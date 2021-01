DASHI

Pesë yje për Dashin. Ka ardhur koha ta lini veten të përfshirë në dashuri si dhe ta lini të kaluarën pas jush. Bëni zgjedhjen e duhur dhe mos kini frikë sepse Venusi është kthyer në favor. Favorizohen takime të reja, qielli premton: marrëdhënia me ata që kanë lindur nën shenjën e Luanit dhe Shigjetarit është e mirë dhe e fortë. Në punë, duhet të bëni zgjedhjet e duhura dhe të kërkoni zgjidhje sa më shpejt të jetë e mundur. Situata ekonomike duket më mirë, por mos harroni se po dilni nga 6 muaj shumë të vështirë. Rimëkëmbja është gati, por do të jenë e ngadaltë!

DEMI

Tre yje për Demin. Doni të dashuroni dhe madje edhe më të dyshimtët mezi presin të kënaqen me emocione të reja. Mos i nënvlerësoni miqësitë që lindin në këtë periudhë, veçanërisht nga e Premtja Venusi do të jetë i favorshëm. Muaji Shkurt do të bëjë që zemrat e të lindurve nën shenjën e Demit të rrahin më shpejt. Në punë, jo gjithçka mund të arrihet menjëherë: mund të keni disa vështirësi për të rinovuar një pajisje. Do të ketë një moment nervozizmi dhe tensioni në mes të javës, dhe do të duhet që të diskutoni për to!

BINJAKËT

Katër yje për Binjakët. Lajm i mirë për dashurinë: jeni duke kapërcyer fazën e vetmisë dhe situata po përmirësohet. Tani është koha për të përjetuar emocione të sinqerta, por përpiquni të mos mendoni shumë për ata që janë të vështirë për t’u arritur. Edhe nëse e dini, të lindurit nën shenjën e Binjakëve priren të shkojnë kundër rrjedhës dhe të duan të pamundurën. Në frontin e punës, mund të “shëroheni” dhe madje shumë. Kushdo që ka kapërcyer një problem parash duhet të rishikojë pak nga gjithçka, por tani duket se jeni shumë më i bindur për planet tuaja. Mundohuni të mos përfshiheni në diskutime të panevojshme dhe shumë polemika!

GAFORRJA

Katër yje për shenjën e Gaforres. Nuk ka më kundërshtime planetare dhe, së fundmi, pas dy vitesh situata sentimentale po përmirësohet. Tani ju jeni shumë më të predispozuar ndaj dashurisë. Në punë, lajmet e mira mund të kenë mbërritur, por shumë varet nga aktiviteti juaj profesional. Në kohë krize është më mirë të mbani punën që keni, por mund të ketë marrëveshje dhe mundësi të reja.

LUANI

Tre yje për Luanin. Ju dëshironi të jetoni dashurinë në një mënyrë të lirë, por ndoshta për këtë arsye ju mund ta lini veten të shkojë dhe të përfshiheni në histori që vlejnë shumë pak. Për shumë kjo është një periudhë prove, ka kaq shumë pengesa për të kapërcyer: përpiquni të mos prisni njerëz të pamundur. Në punë, nëse keni bërë zgjedhje të shtrenjta, është më mirë të bëni një hap prapa. Tani duhet të vendosni sepse mund të keni pasur një zhgënjim: mbase prisnit një përgjigje që, të paktën tani për tani, nuk ka mbërritur!

VIRGJËRESHA

Tre yje për shenjën e Virgjëreshës. Dukeni shumë larg dashurisë, duke luftuar me punën dhe problemet që duhen zgjidhur. Mundohuni të mos izoloheni dhe të vazhdoni një histori të lindur në janar. Hëna, ndër të tjera, do të jetë kundër fundjavës: diskutime do të keni! Në punë, një rënie e lehtë, gjatë javës. Disa kontrata duhet të rinovohen, ata që punojnë me partnerë ose bashkëpunëtorë ndihen pak të shfrytëzuar.

PESHORJA

Pesë yje për ata që kanë lindur nën shenjën e Peshores. Muaji Shkurt parashikon mirë dashurinë me Venusin i cili fillon një tranzit të rëndësishëm. Dëshironi të ndryshoni jetën tuaj të dashurisë, të favorizoni takime dhe mundësi të reja. Në punë, zgjidhje të mira mund të vijnë: faza e rimëkëmbjes vazhdon dhe do të jetë edhe më e rëndësishme në javët e ardhshme. Për ata që synojnë të bëjnë biznes, nuk përjashtohet mundësia e rimbursimeve ose fitimeve shtesë.

AKREPI

Tre yje për shenjën e Akrepit. Në dashuri jeni gjithnjë e më nervozë dhe të zemëruar sepse mund të ketë qenë një zhgënjim. Për fat të mirë, megjithatë, ju jeni pasionant dhe kur takoni personin e duhur për ju, lëreni veten të shkojë, sidomos atëherë kur të jeni plot dyshime dhe mendime të dyta. Në punë, Jupiteri është kundër tij dhe na fton të jemi të kujdesshëm dhe të matur. Mos u nxitoni dhe mos bëni hapin më të gjatë: mos i beso ardhësit të parë sepse jo gjithçka është aq e lehtë për tu menaxhuar!

SHIGJETARI

Pesë yje për shenjën e Shigjetarit. Në këtë periudhë doni ta lini veten të shkojë në dashuri, pa hezitim. Ju dëshironi të riktheheni në lojë dhe të keni përvoja të reja: ka nga ata që do të kenë mundësinë të bëjnë njohje të rëndësishme. Në punë, ndryshimet po vijnë, mos i nënvlerësoni takimet e reja. Kjo është një periudhë e dobishme dhe e mirë për ata që punojnë në fushën krijuese, sepse së shpejti mund të zhvillohet një projekt i ri!

BRICJAPI

Pesë yje për ata që kanë lindur nën shenjën e Bricjapit. Marsi është në një aspekt të favorshëm dhe emocionet në dashuri sigurisht që nuk mungojnë. Mundohuni të jeni të kujdesshëm, sidomos nëse filloni një marrëdhënie të re: ndër të tjera, miqësitë e lindura në janar duhet të vazhdojnë. E premtja dhe e shtuna janë ditë sqarimi, veçanërisht nëse personi që doni është larg. Në punë, një rimëkëmbje është e mundur, por nga pikëpamja ekonomike situata nuk është e qartë. Kushtojini vëmendje marrëdhënieve me anëtarët ose bashkëpunëtorët, por mos u shqetësoni sepse sa më afër afrohet vera, aq më shpërblyese do të jetë kjo periudhë!

UJORI

Pesë yje për Ujorin. Dëshironi të bëni gjëra të reja dhe transgresive: shumë planetë janë në shenjën tuaj dhe ka një zbulim të vërtetë në proces. Ata që kanë qenë vetëm për vite tani mund të bëjnë një zgjedhje radikale, sepse mund të fillojnë një histori të rëndësishme dashurie. Horoskopi i Ujorit për këtë javë vjen me një forcë të madhe. Në punë, tani mund të ndryshoni kurs: intuita juaj do t’ju çojë të bëni kërkesa dhe propozime. Sidoqoftë, përpiquni të hiqni dorë nga ankthi dhe mos u kapni nga një nxitim. Jini të qetë dhe të kujdesshëm!

PESHQIT

Katër yje për ata që kanë lindur nën shenjën e Peshqve. Ditët e rimëkëmbjes për dashurinë: muajt shkurt dhe mars do të jenë thelbësore për dashurinë. Takimet që bëhen tani vlen shumë dhe ata që janë përballur me një ndarje vuajnë, por shumë më pak. Mos i nënvlerësoni takimet e fundjavës. Shumë do ta kuptojnë se të duan, prandaj priten emocione të reja. Në punë, periudha është premtuese, por nëse jeni një punonjës në një kompani, mund të dëshironi të ndryshoni rolet. Vazhdoni dhe bëni kërkesat tuaja sepse nga 25 Shkurt e tutje, gjërat do të funksionojnë në favorin tuaj. Studentët gjithashtu favorizohen sepse rruga e duhur është ajo e inovacionit dhe iniciativës!