdim.

E premtja dhe e shtuna premtojnë të jenë një 48 orësh intrigues për dashuri dhe takime të reja: beqarët, të lodhur nga vetmia, duhet të përfitojnë prej saj dhe të përfshihen.

Demi:

Java nis me pozitivitet, duke marrë një formë më të favorshme dhe ju do të mund të rimerrni frenat e jetës tuaj.

Të hënën, Afërdita do të jetë sërish aktive: një lajm i mirë për çiftet që kanë përjetuar disa stuhi të vogla.

Javën e re duhet ta shfrytëzoni për të bërë plane të reja pune për të ardhmen. Deri në fund të majit do të duhet të merren vendime të rëndësishme.

E diela do të jetë një ditë e dobishme për të adresuar një sqarim.

Binjakët:

Afërdita do të jetë në aspekt të kundërt të hënën. Mosmarrëveshjet e lindura në të kaluarën, me partnerin/en ose një pjesëtar të familjes, mund të përkeqësohen nëse nuk tregoheni shumë të kujdesshëm.

Për fat, Mërkuri, mbrojtësi juaj qiellor do të jetë aktiv.

Planeti do të fillojë të kërkojë ide të reja në punën tuaj, do t’ju shtyjë të konsideroni mundësi të reja, bashkëpunime të ndryshme.

E premtja dhe e shtuna do të jenë dy ditë veçanërisht dinamike dhe të këndshme: duhet t’i shfrytëzoni sa më shumë duke organizuar diçka argëtuese.

Gaforrja:

Nga nesër do të fitoni mbrojtjen e Venusit: më në fund po rikuperoheni në nivel relacional!

Megjithatë e hëna dhe e marta do të jenë dy ditë me rrezik të lartë nervozizmi: Hëna dhe Mërkuri në katror mund t’ju bëjnë më të disponuar dhe më të ndjeshëm.

Bëni kujdes. Edhe pse nuk është një horoskop negativ, duhet t’i kushtoni më shumë vëmendje financave, të shmangni shpenzimet e panevojshme, të paktën deri në mes të majit.

E diela shihet të jetë interesante për çështjet e zemrës.

Luani:

Siç tregon horoskopi i Paolo Fox, java juaj do të fillojë me lajme të mira: Afërdita do të largohet nga pozicioni i kundërt për të kaluar në Peshqit, terren neutral.

Tensionet e deritanishme në familje mund të zgjidhen dalëngadalë. Për më tepër, Mërkuri në aspektin miqësor do të favorizojë biznesin, marrëveshjet e reja dhe negociatat e vazhdueshme.

E hëna, e marta, e premtja dhe e shtuna janë shumë stimuluese në dashuri.

Virgjëresha:

Ata që kanë lënë pas dore marrëdhënien e tyre javët e fundit për t’u fokusuar kryesisht në punë, mund të fillojnë të kenë disa debate të vogla që nga e hëna.

Afërdita do të jetë në opozitë: rrezet e saj të ftohta do të drejtohen drejt qosheve të errëta të marrëdhënies.

Stimulimi i jetës suaj profesionale: këto yje mund t’ju japin lajme të rëndësishme, një promovim, një mundësi të re për ta kapur menjëherë.

E mërkura dhe e enjtja janë ditët më tërheqëse për ata që duan të shkëlqejnë në vendin e punës dhe t’u propozojnë një ide shefave.

Peshorja:

Të hënën dhe të martën do t’ju duhet të përballeni me efektet negative të një Hëne në kundërshtim.

Do të bëni mirë të bëni kujdes të jashtëzakonshëm, përndryshe do të përfundoni në grindje në familje ose në punë.

Mund të ketë vonesa, ngadalësime në një marrëveshje, një kontratë, një negociatë që po vijon. Nëse është kështu, do të duhet ta detyroni veten të qëndroni të qetë dhe të durueshëm.

E premtja dhe e shtuna premtojnë të jenë 48 orë të rëndësishme për dashurinë, për ata që duan të përjetojnë një emocion të ri ose për ata që duan të bëjnë paqe me dikë.

Akrepi:

Afërdita do të jetë sërish mikja juaj të hënën. Ju do të jeni në gjendje të arrini synime, veçanërisht nga pikëpamja e marrëdhënieve.

Shumë shpejt rënia e muajve të kaluar do të jetë vetëm një kujtim i paqartë dhe i largët. Tani është një kohë e mirë për të rivendosur një dialog me partnerin/en, për të rikuperuar një mirëkuptim më harmonik, për të sqaruar veten me një anëtar të familjes.

Në planin profesional, yjet ju inkurajojnë të bëni plane të reja për gjysmën e dytë të vitit.

E diela mund t’ju japë emocione të forta në dashuri.

Shigjetari:

Sipas horoskopit të Paolo Fox, java mund t’ju shkaktojë vështirësi të reja në dashuri dhe në familje.

Të hënën, Afërdita do të bëhet disonante: do t’ju duhet të vendosni të bëni më shumë kujdes në marrëdhëniet emocionale.

Kushdo që ndjek dy histori paralelisht, do të jetë me shpatulla pas murit: yjet do ta detyrojnë atë të bëjë një zgjedhje përfundimtare.

E premtja dhe e shtuna do të jenë dy ditë me rrezik të lartë nervozizmi.

Nëse duhet të ndërmerrni një iniciativë të rëndësishme apo të bëni një kërkesë, duhet të synoni të martën, kur Hëna do të jetë e favorshme.

Bricjapi:

Kjo javë do të jetë një pamje paraprake e jetës suaj të ardhshme. Ju jeni gati të filloni një kapitull të ri në ekzistencën tuaj, një kapitull veçanërisht emocionues nga çdo këndvështrim.

Ditën e hënë, Afërdita do të jetë në një aspekt të mirë: ndjenjat do të kthehen në plan të parë edhe në jetën e atyre që më së shumti merreshin me biznes dhe çështje më praktike.

Yjet e së martës dhe të mërkurës mund të rezervojnë një takim sa të papritur aq edhe emocionues.

Në planin profesional mund të hasni një vonesë të vogël, një pengesë ose një rrjedhje financiare: mos u zemëroni.

Ujori:

Të hënën Afërdita do t’ju thotë lamtumirë për t’u zhvendosur te Peshqit aty pranë. Që nga ai moment do të humbni mbrojtjen e tij në dashuri, por do të fitoni një aleat shtesë në çështjet praktike dhe në biznes.

Mërkuri në një aspekt të mirë do t’ju ftojë të përvetësoni një sens më të madh praktik në punë dhe të braktisni projektet dhe ëndrrat utopike të cilat nuk janë shumë të realizueshme.

E marta do të jetë një ditë e shkëlqyer për të përjetuar ndjenja, për të kultivuar një miqësi të re ose për t’u rilidhur me një të njohur të vjetër për të cilin keni menduar prej kohësh.

Takime interesante favorizohen mes të premtes dhe të shtunës.

Peshqit:

Afërdita do të mbërrijë në shenjë të hënën dhe do të bashkohet me Marsin, Diellin dhe Saturnin.

Me një përqendrim të planetëve në qiellin tuaj, ju mund të jeni vetëm një nga shenjat më të forta të momentit. Duhet të përfitoni nga kjo, për t’u rikthyer në lojë, në dashuri dhe në punë.

Zemrat e vetmuara dhe njerëzit e ndarë do të mund të përdorin të mërkurën dhe të enjten për të takuar njerëz të rinj.

Mos i nënvlerësoni mundësitë e reja të punës që do të trokasin në derën tuaj: ato mund t’ju japin kënaqësi të papritur.