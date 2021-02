Horoskopi javor i Paolo Fox, parashikimet dhe renditja e shenjave të zodiakut për javën nga 1 deri më 7 Mars 2021. Dashuria dhe puna: këto janë temat që zakonisht na interesojnë më shumë: çfarë do të ndryshojë në ditët në vijim? A do të jenë yjet të favorshëm? Si do të shkojë kjo javë e janarit? “Noa.al” sjell për lexuesit e saj parashikimet e Paolo Fox:

Dashi

Katër yje për Dashin. Në dashuri do tw jetw më pak e vështirë, sepse ka shumë të ngjarë në dy javët e para të shkurtit të keni rifituar besimin tek ndjenjat. Mundohuni të mos jeni instiktiv kur zemëroheni, mos u tërhiqni në vetvete: hapuni për emocione të reja. Në punë, ndjeni shumë lodhje por edhe diçka e bukur në funksion të pranverës së ardhshme. Duhet të takoni njerëz për të folur rreth punës, të keni iniciativë!

Demi

Tre yje për Demin. Çiftet në krizë prej muajsh nuk e kanë gjetur ekuilibrin e tyre, edhe për shkak se dy javët e para të shkurtit ishin shumë të rënda. Mundohuni të mos debatoni me të afërmit, por një takim ose një prani krejtësisht e papritur nuk përjashtohet. Në punë, një periudhë jo e lehtë për tu menaxhuar, por këtë javë do të ketë një rikuperim të lehtë. Nga pikëpamja ekonomike ende nuk keni siguri, ashtu siç nuk ka arritur konfirmimi i një pune.

Binjakët Katër yje për Binjakët. Koha e shkëlqyeshme për të bërë zgjedhje në dashuri: nga e Premtja Marsi hyn në shenjën tuaj. Wshtë gjithashtu e mundur që puna të mbizotërojë mbi zemrën dhe t’ju bëjë të largoheni nga afeksionet: përpiquni t’i mbani nën kontroll këto situata. Në punë, e rëndësishme për ata që kërkojnë një punë të re, por edhe për ata që duan të ndihmojnë dikë të gjejë qetësinë profesionale. Ata që kanë hapur një biznes kohët e fundit do të shërohen: yje favorizojnë profesionistët e pavarur!

Gaforrja

Pesë yje për shenjën e Gaforres. Venusi këto ditë zë një pozicion të favorshëm: E Mërkura do të jetë një ditë pozitive për ndjenjat, për të bërë zgjedhje dhe për të lënë pas emocionet. Nëse mendoni se jeni të dashuruar, përpiquni të flisni hapur. Në punë, koha e duhur për të marrë vendime të menduara. Negociata të rëndësishme do të fillojnë nga fundi i majit dhe do të zgjasin deri në mes të korrikut. Venusi është i favorshëm: me fat profesionet krijuese!

Luani

Katër yje për Luanin. Shkurti është një muaj për të harruar ndjenjat: sapo jeni kthyer nga një ndarje dhe koha e rikuperimit do të zgjasë. Tani doni më shumë liri të brendshme: kjo periudhë nuk është e shkëlqyer, por sigurisht më e mirë se e kaluara. Në punë, qielli është i favorshëm, por përpiquni të hetoni se çfarë ka ndodhur në ditët e fundit. Mund të keni lënë një punë ose ndoshta ka pasur ndryshime – por mos kini frikë, zgjedhjet tuaja nuk ishin të gabuara!

Virgjëresha

Katër yje për shenjën e Virgjëreshës. Venusi është në opozitë dhe situata për dashurinë është e veçantë. Akrepi dhe Bricjapi janë shenjat që mund t’ju kënaqin më shumë: tani keni nevojë për qetësi shpirtërore dhe jo për njerëz të pasigurt. Bëni kujdes gjatë fundjavës. Në punë, mund të keni marrë një detyrë të rëndësishme – nuk është e lehtë të merresh me punë tani. Zgjedhje fitimprurëse që vijnë për dikë, por kini kujdes nga shpenzimet e së Premtes.

Peshorja

Pesë yje për ata që kanë lindur nën shenjën e Peshores. Nëse një dashuri ka lindur në shkurt, tani është koha për ta jetuar edhe më shumë. Horoskopi i qetë dhe pozitiv për ndjenjat: deri në fund të muajit mund të arrini edhe rezultate të shkëlqyera. Ata që janë beqarë për disa kohë mund të takojnë dashurinë e tyre: aktualisht ndiheni të lirë dhe nga e enjtja edhe më sensual. Në punë, transformime të rëndësishme gjatë rrugës: ditët e para të marsit janë të mira dhe nëse punoni vetë apo kërkoni diçka ndryshe, kjo është periudha është e mirë!

Akrepi

Katër yje për shenjën e Akrepit. Venusi është në pamje të shkëlqyeshme. Zemrat e vetmuara së shpejti mund të përjetojnë një histori të bukur dashurie, veçanërisht në gjysmën e dytë të marsit e cila është më intriguese. Ndoshta tani ka një marrëdhënie me një person i cili deri para disa ditësh ju dukej shumë i largët. Në punë, këto ditë nëse keni bërë ndonjë kërkesë, përgjigjet do të vijnë. Jupiteri dhe Saturni, megjithatë, janë kundër: mos prisni aq shumë, përpiquni të gjeni qetësi në mjedisin tuaj.

Shigjetari

Tre yje për shenjën e Shigjetarit. Wshtë e vështirë të biesh në dashuri tani, veçanërisht për ata që kanë pasur zhgënjime në të kaluarën. Jeni të lodhur, nuk keni besim: mund t’i përkushtoheni vetëm historive të pakërkuara të dashurisë, kush e di. Në punë, disa raporte janë në mosmarrëveshje: nga e enjtja Marsi fillon një tranzit. Studentët dhe ata që janë në pritje të telefonatave duhet të veprojnë me qetësi, mos u ngutni.

Bricjapi

Tre yje për ata që kanë lindur nën shenjën e Bricjapit. Dashuria në muajt e fundit është dukur shumë larg, shumë shqetësime për punën. Tani, megjithatë, ju doni të përfshiheni përsëri dhe që nga e Mërkura mund të ndryshojë pak. Në punë, bëni një hap mbrapa: në shkurt keni pasur një kënaqësi, por në këtë periudhë duhet të rishikojmë disa zgjedhje. Ditët e para të marsit do të shënohen nga shqetësime, jini të kujdesshëm!

Ujori

Tre yje për Ujorin. Dëshironi një dashuri të veçantë, diçka që ju largon nga e kaluara dhe që ju bën më të lumtur dhe më pozitiv. Madje mund të kënaqeni me emocione, kush e di. Ju jeni gjithmonë të pavendosur sepse nuk doni të lidheni plotësisht me një person. Në punë, kohë interesante por duhet të ndryshoni jetën tuaj. Nuk ju mungon vullneti, por nuk keni para të mjaftueshme. Mundohuni të planifikoni diçka që nuk e çrregullon shumë llogarinë tuaj bankare.

Peshqit

Katër yje për ata që kanë lindur nën shenjën e Peshqve. Venusi është në shenjën tuaj dhe kjo periudhë është pozitive për dashurinë. Tani gjithçka është në duart tuaja: lini veten të shkoni në emocione të reja dhe të rigjeni besimin te ndjenjat. Në punë, një javë interesante, por nuk mungon nervozizmi me kolegët, sidomos të Premten. Mund të ketë disa propozime interesante: bëni kërkesat tuaja sepse ato mund të merren në konsideratë midis muajit maj dhe qershor, kush e di. Hidhini një sy!

/a.r